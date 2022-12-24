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24 ARALIK 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Ardımızda kalan yıllar

Fazilet Kırmızı
24 Aralık 2022, Cumartesi
Gece güne teslim oldu, günışığı bahara çiçek verdi.

Uzun yağmurlar yağdı topraklara. Zaman güneşsiz günlerde zemheri oldu. Ve güneş baharı, bahar çiçeği, çiçek toprağı, güneşsiz kalan zaman zemheriyi usul usul seyretti. Günlerin, gecelerin, günışığının, baharın, çiçeğin, yağmurun, toprağın ve zemherinin şahitliğinde, ömür sermayemizin bir yılını daha ardımızda bırakmak üzereyiz.

Ardımızda kalan yıllar, kalbimize, ruhumuza ve ömrümüze bir iz bırakır. Bazen dünyadaki hiçbir şey ile karşılığı, kıyası olamayacak bir sürür, bazen ruhumuzu hayata bağlayan gaye, ritim ve şevk, bazen ise her nefes alışımızda dikenli tel misali kalbimize batan bir acı ömrümüze derin izler bırakıyor.

Her yılın insan ömründen bir yeri, bir izi var. Bir ezan ve bir sela arasında geçen zaman insan için geri alınamaz bir kıymettir. Zaman ele avuca sığmaz ve su misali akıp giderken yıllar, ömrümüze şahitlik eder.

Üstadımız Bediüzzaman; “Ömür sermayesi pek azdır; lüzumlu işler pek çoktur. Birbiri içinde mütedâhil daireler gibi, her insanın kalp ve mide dairesinden ve cesed ve hane dairesinden, mahalle ve şehir dairesinden ve vatan ve memleket dairesinden ve küre-i arz ve nev-i beşer dairesinden tut, tâ zîhayat ve dünya dairesine kadar birbiri içinde daireler var. Her bir dairede, her bir insanın bir nevi vazifesi bulunabilir. Fakat en küçük dairede, en büyük ve ehemmiyetli ve dâimî vazife var ve en büyük dairede, en küçük ve muvakkat, ara sıra vazife bulunabilir. Bu kıyas ile, küçüklük ve büyüklük ma’kûsen mütenasib vazifeler bulunabilir. Fakat büyük dairenin câzibedarlığı cihetiyle, küçük dairedeki lüzumlu ve ehemmiyetli hizmeti bıraktırıp, lüzumsuz, malâyani ve âfâkî işlerle meşgul eder. Sermaye-i hayatını boş yerde imha eder, o kıymettar ömrünü kıymetsiz şeylerde öldürür. Ve bazen bu harp boğuşmalarını merak ile takip eden, bir tarafa kalben taraftar olur, onun zulümlerini hoş görür, zulmüne şerik olur.” ifadesini kullanır.

Fani hayatı bâki kılan en kıymettar hakikat ardımızda kalan ve geri gelmeyecek olan yıllardır. Geride kalan yıllar yalnızca yaşımıza bir olgunluk getirmez, yılların getirdiği olgunluğa kalbimiz, aklımız ve ruhumuzda erişir. Ardımızda kalan yıllar bizleri olgunlaştırır ve sakinleştirir. Sakin bir kalp ve olgunluğa erişen bir ruh, fani meşakkatlerden ebedi baharlara adım atmak gayesiyle aldatıcı dünyada ömür sermayesini rıza-yı ilah-i üzere yaşar. Ve fani hayatı baki baharlar ile taçlandırır.

Ve hayatımızdan bir yıl daha geçti. Yeni yılda fani hayatımızı bakiye vesile olacak hayır ve hizmetlere, düşünerek, sorgulayarak ve kendimizi ileriye taşıdığımız, dünyada adaletin, kalbimizde merhametin hakim olması duasıyla.

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