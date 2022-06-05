Abdestin Tıbbî hikmetleri -1

İslâm’da temizliğin sembolü olan abdest, organizmayı olumsuz ve zararlı etkenlerden koruyan savunma silahıdır.

Temizlik temeline dayanan İslâmiyet’in, müminleri her zaman maddî-manevî beden, elbise ve mekânlarını temizliğin en hassas metoduyla örnek olmayı, iman prensibi sayarak özendirmiştir. Abdest nimeti, aynı zamanda sağlıklı, hijyenik yaşamın çok pratik ve huzur veren bir prensibidir. Batı medeniyetinin son 150 yılda uygulamaya başladığı yıkanarak temizlenmeyi, Kur’an esaslarına dayanan İslâm’ın su medeniyeti 15 asıdan beri abdest, gusül ve teyemmümle disiplin altına almıştır. Abdestin insan sağlığına olan faydalarını ve hijyen kurallarına uygun yaşam kaidelerindeki tıbbî hikmetlerin derinliğini anlamaya gayret edeceğiz.

Abdest, insan vücudunu maddî yönden arındırdığı gibi, abdest suyu günah kirlerinden temizleyerek, manevî ve psikolojik bir rahatlama sağlar; sağladığı huzur ve güvenden dolayı da, abdest müminin silahı olarak bilinmektedir. Vücudun savunma direncini arttıran abdestin, kalp-damar ve dolaşım sistemine sağladığı faydalar dikkatle incelendiğinde: “Damarların sağlıklı çalışması durumuyla ilgili olarak, damarlar kalpten uzaklaştıkça küçük dallara ayrılan elastiki borulara benzer. Özellikle incelmiş borular sertleşir, esnekliğini yitirirse, kalbe karşı bir zorlama olur. Hayatın çeşitli yönleri, bu damarların sertleşip daralmasına neden olur. İhtiyarlığa, yıpranmaya temel sayılan bu durumdan, acaba ince bir damarda böyle bir olayı izleyerek onun yıpranmasını pratik bir yoldan geciktirebilir miyiz? Günlük hayatımızda bir uygulama vardır ki, damarları genişletip büzerek, ona bir anlamda jimnastik yaptırır ve esnek kalmasını sağlar. Bu olay ısı farkı olan, sudur. Su sıcaksa damarı genişleterek, soğuksa daraltarak, özellikle kalpten uzak damarların esnekliğini, zindeliğini sağlar. Su, bu arada yine ısı farkı nedeniyle dokularda yavaşlamış dolaşımdan ortaya çıkan besin birikimlerini de, genel dolaşıma katmış olur. Küçük yaştan beri abdest alan insanın, hem damar sertliğine hem de bu olayın BEYİN DOLAŞIMINA yansıması demek olan BUNAMA’ya karşı ne denli koruduğunu görmezlikten gelmek mümkün mü?” (1)

Vücut bağışıklık sisteminin (OTOİMMUN SİSTEM) organize edildiği lenf (beyaz kan) dolaşımına abdestin sağladığı destek, İlâhî tarif sonucu gerçekleşmektedir. “Lenf dolaşımı, vücudun her noktasını eksiksiz bir koruma nizamı içinde tutar. Bu ince damarların sağlıklı görev yapması da, yine abdest almanın genel dolaşımda olduğu gibi, jimnastik etkisi ile yakından ilgilidir. Bizim tüm hastalıklarla mücadelemizi sağlayan bu ilâhî nimetin, koruma sisteminde abdest alma ile, düzeni güçlenmektedir. Abdest alma şekli özellikle, LENF SİSTEMİNİ de amaçlamaktadır. Lenf sisteminin düzenli çalışması için, vücudun bir tek noktasının dahi ihmal edilmemesi gerekir ki, bu abdest almada kesinlik kazanmıştır.

Lenf sisteminin uyarılmasında en önemli merkez, burun arkası (NAZOFARİNX) ve bademciklerdir ki, abdest almada bu iki noktanın yıkanması özellikle şart koşulmuştur. Boyun yanlarının uyarılması, lenf sistemine çok etkilidir. Bu da abdest almada mevcuttur. Kimse çıkıp, abdest alma lenf sistemine yönelmiş değildir diyemez.

SAĞLICAKLA KALIN.

Dipnotlar:

1) Dr. Halûk NURBAKİ, Kur’an-ı Kerim’den Ayetler ve İlmî Gerçekler, s.79, TDV Yayınları 1989