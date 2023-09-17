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17 EYLÜL 2023 PAZAR - YIL: 54

Sağlıklı beslenmenin engelleri -10

Feyzullah ERGÜN
17 Eylül 2023, Pazar
Organizmanın sağlıklı beslenmesi, bilimsel kurallara dayanarak, yemek için yaşamamak, yaşamak için yemek temeline dayalı prensiplere uyulmasıyla gerçekleştirilebilir.

Bu uygulamalarda en doğru ve faydalı görüş, gıdalardaki besleyici değerin korunması olmakla birlikte, gıda kaynaklarına duyulacak güven çok önemlidir. Bunun sağlanabilmesi için de, titizlikle araştırma alışkanlık haline getirilmelidir. Özellikle proteinli (et-süt-yumurta-balık gibi) gıdaların bilinçli pişirilmeleri durumunda daha besleyici hale gelebilecekleri gibi, sindirimleri de kolaylaşırken, insana bulaşabilecek hastalıklar da önlenebilir. Sağlıklı beslenmede bazı pratik uygulamaların unutulmaması da, önem kazanmaktadır.

Bazı besinlerden en verimli şekilde faydalanılması konusunda, bilinmesi gereken uygulamalardan söz edilmesi yerinde olacaktır. Bir örnek verilecek olursa: “Yumurta kaynar suda belirli bir süre pişirilince, sindirimi daha kolay bir besin haline gelir. Ancak bu süre aşılıp, yumurta kaynar suda uzun süre tutulacak ve aşırı derecede pişirilecek olursa, yumurta akındaki proteinlerde bulunan kükürtlü amino-asitler ayrışmaya başlar. Bunlardan çıkan kükürtlü hidrojen, yumurta sarısında bulunan demir ile birleşerek, katılaşmış olan sarı kısmın üzerinde yeşil bir tabakanın (demir sülfür) belirmesine sebep olur. Böylece, organizmada yapılamayan bu çeşit amino-asitlerin eksilmesine ve proteinden sağlanabilecek olan faydanın azalmasına sebep olacağından, yumurtayı gereğinden fazla kaynatmak yanlış bir harekettir. Basit bir pişirme işlemi olan yumurta kaynatma bile, bilinçli olarak yönetilmesi gereken bir işlem olarak karşımıza çıktığına göre, etin, balığın ve sütün pişirilmesi esnasında çok daha dikkatli davranmamız gerekiyor. Essential (esas) amino-asitler dediğimiz ve insan vücudunda da sentezlenemeyen veya sentezlense bile, ihtiyacımızı karşılama bakımından yeterli olmayan amino-asitlerin bir kısmı hararete dayanıksız (termolabil) maddeler olduğu için, pişirme olayını bunların kaybını önleyecek bir sıcaklıkta yapmaya gayret etmeliyiz. Aksi halde, besinler ziyan olacağı gibi sağlığımız ve beslenmemiz tehlikeli ortama girmiş olacaktır.” (1)

İnsan sağlığının temelini oluşturan beslenmenin, dengeli ve etkili bir hale getirilebilmesinin başlangıç noktası, mutfakların, sağlığın düşünülüp, gerçekleştirilmeye çalışıldığı küçük çaplı bir laboratuvar alanı haline getirilmesi olmalıdır. Zira aile bireylerinin sağlık ve mutluluğu, mutfağın faydalı, verimli, iktisat ve huzurun hakim olduğu bir köşe olmasıyla sağlanabilecektir. Zamanımızda gittikçe yayılan ayaküstü karın doyurma yerleri, kalitesiz malzeme kullanımı ve koruyucu hijyen kurallarından uzak yerler haline geldiklerinden, dikkatli davranılmalıdır. Beslenmede unutulmaması gereken en önemli kuralın, lezzetli hazırlanmış yemeklere aldanmadan, besleyici değerlerine dikkat edilerek korunmuş gıdaların tercih edilmesine odaklanmalıdır.

Dengeli ve sağlıklı beslenmenin engellerini yalnız üretici-tüketici zinciriyle ilişkilendirmek, gerçekçi bir bakış açısını ifade edemez. Bilimsel araştırmalar sonucunda anlaşılmıştır ki, gıda maddelerini stratejik silah olarak gören ve dosyayı her zaman masasında hazır bekleten Henri Kissinger gibilerin faaliyetleri unutulmadan, beslenme stratejilerinin ön plâna alınarak, duyarlılıkla yönetilmesi temeline dayanmaktadır. “Modern Kardiyoloji bilimini kuranlardan Dr. Paul Dudley White, 1940’lı yıllarda: “BÜTÜN HASTALIKLAR MUTFAKTA BAŞLAR” diyen kardiyoloji uzmanıdır.” (2)

Bu noktadan hareket ederek, beslenme probleminin bilimsel gerçekler çerçevesinde çözülebilmesi için, özellikle ilköğretim döneminde önemle değerlendirilmesi, toplum sağlığı ve ülke ekonomisi açısından büyük kazanımlara vesile olacaktır.

SAĞLICAKLA KALIN.

Dipnotlar:

1) Koçtürk, s.230

2) Karatay, s.33

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