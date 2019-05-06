Her yanımız kimyasal zehir - 1

İnsan nesli, tarihi boyunca eşine rastlanmayan ve çevre ile birlikte nesilleri çökerterek, kıyamet senaryoları hazırlıklarıyla, kimyasal madde saldırılarına hedef seçilmiştir.

Gıdalardaki kimyasal maddeler ve genetiği değiştirilmiş organizmaların (GDO) yıkıcı etkisiyle, insanlık âleminin sağlığı ve genetik yapısı son derece hızlı bir artışla ve düzeltilemeyecek bir hale getirilmek istendiği, apaçık görülebilmektedir. Ama bu konuya insanlığın ilgisizliği, şaşılacak derecede devam etmekte ve bir futbolcunun transfer haberi kadar, ilgiyi çekmemektedir. Basında kısa bir haber niteliğinde verilen ve toplumun hiçbir şahsî ve toplumsal kuruluşunda ses getirmeden, gündem oluşturmayan bu konuyu, kamuoyunun bilinçlenmesi noktasına bir vurguyla, vicdanî duyarlılığın arttırılması düşüncesiyle, açmaya ve gündemde tutmaya gayret edeceğiz.

Önce haberi kısaca özetleyelim: “Fransa’da yapılan bir araştırmaya göre, 59’u çocuk diş macunu olmak üzere, toplam 408 diş macunundan 271’inin zararlı TİTANYUM DİOKSİT ihtiva ettiği tesbit edildi. Kansere yol açabilecek bu kimyasal maddenin, ambalajlarda yer almaması (gözden kaçırılması) bazı sivil toplum örgütlerinin tepkisine sebep oldu. Euronews’te yer alan habere göre, konu ile ilgili araştırma talep eden, sivil toplum örgütlerinden ‘DOĞA İÇİN BİR ŞEYLER YAP’ söz konusu maddenin DİŞ MACUNLARI ve İLÂÇLARDA kullanılmaması için, mücadele ediyor. Çevre ve tüketici hakları savunucuları, TİTANYUM DİOKSİDİN, NANOPARTİKÜLLER ihtiva etmesi dolayısıyla, insan vücuduna kolayca nüfuz ettiği konusunda, vatandaşları uyarıyor.” (31 Mart 2019 Yeni Asya) Bu haber bütün dünya insanlarını ilgilendirdiği gibi, 80 milyon insanımızı da çok yakından ilgilendirmektedir. Titanyum dioksit adı verilen, bu kimyasal yıkıcısının zararlarını, insan vücuduna ve çevresindeki âleme yaptığı tahribatı, sağlığına değer veren ve sağlık nimetimizi korumakla görevli olanlara hatırlatmaya çalışacağız.

Titanyum dioksit, katkı maddeleri tablosunda (E171) kodu ile bildirilmektedir. Mineral veya sentetik kaynaklardan elde edilir. “Beyaz gıda renklendiricisidir. Çok çeşitli ürünün beyazlatılmasında kullanılır. Özellikle boya ve kaplama olarak plastik, kâğıt, mürekkep, fiber, İLÂÇ, DİŞ MACUNLARI, GIDA ve kozmetik ürünlerinde renklendirici, parlaklık ve donukluk sağlayıcı olarak, oldukça yaygın şekilde kullanılır. Gıda sektöründe özellikle şekerleme, sakız, kabartma tozu, beyaz leblebi gibi, beyaz olan birçok üründe kullanılır. Türkiye’de organikler hariç (neden yalnız organikler, organik gıda alamayan insanların sağlığı neden göz ardı ediliyor, değer verilmiyor?) gıdada kullanımı serbesttir. Almanya’da kullanımı yasak olan, bu maddeden mutlaka sakınılmalıdır. Riskleri ise; birçok yeni araştırma Titanyum dioksitin risklerinden söz ediyor. Kanserojen olduğuna dair, yeni bulgular ortaya çıktı.” 1 Ayrıca diş macunlarında, Titanyum dioksitten başka, SODYUM FLORİD gibi şiddetli, 20’den fazla kimyasal katkı maddesinin bulunduğu da unutulmamalıdır.

