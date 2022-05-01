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1 MAYIS 2022 PAZAR - YIL: 53

Orucun tıbbî hikmetleri (1)

Feyzullah ERGÜN
01 Mayıs 2022, Pazar
İnsan organizmasını çok amaçlı detoks metoduyla arındırmayı murad eden ilâhî hikmet, mucizevî oruç programıyla, bütün sistemlerin yıllık bakım kontrollerinden geçirilerek, güçlendirilmesi sağlanmıştır.

Bu bakım ve arındırmayı oruç kadar sağlayabilecek daha mükemmel bir detoksifikasyon metodu düşünülemez. Beden, ruh ve sosyal hayatın düzenlenmesinde oruç, geniş etkili fizyolojik hikmetleriyle REÇETE-İ RABBANÎ ve şifa kaynağı bir sağlık mucizesidir. Orucun geniş tıbbî hikmetlerini, tıp dünyasının devam eden geniş araştırmalarından bir kısmının ulaştığı sonuçları gözden geçirerek, hikmet-i rabbaniyenin incelik ve güzelliklerini, hayranlıkla izlemeye çalışacağız.

Hayatı olumsuz etkileyen hastalıklara ve zararlı davranışlara, güçlü bir kalkan olarak oruç, sosyal hayatın sağlıklı gelişmesine de destek sağlayan, harika bir uygulamadır. Oruç, beslenme pratiğinde aşırı ve kontrolsüz gıda alınmasına engel olarak, sağlıklı orta yol miktarına yönlendirdiğinden, sağlıklı hayatın ve beslenme hijyeninin koruyucu prensiplerini uygulamayı, disiplin altına almaya yönlendirir. Sindirim sistemi fonksiyonlarının düzenli olduğu bir organizma, sağlıklı ve huzurlu bir hayat yaşayabilecektir. Oruç, sindirim sistemi organlarından mide, bağırsaklar, karaciğer, safra kesesi, pankreas başta olmak üzere, bütün sistemleri dinlendirerek, biriken atıklardan arındırdığından, SAĞLIKLI HAYATIN SİGORTASIDIR. Oruç, organizmayı aşırı yağ birikimi ve obeziteden koruduğundan, ayrı bir destek sağlamaktadır. Bağışıklık sistemini güçlendirerek, hücrenin fizyolojik fonksiyonlarını güçlendirdiğinden, organizmada fark edilebilecek bir gençleşmeye destek verir.

İnsan sağlığında orucun önemi, tıbbî araştırmalar ilerledikçe daha detaylı anlaşılmaktadır. Tıbbî bir mucize olan orucun sağladığı destekleri daha yakından inceleyecek olursak “Orucun asıl mucizevî hikmeti KARACİĞER üzerindedir. Zira, karaciğerin sindirim sistemi görevinden başka daha 15 görevi vardır. Sanki ömür boyu nöbet tutan bir görevli gibi yıpranır durur. Oruç süresince karaciğer 4-6 saat istirahat etmektedir. Oruç dışındaki perhizler yeterli olamaz. Zira, onda bir gramlık bir yiyecek mideye girdi mi, sindirim sisteminin kompitürü harekete geçer ve karaciğer hemen faaliyete başlar. Bilimsel olarak denebilir ki, bu dinlenme senede bir ayı temsil etmelidir. Karaciğer hücresi dile gelse; ‘Bana yapacağın EN BÜYÜK YARDIM ORUÇTUR’diyecektir.

Karaciğerin en güç görevlerinden biri, alınan besinlerle yakılan besinleri dengede tutma zorluğudur. Vücuda giren her besini depo etmek, ya da kanda yanmasını biçimlendirmek zorundadır. Halbuki oruçta, özellikle besin alınmaması nedeni ile karaciğer, bu besin depolama işinde fevkalade rahatlar. Bu rahatlık sırasında vücut için hayatî önemi haiz Globülinler hazırlar. Bu sayede korunma sistemimiz güçlenir. Mide aç kalınca, asit birikimi olduğu halde; oruçken ASİT BİRİKİMİ olmaz. Zira, oruçta niyetle birlikte asit salgısı durur. Mide kasları ve salgı hücreleri böylece Ramazan boyunca dinlenmiş olur. Oruç bağırsaklara da, tam bir dinlenme sağlar. Bağırsakların iç kısmında, temel savunma sistemimizin bir parçası olan PEYER PLAKLARI vardır. Oruçta bu plâklar tam bir revizyona tabi tutulur.

SAĞLICAKLA KALIN.

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