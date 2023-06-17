İbn-i Sina’dan sağlıklı hayat prensipleri - 2

8) Sağlığını korumak isteyen kişiler ve gerçekten sağlıklı kişiler, asla tam olarak doymamalıdır.

Mide ve ince bağırsakların, önceki yemeğin kalıntısından tamamen serbest kalmasından önce, yemek yememelidir. Daha önceki yemek yeterince sindirilmeden önce, tekrar yemek yemek kadar sağlığı bozan hiçbir şey yoktur.

9) Sağlıklı olmayan besinin alınmasından sonra, midedeki besinin bozulması kadar rahatsızlık verici hiçbir şey yoktur. Böylece, ağır besin maddeleri yendikten sonra meydana gelen hazımsızlık romatizma, böbreklerde ağrı, nefes darlığı, gut, karaciğer ve dalağın sertleşmesi gibi hastalıklara sürükler. Duygusal patlamalar ve fevkalade fiziksel faaliyet, sindirimi engeller.

Ülkeler insanların mizacında değişiklik meydana getirir ve onların kendi özel diyetleri vardır. Aynı şekilde, insanların bütün hayalleri geride bırakacak kadar çok çeşitli mizacı vardır. Bundan dolayı kişinin bütün faktörleri düşünmesi ve özel besin maddelerini seçerken hayalci olmaktan çok, deneylerine göre hareket etmesi gerekir. Böylece ekseriya istenen şeyler, bir ölçüde incitici olabilir.

10) Aynı yemekte farklı tipteki besin maddelerini karıştırmak, kötü bir alışkanlıktır. Yemekler için çok fazla zaman harcamak da kötüdür. En iyi yiyeceklerin genellikle lezzetli olduğu kadar, mide tarafından kabule hazır olan yiyecekler olduğu hatırlanmalıdır. Lezzetli yiyeceklerin başlıca kusuru, muhtemelen fazla alınacak olmalarıdır.

11) Besin hâlâ midede yüzdüğü için, insan yemekten sonra uyumamalıdır. Yemekten sonra, egzersizden kesinlikle kaçınılmalıdır. Aksi takdirde besinler, sindirilmeden emilir ve sindirilmeden aşağıya inerler veya bozulurlar.

12) Uyku hissedildiğinde, insan gerçekten derin uyumalıdır. Güç kazanmak için oruç tutulur. Yaşlılar, gençlerdeki ile aynı miktar besini sindiremezler. Besinin fazlası, çabucak zararlı maddeye döner ve böylece insanlar alıştıklarından fazlasını yememelidirler, ancak öncekinden biraz daha az yemelidirler. İleri yaşlarda ve hatta daha erken dönemlerde birçok ciddi hastalıklara istidatlı olanlar, bir zaman sahip oldukları, fakat ileri yaşlarda artık mevcut olmayan zevkli uzun uyku kapasitelerine bağlı olarak, sindirim güçlerini kaybetmişlerdir.

13) Fazla yağlı yiyecekler yorgunluk, bitkinlik ve iştiha kaybına sebep olur. Tuzlu yiyeceğin fazlası, mide ve gözleri incitir. Elekten geçirilmiş (kepeksiz) undan yapılmış ekmek, içinde kepek olan undan yapılmış ekmeğe göre sindirilip, geçmek için daha uzun zaman harcar. Farklı cinsten yiyecekler birlikte alınırsa, bazı maddeler daha önce sindirilebileceğinden, sindirilmeyen maddelerle birlikte emilip, kana karışacaklarından zararlı olabilirler.

14) Suyun içine biraz sirke ilave edilerek, onun temizlenebileceği söylenebilir. Eğer su, egzersiz ya da banyodan hemen sonra, boş mideye içilirse, onun rahatsız edebileceği hatırlanmaya değerdir. Her ne olursa olsun fazla su içmekten kaçınılmalıdır ve eğer su içilirse, yudum-yudum içilmelidir. Sık sık içilen sıcak su, mideyi temizlemeye ve bağırsakları gevşetmeye yardımcı olur. Baldan yapılan şurup, kanal ve damarlardaki tıkanmalara yardımcı olduğu ve eklem ağrılarına da engel olmakla yaşlılara destek sağlar. Mide tamamen boşaltılmadan hiçbir şey yenmemelidir. Besinle mideyi fazla doldurmamalıdır. Sıcağa maruz kalmak, beyni harap ettiğinden, baş örtülerek korunmalıdır. Kereviz tohumu, baş dönmesini kontrol eder veya hiç olmazsa biraz rahatlatır.

SAĞLICAKLA KALIN