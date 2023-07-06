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6 TEMMUZ 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Sağlıklı beslenmenin engelleri - 1

Feyzullah ERGÜN
06 Temmuz 2023, Perşembe
İnsan organizmasının fizik güç, biyo-kimyasal fonksiyonlar ve sağlıklı mental (akıl-düşünce) aktivitelerin yüksek kapasitede verim sağlayabilmesi, sağlıklı ve dengeli beslenme kaynaklarıyla gerçekleşebilmektedir.

Kimyasal katkı maddeleri, GDO ürünü olan ve pestisit (böcek öldüren tarım zehirleri) deposu haline getirilen besin maddeleriyle beslenen bir organizma, bakımı yapılmadan motoruna kalitesiz ve katkılı yakıt ikmali yapılan bir aracın, uzun bir yolculuğa çıkarılmasına benzetilebilir. Sağlıklı beslenme şartlarının iyileştirilebilmesine katkı sağlayabilmek amacıyla, sağlıklı beslenme bilinci oluşmasına destek sağlamak için, konuya ilgi duyanlarla biraz uzun sürecek, bir düşünce yolculuğuna çıkmayı teklif ediyoruz.

Çağımız insanlarının yaşamak zorunda bırakıldığı, çeşitleri gittikçe artan ahirzaman uygarlığının eseri olan kronik hastalıkların kaynağını büyük çapta sağlıksız, dengesiz ve beslenme kurallarına önem vermeden, açlığını giderme duygusu teşkil etmektedir. Beslenmenin bilimsel kurallarından uzaklaşarak, organizmanın yapıtaşları olan temel gıda maddelerinin, yaradılış formüllerinden saptırılmasıyla, vücudun bağışıklık sistemi savunma mekanizmasını gerçekleştiremediğinden, hekimleri de aciz bırakan hastalıklar zinciriyle, insanlar bitmeyen sıkıntıları yaşayabilmektedir. Beslenme ihtiyaçlarını yanlış temeller üzerinden gerçekleştiren toplumların, gelişmeleri yavaşlarken, hastalıklara karşı dirençleri de azalmaktadır.

İnsanlar, organik besin kaynaklarından uzaklaşarak, kuvve-i zaika (tad-lezzet) merkezini uyaran, lezzet merkezli bir beslenme sonucunda rafine un, şeker ve margarinlerin organizmada yeterince sindirilememesiyle, gıda atıkları sistemlerin tıkanmasına ve fonksiyonların bozulmasına neden olmaktadır. Sağlıklı ve dengeli beslenmede, yaşanan engellerden birisi de, varlıklı insanların beslenme konusunda yaşadığı bilgi eksikliği ile dar gelirli olanların sağlıklı besinlere ulaşmada yaşadıkları imkansızlık halleridir. Bu yaşam tarzı toplumun bütün kesimlerini, olumsuz etkilemektedir. Bir kesim ihtiyacından fazla besin aldığından, bir kısım insanlar da, kısıtlı imkanlarıyla bulabildiği gıdalarla açlığını gidermeye çalıştığından, gizli açlık olarak bilinen bu zeminin üzerinde gelişen çeşitli hastalıklarla, yaşam kaliteleri bozulmaktadır.

Refah ve bolluk içinde yaşayan topluluk ve ailelerin bilgi yetersizliği, tad düşkünlüğü ve tek yönlü beslenme dolayısıyla, farkına varamadıkları bir açlık problemi yaşamak durumunda kalınmaktadır. Bütün kesimlerin ortak problemi olan açlığın, ortadan kaldırılması, beslenme biliminin pratik kurallarını hayatımıza uygulayarak, bilinçlenmek ve besinler hakkında sağlıklı bilgiler edinmekle gerçekleşebilecektir. Sağlıklı ve dengeli beslenme kurallarını uygulayamayan toplumlarda “Çocuk ölümleri yüksek, ortalama ömür kısa, hastalıklar yaygın, çalışanlar güçsüz, eğitim çalışmaları verimsizdir. Milli gelir düşük, sosyal yapı bozuk, nüfus artışı hızlı ve kalkınma hızı yetersizdir.” (1)

Bugünün ekonomik şartları ve sosyal yaşamdaki dengesiz değişimler sonucu, insanların büyük çoğunluğu nasıl beslenmesi gerektiğini bilemeyecek bir halde ve sağlıklı besin kaynaklarına ulaşabilme imkansızlığından dolayı, güle-oynaya hastalanarak ve ölüme gittiğini umursamadan tercih edilen vurdum-duymaz halindeki beslenme tarzıyla, karın doyurma çaresizliği içinde bocalamaktadır. Sağlığımıza ve hayat pratiğimize, hiçbir pozitif katkısı bulunmayan gereksiz bilgileri büyük bir merakla öğrenmeye çalışıldığı halde, yenen lokmanın içeriğine aldırış edilmemekte ve ekonomik dengeyi sağlayabilmek için ilk baş vurulan tedbir, sağlıklı besin kaynaklarından kesintilerle sağlama yoluna başvurulmaktadır. Oysa ki, insan organizması sağlıklı organik maddelerden inşa edilmiş bir varlıktır ve sonuç olarak; İnsan ne yerse, odur, gerçeğiyle karşılaşılacaktır.

SAĞLICAKLA KALIN.

Dipnot:

1) Doç Dr. Osman N. KOÇTÜRK, Besin ve Beslenme, s.28 Varlık Yayınları 1967

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