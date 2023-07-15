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15 TEMMUZ 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Sağlıklı beslenmenin engelleri - 2

Feyzullah ERGÜN
15 Temmuz 2023, Cumartesi
İnsan organizması alınan besinlerin yapıtaşları, sindirim sistemine alındıktan sonra, kimyasal yapılarındaki değişiklikler sonucu hücrelere kadar ulaşacak bir yolculuğun sonunda sağlanan desteklerle hayatın sürdürülmesi, sağlıklı bir şekilde devam eder. Sağlıklı hayatın gerçekleştirilmesi, sağlıklı ve dengeli bir beslenme sonucu olacağından, hayat faaliyetinin olmazsa olmazlarından birisi olan proteinler de, hayatın temel taşlarını oluştururlar.

Proteinsiz bir hayat gerçekleşemeyeceği gibi, yetersizliği durumunda çocuklar büyüyemez, yetişkin bir insan ise, aşınan hücre ve dokularının onarımını sağlayamaz. Organizmanın temel yapısını teşkil eden proteinler, bitkisel ve hayvansal kaynaklardan sağlanabilmektedir. Dengeli beslenebilmek için, “Tahıllar, baklagiller, sebze ve meyvelerde protein varsa da, sadece bitkisel proteinlerle organizmanın ihtiyacı gerektiği gibi karşılanamaz. Günlük protein ihtiyacımızın hiç değilse %40 kadarını et, süt, yumurta ve balık gibi hayvansal protein kaynakları ile karşılama durumunda bulunuyoruz. Zengin milletler ve ileri ülkeler çok protein kullanırken, fakir ve geri kalmış ülkelerin proteinden yoksun bir beslenme şekli uyguladıklarını görüyoruz.” (1)

Organizmanın sağlıklı beslenmesinde yağların da, önemli görevleri bulunmaktadır. “Yağlar, bilhassa yağda eriyen vitaminlerin (A-D-E-K) sindirimine yardım etmekte ve tokluk duymakta etkili olmaktadırlar. Bitkisel yağları (pamuk yağı, çiçek yağı, soya yağı) hidrojenleyerek, hayvansal yağlara benzeyen suni yağlar yapılmıştır. Tabiattaki yağlara benzemeyen bu yağlar, bilhassa kalp ve damar hastalıkları bakımından tehlikeli çeşitler olarak bilinmelidir.” (2) Aynı zamanda enerji kaynağı olan yağlar, dikkatle ve sağlıklı kullanma metodlarıyla tüketilmelidir. Aşırı miktarlarda kullanılan yağlar, organizmada yakılmadığı takdirde depo edilirler. Depolanan yağların bir bölümü, acil ihtiyaç durumlarında, yedek enerji kaynağı olarak tüketilir. İnsan organizmasına en uygun yağın, ZEYTİNYAĞI olduğu bilimsel araştırmalar sonucu kanıtlanmıştır. Tarihin ilk çağlarından beri, sağlığı destekleyen mucizevî bir yağ olarak sofralarda yer almaktadır. Anne sütüyle eşdeğer ve antioksidan deposu olan zeytinyağı nimeti, sağlıklı hayat standartlarında güvenli bir sigorta desteği sağlar.

Hayatın ilerleyen dönemlerinde, organizmanın sağlıklı beslenme sorunları, biyolojik temellere dayalı uygulamalarla desteklenmesi gerekir. Yıpranan dokuların onarılması ihtiyacı, her geçen gün artan derecede önem kazandığından, sindirimi kolay olan gerekli ve olumlu besinlerle desteklenmesi, pozitif duygular yüklü bir hayat, sağlıklı ve dengeli beslenme kalitesiyle, sıkıntılardan uzak mutlu bir yaşamla günlerini değerlendireceklerdir. Aktif hareket kabiliyetleri azalan, yüksek kalori kaynağı olan gıdaları, bir genç gibi yakamayacaklarından, çeşitli organik problemlere neden olabilecek kilo alımına sebep olacaktır. “Ağır bir gövdeyi taşımaktan yorulan kalp ve damar sisteminde hastalıklar belirirken, karaciğer, böbrekler ve sindirim kanalı bundan zarar görmektedirler. Yaşlılıkta, vitamin ihtiyacı artmakta, hiç değilse eskiden olduğu gibi devam etmektedir. Halbuki dişler artık bozulmuş ve sindirim kanalı ile metabolizmayı yöneten yorgun organlar, besinleri gereği gibi değerlendiremez bir hale gelmişlerdir. Bu durumda yiyeceğin, miktar ve kalitesi ile birlikte, hazırlama şekli de önem kazanır.” (3)

Sağlıklı ve dengeli beslenme şartlarının iyileştirilmesi için, beslenme sorunlarına ve insana değer veren olumlu bakış açısıyla, sağlıklı ve pozitif adımların hızla atılmasını beklemek, insan haklarının en önde gelenidir.

SAĞLICAKLA KALIN.

Dipnotlar:

1) O. Koçtürk, Besin ve Beslenme, s.41

2) Age. s.43

3) Age. s.50

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