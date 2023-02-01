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1 ŞUBAT 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 53

O’nu bulan her şeyi bulur

Fazilet Kırmızı
01 Şubat 2023, Çarşamba
Yaratılmışların en şereflisi olan insanın, yaratılma gayesi Allah’ı tanımak, Allah’ı bilmek ve Allah’ı sevmektir.

Üstadımız Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur’da; “Evet, Allah’ı tanımayanın, dünya dolusu belâ başında vardır. Allah’ı tanıyanın dünyası nurla ve mânevî sürurla doludur; derecesine göre, iman kuvvetiyle hisseder.”

“O’nu (Allah’ı) tanıyan ve itaat eden zindanda dahi olsa bahtiyardır. O’nu unutan saraylarda da olsa zindandadır, bedbahttır.”

Ve o hakikati şu şekilde sual eder: “Cenâb-ı Hakk’ı bulan, neyi kaybeder? Ve O’nu kaybeden, neyi kazanır?

Ve yine, “O’nu bulan her şeyi bulur, O’nu bulmayan hiçbir şeyi bulmaz, bulsa da başına belâ bulur” hakikatlerini ifade etmiştir.

Alemlerin Rabbinin kainatı ve ahsen-i takvim üzerine yaratılan insanı yaratmaktaki maksadı zatını tanımak ve bildirmektir. Evet, insanın fani aleme geliş maksadı Rabbimizin tanımak, bilmek ve sevmektir.

Rabbimizin tanımak, Rabbimizin bilmek ve rıza-yı ilah-i üzere yaşamak, dünyanın heva ve heveslerinden, şeytanın tuzaklardan ve nefsin esaretinden kurtulup gerçek ve baki bir özgürlüğü kavuşmaktır.

Kainattaki en büyük hakikate müşerref olan bir kalp ve ruh iman nuru ile aydınlığa kavuşturmuştur.

İnsanın özgürlüğü ruhunu aydınlatan ve kalbini nurlandıran imandır. Cenab-ı Hakk’ı tanımak, bilmek ve sevmek en büyük şeref ve en büyük bahtiyarlığa nail olmaktır.

Ve ebedi saadetimizi kazandığımız bu fani hayata sınandıklarımız, mükafatlarımız, teslimiyetlerimiz ve şükürlerimiz neticesinde adımlarımız, pusulamız ve kalbimiz hadsiz kudret ve rahmet sahibi olan Alemlerin Rabbine yönelir.

Kendini bilen Rabbimizi bilendir. Rabbimizi bilen, hadsiz bir kudrete ve rahmete teslim olan bir insan için her imtihan ancak ebedi bir saadet ve mükafat vesiledir.

Her imtihanın ardında bir teslimiyet, her teslimiyetin ardında bir sabır, her sabrın ardında şüphesiz bir cennet saklıdır. Her imtihan, teslimiyetin ve sabrın çiçek açmasıdır. Her teslimiyet ve sabır kulun rabbine daha güçlü, daha ihlâs ile yaklaşır ve yönelir. Bizi Rabbimize yaklaştıran her vesile ebedi alemin en güzel mucizesi ve müjdesidir.

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