Hücredeki saklı evren (2)

İnsan organizmasının akılları hayrette bırakan ve birbiri içinde derinleşen canlı fonksiyonları incelendiğinde, mucize varlığın sırları laboratuvar ortamlarında çözülmeye devam etmektedir.

Araştırmacılar, bu mucizeler karşısında hayret ve hayranlıklarını ilmin şerefi adına ifade etmektedirler. Bilimsel gerçekler sonucundan anlaşılmaktadır ki: “İnsan, minyatür bir kâinattır çünkü, taşıdığımız her hücre de koca kainatın tüm düzenini barındırır içerisinde. İnsan, bedeninde ‘KAİNAT İÇİNDE KAİNATLAR’ barındıran mucizevî bir varlıktır. Patoloji ilmindeki gelişmeler ve muhteşem mikroskoplarla hücre içi en ince ayrıntısına kadar araştırılmış hatta hücre içindeki GENLERİN bile içine girilmiştir. Bir kere daha anladım ki, tıp biliminde bildiklerimiz okyanusta damla. İnsan vücudu da, evren de sırlarla dolu ve tek bir insan hücresinde koca bir evren saklı… Hz. Ali’nin dediği gibi, ‘En büyük alem’ insanda dürülmüş.” (1)

Cenab-ı Hakk’ın (cc) sonsuz kudreti ve yaratıcı gücünün sınırsızlığı eserlerinde görüldüğü halde “Mikroskop altında O’nun muhteşem gücünü, ilmini ve ihtişamını bu kadar net görmek bambaşka bir his… Her hücrenin ayrı ayrı düzeni, içerisinde olup bitenler, hücreler arasındaki DİZİLİMİN AHENGİ, hücreler-arası sıvının bile düzeninin, akış yönünün ‘SAPMAZLIĞI’, akciğerlerdeki hava değiş tokuşunun inanılmaz ve ‘ŞAŞMAZ’ akışı, karaciğer hücrelerinin her birinin bacasız birer FABRİKA gibi çalışması, kanser hücrelerinin bile içerisindeki ahenk, düzen ve MUHTEŞEM AKIL… Bütün bunlar her seferinde beni hem düşündürttü hem de ‘Aman Allah’ım!’ dedirtti.” (2)

Hücre biyolojisi üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan ve Stanford Üniversitesi’nde tıp profesörü olan Dr. Bruce Lipton diyor ki: “Yaptığım hücre-içi çalışmalarda hücre yaşamının hücrenin genleri tarafından değil de, fiziksel ve enerjetik çevre tarafından yönetildiğini fark ettim. Hücreleri mikroskopta büyüttükçe, uzay yolu gibi bir şeydi ama bu defa dışarıdaki uzaya gitmek yerine, içeriye doğru yapmıştık yolculuğu. Gerçekten de içeride bir ‘uzay’ saklı, her hücremizde ve bütün bedenimizde. Mikroskoba ve hücrelere hakim olmaya başladıkça tek hücrenin bile içinde büyük bir döngü, büyük bir nizam, intizam ve ‘ihtişam’ olduğunu fark ettiğimde tüylerimin diken diken olduğunu şu anda bile hissedebiliyorum. Bu nizam ve intizam yalnızca hücrelerimizde değil, tüm bedenimizde var. İnsan vücudu tek başına bir evren. Daha da çarpıcısı, insan vücudunun en küçük birimi olarak bilinen tek bir hücrenin içinde de ayrı ayrı evrenler, ‘HÜCRE ORGANELLERİ’ var… Hücre içinin o İlâhî mimarisinde yaşama dair birçok sır gizli… Her hücremizin içinde tek tek saklı olan genetik şifremiz DNA’nın çevresel etkenler tarafından değiştirilebileceğini göstermiş. 50 trilyon hücremizden her birinin farklı görevleri, farklı konumları var ama hepsinin fizyolojisi ortak!

