Hastalar Risalesi'ni Anlamaya Doğru: On İkinci Deva

“Ey hastalık sebebiyle ibadet ve evradından mahrum kalan ve o mahrumiyetten teessüf eden hasta! Bil ki, hadisçe sabittir ki, “Müttaki bir mü’min hastalık sebebiyle yapamadığı daimî virdinin sevabını, hastalık zamanında yine kazanır.” Farzı mümkün olduğu kadar yerine getiren bir hasta, sabır ve tevekkül ile ve farzlarını yerine getirmekle, o ağır hastalık zamanında sair sünnetlerin yerini, hem halis bir surette, hastalık tutar.”

‘On ikinci deva’da, elem ve üzüntülerle birlikte psikolojik bir çöküntü de yaşayan hastanın, maneviyat ve ruh dünyasına da, huzur esintileri yayılmaktadır. Aslında Hastalar Risalesi, geniş çaplı hasta psikolojisi ve tıbb-ı Nebevî perspektifinden bakıldığında, hastalıkların tahkik-i iman yolunda rahmet hediyeleri ve en emin sığınma makamına götüren vasıtalar olduğunu öğretir. Hastalık, iman penceresinden bakılıp, değerlendirildiğinde adeta bir kurtarıcı olarak görüleceğinden, hastalıkların sevilebileceğini ve korkulmaması gereken bir hâl olduğu gibi, maddî yönleriyle vücut enerjisinin, önemli kısmını yitirdiği bir güç kaybı, organizmanın psikolojik ve fizyolojik fonksiyonlarının dengesindeki değişmelerdir.

Hastalık ve musibetler, şikayet etmeden şükür, sabır ve tevekkül ile karşılandıklarında, menfi manada ibadet olmalarına rağmen, kazandırdıkları sevaplarla farz ibadetler dışındaki evrad, zikir, tesbihat ve sünnetlerin yapılamamasından meydana gelen eksikliği tamamlayacağı, mü’min hastalara verilen sevindirici bir müjde ve hediyedir. İman ile hayat bulan bir kalp, ibadetlerin ruhu olan ihlâsla Cenab-ı Hakk’a (cc) bağlandığında, sabır ve tevekkül hali içinde, hastalıkla geçen günlerindeki farzları, mümkün olduğu kadar yerine getiren bir hastanın sünnet ve nafileleri, âdet edindiği evrad ve ezkârı, hastalık nedeniyle yapamadığında hastalık, ihlâslı yapılan bir ibadet gibi, eksik kalan yerleri tamamlar. Ümit ve müjde kaynağı bir Hadis-i Şerif’te, “Bir kimse, salih amel işlerken, araya bir hastalık veya sefer girerek, ameline mani olursa Allah, ona sıhhati yerinde ve mukim iken yapmakta olduğu salih amelin sevabını aynen yazar.” buyurulmuştur. (Buharî- Ebû Davud, Ahmed ibn-i Hanbel)

Hastalıklar, insanın güçsüzlüğünü ispatlayan, organik faaliyetlerin ibret alınması gereken halleridir. Bu haldeki bir insanın yapabileceği en etkili faaliyet, tıbbî tedavinin yanında, manevî güç kaynağı olan duanın, huzurlu ve şifalı tesellisine sarılmaktır. Cenab-ı Hakk’ın (cc) rahmet ve yardımlarına muhtaç olarak yaratılan insan, hastalık haliyle, rahmet kapılarına dualar ile sığınarak, yardım taleb etmesi: “Eğer duanız olmazsa, ne ehemmiyetiniz var.” (Furkan-77) ayetinin sırrıyla, insanın yaradılış hikmeti ve varlığının gerçek değerinin anlaşılmasına etkili bir uyarıcı olacaktır. NEFİS-İBLİS işbirliğini etkisiz hale getiren, açlık ve susuzluk hali gibi, insanı da hastalıklarla, Cenab-ı Hakk’ın (cc) merhametine yönlendirecektir. Bu bakış açısıyla, hastalıklardan şikayet değil, sabır, şükür ve tevekkülle, aynı zamanda açılan riyâsız, ihlâslı dua musluklarının devamlı akmasına vesile olacaktır. Şifaya kavuşulunca da, sıkıntılı gün ve geceler unutulmadan, yapılacak duaların, ebedî hayatın kurtuluşunu ümitle aydınlatacaktır.

Hastalıkların, mü’minlere bir HEDİYE-İ RAHMÂN olduğu ve dünya hayatında karşılaşılan maddî-manevî elem ve sıkıntılardan kurtaran, özellikle ahirzaman insanlarının stres ve travmalarına ilaç olacak reçeteler hükmünde olduğu unutulmamalıdır. Zamanımız insanlarının yaşadığı ağır hastalık tabloları ve psikolojik travmalar sonucu, aldığı derin yaralara karşı; manevî şifa reçetesi ve RUHSAL DETOKS rehberi olarak, Hastalar Risalesi sağlık problemi olan herkesin, teselli kaynağı ve şifayı kolaylaştıracak temel başvuru kaynağı, kalp ve ruh yaralarının tedavi edildiği bir şifahanedir. SAĞLICAKLA KALIN.