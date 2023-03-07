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7 MART 2023 SALI - YIL: 54

Hastalar Risalesi'ni Anlamaya Doğru: Yirmi İkinci Deva

Feyzullah ERGÜN
07 Mart 2023, Salı 00:12
“Ey nüzul gibi ağır hastalıklara müptelâ olan kardeş! Evvela sana müjde ediyorum ki, mü’min için nüzul mübarek sayılıyor. Bunu çoktan ehl-i velâyetten işitiyordum, sırrını bilmezdim. Bir sırrı şöyle kalbime geliyor ki: “ Hastalar Risalesi’ni anlamaya doğru: Yirmi İkinci Deva

İnsan organizmasını fiziksel fonksiyon ve aktivitelerden yoksun bırakan felç (PARALİZİ) hastalığını, kısa bilgilerle gözden geçirmemiz uygun olacaktır. Sağlıksız yaşam koşulları, dengesiz beslenme ve ekolojik dengenin bozulmasıyla oksijen yoğunluğunun düşmesi sonucu, organizmada mikro düzeyde olumsuzluklar yaşanmaktadır. Özellikle dolaşım sisteminde gelişen problem ve komplikasyonlar sonrasında, “Beyin kan damarlarının tıkanması veya damarın kanamasında, beyin hasarı gelişmesi sonucu, felç ortaya çıkar. Damar sertliği, ya da pıhtı atması sonucu kan damarı tıkanınca, beynin o bölgesi beslenme bozukluğuna bağlı olarak, ölmeye başlar. Beyin kanamalarında da, kanayan bölgede hasarlanma ve beslenme bozukluğu ortaya çıkar. Sadece yaşlılıkta değil, her yaşta görülebilir.” (1) “Bir felç, beyine olan kan akışının, tedarikçi bir damarın yırtılması ya da tıkanması durumunda oluşur. Kan ve oksijenden mahrum kalan beyin hücreleri ve beyin dokuları ölür; yenilenmeleri de mümkün değildir. Bunun bir sonucu olarak, bu hücreler tarafından kontrol edilen vücut bölgeleri, işlev yeterliliklerini kaybederler. Bir felç, genellikle kalıcı olan bir fonksiyon kaybına sebep olabilir.” (2)

Küçük bir kan pıhtısından (Amboli) veya beyin kanaması sonucu, nöronlara (sinir hücresi) kan akışı kesildiğinden, nöronlar ölür. Beyin dokusundaki milyarlarca nöron hücresi, oksijen yüklenerek hayat enerjisi taşıyan milyarlarca eritrositle (alyuvarlar), kanın hızlı akışı içinde karşılaştırarak, enerji aktarımı harika bir düzenleme ile gerçekleştirilmektedir. Bu hassas ölçü ve düzenlemeyi tanzim eden, sonsuz ilim-irade-kudret sahibi olan Cenâb-ı Hak (cc), vücudun zerreleri olan NÖRON ve ERİTROSİT’LERİ dahi başıboş bırakmayarak, kontrolü altına almıştır. Bediüzzaman Hazretleri’nin harika tesbitiyle: “Gayet büyük olan bu alemi, büyük bir sanatla ve büyük bir ihtimamla halk ettiği gibi, CEVHER-İ FERT ile tabir edilen zerre de O’nun destgâh-ı kudretinden çıkan bir eser-i sanatıdır. Çünkü, o büyük kudretin nazarında cevahir-i fert, yani zerrelerle nücûm-i seyyare, yani gezici yıldızlar müsavidirler.” (İşarâtü-l İ’caz- 345) 

Bu düşünce çerçevesinde değerlendirildiğinde, mikroskobik canlı zerreler olan nöron ve eritrositler arasındaki enerji aktarımı, bazı nedenlerle kesintiye uğradığında, belli bir bölgede veya vücudun tamamında, felç hali gerçekleşir. Bu mucizevî fonksiyonları gerçekleştiren, ilim-irade ve kudreti kabul etmeyerek, tabiat, sebep ve tesadüflere bağlayanlara, Kur’an-ı Azîmüşşan’ın sarsıcı ikazıyla: “KEYFE TEKFÛRUN” (Ne suretle Allah’ı inkâr ediyorsunuz?) Bakara-28, sesleniyoruz.

Peygamber Efendimizin (asm), müjdeli bir hadislerini İbn-i Mes’ud (ra) rivayet ediyor: “Hastalıktan dolayı sızlayan mü’mine hayret ederim. Eğer hastalıktaki mükâfatı bilseydi, ölüp Aziz ve Celil olan Allah’a kavuşuncaya kadar hasta kalmak isterdi”(3) buyurularak, o ağır hastalık sebebiyle, verilecek mükâfatın yanında çekilecek sıkıntıların yoğunluğu hafifleyerek, huzurun kaynağı olacağı müjdelenmiştir. SAĞLICAKLA KALIN.

Dipnotlar: 

1) Prof. Dr. Canfeza SEZGİN, Tam Şifa, s.378, Hayy kitap 2016

2) Harvard Medical School, Aile Sağlık Rehberi, 1/340, Bizim Kitaplar 2009

3) Yeni Asya Araştırma Merkezi, Maddî-Manevî Sağlık, s.80 2011

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