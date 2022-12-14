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14 ARALIK 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Yolculuk ve umre

Fatih Yokuş
14 Aralık 2022, Çarşamba
Yaratıldığımız ilk günden ta varacağımız menzile kadar yolculuk yapmaktayız. Çocukluk, gençlik ve ihtiyarlık da birer yolculuktur. Bazen de bir yerden bir başka yer yolculuk ederiz.

Bugün sizlere anlatacağım konu, umre yolculuğu ve gördüklerimdir.

Helal bir mal, akraba, komşular, dost ve ahbablardan helallik alınarak bu yolculuğa çakılmalıdır. Diyanet görevlisi olarak 1996’da ilk hac görevlisi olarak gitmiş ve günümüze kadar 6 defa kutsal topraklara gitmeyi Allah bize nasip etmişti. Bu seneki umre yolculuğunun diğer senelere göre biraz daha iyi olduğunu gördüm.

Gittiğimiz firma A sınıfı olduğu için Medine’deki otel Nebi Camisi’ne yakın mesafede idi. Otobüs binme olayı ve sıkıntısı yoktu. Her şirketin kendine ait otobüslerinin olması Mekke’de daha önce şahit olduğumuz binişlerindeki izdiham, hemen hemen sıfıra inmişti.

Yine Medine’ye geldiğimizde umrecilerin ibadeti yapma konusundaki istekleri, salat ve selamı bol bol söylemeleri ayrı bir güzellik idi. Peygamber aleyhisselatu vesselam’ın kabrinin selamlaması, ziyaret yerlerinin gezilmesi, ihlasları, duaları takdire şayan idi. Elbette Nebi camisini anlatmak peygamber aleyhisselatu vesselam’ın kabrinin yanında geçip ona salat ve selam vermek Hz. Ebubekir’i, Hz. Ömer’i selamlamak dua etmek bambaşka güzellikti.

Müslüman bir beldede Müslümanlarla alışveriş yapmak doğru ve helal olanıdır. Ticaret maksadıyla gelmiş olsa dahi Umre ve Hac için bir sıkıntı değildir. Medine’den ayrılık ve peygamber aleyhisselatu vesselam’dan hatır isteme; Beytullah’a yani Allah’ın evine yolculuk hüzün ve sevincin bir arada olduğudur.

Nasıl ki memlekette ailemizi bırakıp üzüldük Medine’yi görünce Sevindik aynen öyle de Medine’de resulullahı bırakıp Mekke’de beytullahı görünce bir başka sevinç insanın içini kaplar. Kabe’nin genişletme çalışmaları hacıların daha bir güzel ibadet yapmalarına imkan sunmak için elzemdir.

Medine’yi ve Mekke’yi anlatmak ile yaşamak çok farklıdır. Onun için sizlere tavsiyem gelmeniz, görmeniz ve bu güzellikleri yaşamanızdır. Bu dinin ilk yıllarını, çileli yıllarını, Medine’de filizlenen İslam devletini manen ve hayalen o döneme gidip yaşamak ancak umreye gitmekle ve iyi bir rehberle mümkün olabilir.

Evet dünya fani biz de bir yolcuyuz bu yolculuğu neticesinde ya menzilimize varacak Allah’ın rızasını kazanacak cenneti firdevse gireceğiz. Ya da dünyanın cazibesine kapılacak, elmasları bırakıp cam parçaları ile oyalanacak, şeytanın oyuncağı olup (Allah’ım bizleri koru) cehennemi boylayacağız. Şafii mezhebinde imkanları el verenlerin ömründe bir defa umre yapmaları farzdır. Allah bizlere nasip etti sizlere de nasip etsin inşallah.

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