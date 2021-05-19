Mehdi el Yemenî’den hikmetler (5)

Sağlıklı hayatın uyulması gereken önemli kurallarından birisi de, hareket sisteminin düzenli faaliyetidir.

İ’LEM, insan beslenme ihtiyacını karşılarken, midede sindirelemeyen bir takım yemek fazlalıklarının kalacağı kaçınılmazdır. İnsan düzenli gıdasını aldıktan sonra, belirli zaman aralıklarında hareket etmeyerek, hareketsiz bir hayat tarzını tercih edecek olursa, sindirilemeyen fazlalıkların birikmesiyle, organizmada çok büyük zararlara sebep olacaktır. Bunun önüne geçmek için, yemeklerden bir saat sonra, yorucu olmayan uygun hareketlerle, sindirimin kolaylaştırılması sağlanmalıdır. Hareketin sağlanması ile, midede sindirilmeden bekletilen gıda atıklarının, sindirim sisteminin ileri bölümlerine gönderilerek, vücut metabolizma atıklarından arındırılmış olur. Ağır ve yorucu olmayan hareketler sonucunda, 3-4 saat içerisinde, vücut biriken atıklardan arınmış olur. Hızlı ve yavaş arası mutedil bir yürüyüş, okuma, yazma ve ilmî sohbetler sağlıklı sindirim faaliyetine vesile olur. Ağır ve yorucu beden hareketlerinde, sindirime fayda olmadığı gibi, zararlı sonuçlara da sebep olabilecektir. Ayrıca yorgunluk ve bitkinliğe sebep olabileceği gibi, yemekten üç saat geçmeden, tok halde iken ağır beden hareketleri yapmanın, vücuda büyük zararları dokunacaktır. Hareketle ilgili söylenenler, fikir ve tedbir ehline yetecektir.

İ’LEM, insan sükûn ve istirahat halinde iken, devamlı ayakta, oturarak veya uzanarak zaman geçirmesi, sıkıntı ve strese sebep olacağından, ruh sağlığı ile birlikte vücut fonksiyonlarına da, zararlar verecektir. Ayakta, oturarak veya uzanmış bir halde sürekli kalınmaması, sık sık pozisyon değiştirilerek, zararın önlenebileceğinin, en uygun şekil olacağını ehl-i fünûn (ilim adamları) tavsiye etmişlerdir.

İ’LEM, uyku vücudun bütün hareket ve duyu organlarını dinlendiren, ilâhî bir tedbirdir. Hareket sistemini dinlendirdiği gibi, nefis ve ruhun huzurunu sağlar. Mutsuzluk kaynağı düşüncelerden uyanık iken koruduğu gibi, az miktarı dahi vücutta büyük bir rahatlama sağlar. Sağlıklı bir uyku, gece için 6-8 saat kadar uygun olacağı, gündüz için uygulanabilirse, gece ibadetleri için vücudu destekleyen, KAYLULE uykusudur. Nasıl ki, sahur yemeği oruca destek sağladığı gibi, kaylule de gece ibadetlerine destek ve kuvvet sağlar. Uyku için başı yastığa koyduktan sonra, Allah-u Teâlâ’nın (cc) esmâsını zikrederek, duâlarla sağ tarafa uzanmak, Sünnet-i Seniyyeye uygun olacağı gibi, sağlıklı bir uykuya vesile olacaktır.

EY KARDEŞ, uyanık halde iken insanın zamanını değerlendiremeyerek, boş geçirmesiyle, ömrünün faydasız bir şekilde kaybedilmesine sebep olacaktır. Hz. Ömer (rh), bir topluluğa hitap ederken: “Ben hiçbir dini veya dünyevî amel işlemeden, boş ve ve faydasız zaman geçirmenizi kabullenemiyorum ve buna çok üzülüyorum.” Ahnef ibn-i Kays ise “Üç şeyin terk edilmesi, akıllı kişiye uygun değildir. 1- Zamanında yapılıp, bitirilen faydanılacak bir iş

2- Dinine ve dünya hayatına yardımcı olacak bir sanat, 3- Vücut sağlığını koruyacak ve hastalıkları tedavi edebilecek kadar bir tıp bilgisidir.” tavsiyesinde bulunmuştur.

