Namazın tıbbî hikmetleri (2)

“Namaz, insanın Allah’a giden kutsal yolda bir yolculuğudur.

Namaz, Fâtiha sırrı içinde sonsuz âlemi seyretme nimetidir. Bu nedenle namazın hikmetlerini hiçbir bilim sayıp, çözmeye muktedir değildir. Biz burada; namazın bin bir sırrının en dış yüzünden bir pencere açarak, ruh sağlığı üzerindeki mucizevî hikmetini dile getireceğiz. İnsanların büyük çoğunluğu ruh sağlıklarını yitirmiş, sonuç olarak insanların mutsuzluğu olağan hale gelmiştir. Psiko-somatik dediğimiz ruhsal sıkıntılardan, bedene yansımış hastalıklar da bunun içindedir.

Üzüntülerin hormon sisteminde yaptığı tahribat; mide ülseri, kalp-damar hastalıkları, çeşitli sindirim sistemi hastalıkları yapmaktadır. Hatta çağımızın hastalığı sayılan kanserde bile streslerin, ruhî sıkıntıların etkisi inkâr edilemeyecek kadar açıktır. Gelişmiş ülkelerde, herkes çantasında uyuşturucu zehirlerin daha masumu sayılan SAADET HAPLARI taşır hale gelmiştir. İşte Kur’an: “Ey insanlar, hüsran içindesiniz. Perişânsınız. Felâha, mutluluğa ve ruhsal diriliğe kavuşmak istiyorsanız NAMAZA GELİN” diye emrediyor. Allah’ın yüceliğini tesbih demek olan Sûbhaneke’yi okuyup, Fâtiha’ya geçiyoruz.

Fatihâ bir insanın iç dünyasındaki telâş ve yanlışlıkları yıkıp, yeni bir dünya kuran harikâ bir ilaçtır. Bu yüzden Fâtiha’ya SÛRE-İ ŞİFÂ da denir. Bir insan ne denli çıkmazda olursa olsun, Fâtiha onu çıkmaz sokaklardan alıp, sırat-ı müstakime, gerçeklerin ve güzelliklerin yoluna koymaya muktedirdir. Bu harika reçeteyi, günde kırk rekat namazda kırk kez okuyan, hem de huzur-u İlâhî’de okuyan insanda, düşünce ve gönül hastalığı kalır mı? Unutmayın ki, âlemlerin temel yasası, SEVGİ ve MERHAMETTİR. Sevgi ve hamdini yitiren yok olur. Rahman sıfatından, Rahim sıfatından cereyan almadıkça hayat yoktur. “Yalnız Sana kulluk eder, yalnız Sen’den istiane dileriz.” İşte bu ayet, insanı dünya hayatında düştüğü tüm çıkmazlardan kurtarır.

Fatiha’nın 4. Ayetini okuyan, tüm streslerden, bunalımlardan kurtulur. Bu ayeti günde 40 kez okuyan, hele ömür boyu bu ritmi sürdüren yani, namazı aksaksız kılan, işte kurtuluşa erenlerden olur. Tüm aşırılıklardan, kötülüklerden kurtulur. Namaz, insanın iç dünyasına, manasına vurulan İlahî bir damgadır ve ilk nimetini ruh sağlığında hemen görürüz. Namaz, insanın fizik yapısında FELÂH verdiği muhakkaktır. Nasıl ki, namaz kılanın tüm eklemleri selâmet bulursa, hem ruh sağlığı hem de manası böyle selâmet bulmuş demektir.”1 Namaz, Hâlık-ı Kâinat’ın (c.c.) vadettiği saadet-i ebediye yurduna ulaştıracak sağlam bir bilet ve pasaporttur. Kur’an-ı Hâkim’deki ifade ile SALAT’ın kelime manası dua, ibadet, af, merhamet olduğundan, bu manalar çerçevesinde ikame edilen namaz, ruh ve beden yönlerini kuşatarak psikolojik bir rahatlama ile, HUZUR-U DAİMÎ’ye ulaştırır.

Namazın edâ edilişinde beden ve ruhta gerçekleşen hikmetler ve hayatın sağlık yönlerine hediye edilen nimetlerin bazılarını hissedip, anlamaya çalışacağız.

SAĞLICAKLA KALIN.

Dipnot:

1- Dr. Halûk NURBAKİ, Kur’an-ı Kerim’den Ayetler ve İlmî Gerçekler, s.152-157, TDV. Yayınları 1989