Titanyum dioksidin kullanıldığı en dehşet verici alan, İLÂÇ ÜRETİM SEKTÖRÜ olup, nano teknolojide (maddenin atomik, moleküler ayrıca supramoleküler seviyede kontrolüdür. Makro ölçek ürünlerin imalatı için, atomların ve moleküllerin kontrolünün, belirli bir amacını ifade etmektedir.) kullanılan bir maddedir.“ Bütün tıbbî ilâçlarda, renklendirici ve koruyucu madde olarak TİTANYUM DİOKSİT kullanılmaktadır. Titanyum dioksit, kimyasal kalıcı bir maddedir ve vücut tarafından ASLA PARÇALANAMAZ. Titanyum dioksit nano kristalleri, FOTOKATALİZ özellik göstermektedir. Fotokataliz, ışık ile bazı reaksiyonların oluşmasını sağlayan maddedir. Yani, vücutta temas ettiği organik parçacıkları yok ederek çalışmaktadır. Titanyum dioksit havada, suda ve çeşitli yüzeylerde, organik maddeleri parçalayarak, su ve karbon dioksit oluşturur. Kendini temizleyen boyalar ve kumaşlar da, bu maddeden yapılmaktadır. Kumaşın ve boyanın yüzeyi, Titanyum dioksit kristalleri ile kaplanmaktadır, böylece buralara temas eden organik maddeler, parçalanarak leke temizlenmektedir. Titanyum dioksit, vücut tarafından tanınmayan ve vücut tarafından kullanılmayan, kimyasal bir maddedir. Bu sebeple, vücutta DEPOLANMAKTADIR. Depolanan bu madde, organik parçacıkları YOK ETME özelliğine sahiptir. Kuvvetli nem tutucu olduğundan, vücudun su dengesini bozmaktadır. Bu madde DNA’da, hem tek iplikte, hem de çift iplikte tahribatlara sebep olmaktadır. Böylece KROMOZOMLARA zarar vererek, GEN yapısını bozmaktadır. Titanyum dioksit, vücuda bir kez alındığında, vücut tarafından parçalanamadığından, vücudun farklı organlarında birikmekte ve boyutları küçük olduğundan, vücut içinde kolaylıkla gezebilmektedir. Hücrelerin içine kolayca nüfuz edebilen bu yapı, hücre içerisinde her tarafa saldıran, bir kimyasal yapıdır. Bu durumda KANSERE yol açmaktadır. Pek çok gıdanın beyazlatılmasında kullanılır. Ayrıca güneş koruyucu kozmetiklerde de kullanılır. Vücut sağlığı için, oldukça zarar verici bir maddedir. Bu sebeple Titanyum dioksit, HELÂL kabul edilemeyecek bir maddedir. Bu sebeple de, başta çocuklar olmak üzere, yetişkinler de içinde Titanyum dioksit bulunan ürünleri kullanmamalıdır.” 2 Fransa’da da, yasaklanan Titanyum dioksit toksik kimyasal maddesini, bizler her alanda kullanmaya devam ediyoruz.

İlâçların gereksiz yere, boyalarla kaplanarak renklendirilmesi, gıda maddelerinde beyaz görüntüler ve diş macunlarında BEMBEYAZ DİŞLER uğruna, çocuklarda bile aksatılmadan kullanılması, insan ve çevre sağlığı problemlerinde, olumsuz yönde patlamalara sebep olduğu, reklâmlar ve daha birçok yollarla gözden kaçırılmaktadır. Titanyum dioksit ve daha başka kimyasalların gereksiz yere, kontrolsüz olarak kullanılmalarındaki bu hızlı gidişle, insan neslinin de temizleneceği kurguları da gerçekleşmiş olacaktır. İnsanlığın başına sardırılan, en tehlikeli olan bu kimyevî saldırıların tahribatından korunmada, çaresiz olmadığımızı ve sorumluların toplumsal bilinçlenme metotlarıyla, atacakları adımlarla gerçekleşebileceğinin imkânlarını gözden geçireceğiz.

SAĞLICAKLA KALIN.

Dipnotlar:

1) Kemal ÖZER, Yediklerinizin İçinde N(E) Var? s. 79, Hayykitap 2013.

2) https://www.zararlar.com/titanyum-dioksit-zararlari.html