Sağlıklı bir hayat için en önemli şartlardan birisi de, temiz hava solumaktır.

İ’LEM, insan vücudunun temiz havaya her an ihtiyacı bulunmaktadır ve bundan vazgeçilemez. İnsan ruhu, işitme ve görme duyuları temiz havanın etkisiyle rahatlar ve daha çok faydalı faaliyetlere hizmet ederler. Özellikle insan ruhunun, vücuttaki sağlığı ve kuvveti Allah-û Azimüşşan’ın (cc) kudretiyle, hayatın devamı için yaratılan solunum sistemince temiz havanın burundan çekilmesiyle gerçekleşmektedir. Nasıl ki, gıda vücudun enerji kaynağı ise, temiz hava da ruhun ve vücudun temel gıdasıdır. En güzel ve ferahlatıcı hava, mutedil ve leziz olan saba yelidir. Özellikle güzel ve hoş kokularla esen, saba yeli ruh ve bedenin rahatına vesile olur. Ferahlatmayan, kirli havanın solunmasında sağlık ve hayır olmadığı bilinmelidir. Kirli, dumanlı, sıcak, soğuk ve kötü kokulu havanın ruh ve beden sağılığını zayıflattığı da kesindir.

İnsan sağılığını olumsuz etkiliyerek yıpratan, üzüntü ve stresin ferahlatılması, vücut sağlığını ve psikolojik dengesinin düzeltilmesine yardımcı olur.

İ’LEM, kalbi yıpratıcı afetlerin başında gelen, üzüntü ve stres olmakla beraber, kalp sağlığının desteklenmesi, sevinç ve mutluluk duygularıyla beslenerek gerçekleşmektedir. İnsanın gerçekleştiremediği yoğun istekleri, sıkıntı ve stres kaynağı olarak vücuda yıpratıcı etki yapar. Bunda herkes sözbirliği ile, ittifak halinde birleşmiştir. İmam-ı Ali (kv) buyurdu ki: “Rabbim insanı güçlü yarattı. Onda daha kuvvetli olan sarhoşluk halidir ki, aklî melekeleri ortadan kaldırır.

Sarhoşluktan daha etkili olan endişe ve üzüntü halinin vücutta yayılmasıdır.” bu durumdan duâ ve Kur’ân-ı Kerîm’i tilâvet ederek kurtulmaya çalışılır. Peygamber Efendimiz’in (asm) duâsının bir bölümünde endişe, üzüntüyü ferahlatan “Allah’ım Kur’ân’ı Kerîm-i kalbimin baharı, gözümün nuru, göğsümün şifası, üzüntümü dağıtan, endişe ve sıkıntımı gideren nur eyle.” duâsıyla, üzüntü ve endişeyi ferah ve sevince kalbeder. İnsanın gaye ve arzuları gerçekleşince, aşırı sevinçle sevinmemeli, aşırı sevinç kalbi öldürür. Akıllı olan sevinç durumunda ifrat derecesine gelmemelidir.

İ’LEM, insan vücudu aynı hal üzere devam etmediğinden, hayat boyu sürekli değişim halleri cereyan edecektir. Zarurî ihtiyaçların giderilmesi, sağlıklı halin devam etmesi için şarttır. Günlük faaliyetler sonucunda yorulan ve kirlenen bedenin, kir ve terden temizlenmesi için yıkanmak, sağlık için vazgeçilmez ihtiyaçtır. Cuma günleri Sünnet-i Seniyyeye uyularak yıkınılması, aynı zamanda vücudun rahatlama ve mutluluğuna vesile olacaktır.

Göz sağlığı için, sürme kullanılması Tıbb-ı Nebevi’nin (asm) tavsiye edilen uygulamalarındandır. Sünnet-i Seniyyeye usûl ve kaidelerine uyulması şifa, deva ve Nurlar’ın kaynağıdır.

SAĞLICAKLA KALIN