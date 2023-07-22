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22 TEMMUZ 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Sağlıklı beslenmenin engelleri - 3

Feyzullah ERGÜN
22 Temmuz 2023, Cumartesi
Organizmamızın sağlıklı ve olumsuz şartlara dayanıklı olabilmesi için, gıdaların katkısız, nitelikli ve kaliteli olmaları kaçınılmazdır.

Ayrıca, vücudun dengeli beslenerek sağlıklı gelişebilmesi, lezzet temeline dayanmayan, vücudun gelişim ve onarımını sağlayan, temel gıdalar zincirine bağlanmalıdır. Besinlerin taze olmaları, gıdaların temel yapıtaşlarının ve içerdikleri vitaminlerin eksilmeden, bozulmadan alınmaları ve yararlı hale gelmelerine kaynak sağlayacaklardır. Besinlerin çok bayatlaması, posa haline geleceklerinden besin değerlerini büyük ölçüde kaybetmiş olacaklardır.

Organizmanın hastalıklarla yıpranmasına neden olan, genetiği değiştirilmiş ve kimyasal katkı maddeleriyle kirlenmiş gıdalardan uzak durmaya çalışılmalıdır. Bu arayış ve araştırmamız, temiz ve helal gıda arayışı olacağından, bir amel-i salih sevabı da kazandırmış ve ilâhî bir emanet olan vücudunu tehlikelerden koruyarak, emaneti koruma vazifesi de yerine getirilmiş olacaktır. Bunun gerçekleşebilmesi için, insanların besin kalitesi ve beslenmenin gerçek manada önemini anlayabilmesi ve aydınlatıcı bilgilerle donanmaları temel alınmalıdır. Yanlış alışkanlıklar, lezzet düşkünlüğü ve kulaktan dolma bilgiler, sağlıklı beslenmenin en önemli engellerini oluşturur. Gıda maddelerini satın alırken, en azından bir elbise alımındaki dikkat ve titizliğin gösterilmesi unutulmamalıdır.

Beslenme sorunlarının çözümünde baş vurulan yöntemler, insan sağlığını ilerleyen zaman içinde olumsuz etkileyebilmektedir. Beslenme problemlerinin çözümü, genetik değişimlerin meşrulaştırılması, binlerce kimyasal katkı maddesi ve pestisitlerle (tarım zehirleri) gerçekleştirilmeye çalışılması sonucunda, artarak çoğalan KANSER çeşitleri, obezite, astım, alerjik hastalıklar, kalp-damar hastalıkları, hiperaktivite, zeka gerilemesi, doğum anomalileri, anemi, cilt ve sinir hastalıkları gibi daha birçok komplikasyona neden olmaktadır. Bu olumsuzluklar girdabında “Bugünün çocukları, modern yaşam ve teknolojik kolaylıklardan yana avantajlı görünse de, ‘DOĞAL YAŞAM’ yönünden kayıp bir nesil olarak değerlendirilebilir.” (1)

İnsan organizmasının hücre ve doku onarımında, özellikle de genç kuşakların gelişmesinde bazı gıdaların bağırsak duvarından emilmesi sonucunda bir kısmı, organizmada uzun veya kısa bir süre kalarak, hayata yardımcı olur. Özellikle genç kuşaklarda taraftar bulan VAJETARYEN beslenme uygulamasında “Çoğunluğu tahıllara dayalı bir beslenme şekli uygulayan toplumlarda bilhassa gençler, gelişmeleri için gereken dokuları gereği gibi kuramaz, yanık ve bodur kalırlar. Hastalıklara karşı dirençleri düşük olduğu için, bu memleketlerde çocuk ölümleri fazla ve yaşlılar arasında fizik güç gibi, ENTELEKTÜEL GÜÇ de düşüktür. Bunlar sık sık hasta olurlar. Organizma için yeterli essential amino-asidi (temel) belirli ölçüde bitkisel proteinle karşılamak mümkün değildir. Günde 80-90 gram kadar yüksek kaliteli protein alabilen bir insan ise, bu ihtiyacı en iyi şekilde karşılamış olur. Bundan dolayı protein ihtiyacımızı iyi şekilde karşılayabilmek için daha çok et, süt, yumurta ve balık gibi hayvansal protein kaynaklarına muhtaç bulunuyoruz.” (2)

Gıda üretiminde kullanılan kimyasal katkı maddeleri ve pestisitlerden kaynaklanan, ekolojik dengenin bozulması sonucu, çevre gibi mideler de kimyasal atık çöplüğü haline geldiğinden, sağlıklı yaşama düşüncesi, gelişme dönemindeki gençlerde dokuların gelişimi aksadığı, dokuların yıprandığı yaşlılık dönemlerinde sağlıklı ve dengeli beslenmenin sağlanamaması sonucunda, toplumun sağlık problemlerinde artış yaşanacak, dolayısıyla büyük ekonomik sıkıntıları da, beraberinde getirecektir.

SAĞLICAKLA KALIN.

Dipnotlar:

1) Prof. Dr. Canan E. KARATAY, Karatay Mutfağı, s.85 Hayykitap 2018

2) Koçtürk, Age. s.88

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