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29 TEMMUZ 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Sağlıklı beslenmenin engelleri -4

Feyzullah ERGÜN
29 Temmuz 2023, Cumartesi
Organizmanın çatısını güçlendiren temel besinlerden, en verimli şekilde faydalanmadığımız takdirde, sağlıklı ve dengeli beslenme amacı gerçekleştirilemeyecektir.

Alınacak besinlerin özellikleri, pişirilme ve hazırlanma şekilleri, gerekli bilgiler çerçevesinde yapılmalıdır. Bu kurallara uyulmadığında, başarılı olunamayacağı gibi, değerli besinler fayda sağlayamayacak, aynı zamanda ekonomik kayıplara da neden olacaktır. Toplumumuzun büyük çoğunluğu, ekmekle doymaktadır. Rafine edilmiş, kepeksiz beyaz undan elde edilen ekmek, pasta ve makarnalar, nişasta yüklü karbonhidrat ürünleri olduğundan, fazla tüketim durumlarında, şeker ve yağ olarak depo edilirler. Özellikle fizik hareketleri sınırlı olan insanlar, yakamayacakları unlu mamuller sonucu, kilo almaya başlayacaklardır. Sürekli bu tarz beslenenler, sonuçta asrın hastalığı sayılan şişmanlık halini yaşamaya başlar ve gelecek hastalıklardan kendilerini koruyamayacaklardır.

Sağlıklı beslenmenin temelini teşkil eden, besinlerin iyi çiğnenmesi, hayat boyu sürdürülmesi gereken bir alışkanlık halini almalıdır. Besinlerin yeterince çiğnenmeden yutulması, besinlerden sağlanabilecek hayatî destekler kaybedileceği gibi, oluşabilecek birçok sindirim sistemi hastalığıyla sıkıntılar yaşanabilecektir. Unutulmamalıdır ki, SİNDİRİM AĞIZDA BAŞLAR, AĞIZDA BİTER. Sağlıklı beslenmenin önemli bir engeli de, kızartma ağırlıklı beslenme şeklidir. Halkımızın çok sevdiği kızartmalar etten, hamur işlerine ve bazı sebzelere kadar, birçok besinler yağda kızartılarak tüketilir. Hazırlama sırasında, kızaran yağların yapısı değişime uğradığından, toksik maddelerin şekillendiği görülebileceğinden, sadece lezzet için böyle bir riske girmenin tehlikeleri göz ardı edilmemelidir. Özellikle sindirim sistemi ve karaciğer hastalıkları, açığa çıkan AKROLEİN maddesi nedeniyle, birçok kanser türü oluşabilmektedir. Sağlıklı yaşayabilme şartlarından birisi de, kızartılmış yiyeceklerden uzak durulması olduğu unutulmamalıdır.

Organizmanın iskelet sistemini güçlendiren kalsiyum mineralinin en mükemmel kaynağı olan süt ve süt ürünleridir. “Peynir ve yoğurt ile, sütten yapılan diğer besinlerin, iyi bir kalsiyum kaynağı olduğunu biliyoruz. Süt bulunmadığı zaman ve özellikle gelişme çağı ile gebelik ve süt verme hallerinde bu çeşit yiyeceklere önem vermek ve bol bol kullanmak yerinde olur. Gebelik ve süt verme gibi hallerde bu ihtiyaç 1.5-2.0 misli artar. Hamile kadının bilhassa beşinci aydan sonra, iskelet sistemi oluşmaya başlayan yavrusunun da ihtiyacını karşılamak için, normale göre 1.5 misli ve süt veren annenin 2.0 misli kalsiyum alması yerinde olur. Bunun yanında susam mükemmel bir kalsiyum kaynağı vasfı göstermektedir. Bu bakımdan susamdan yapılan helva ve tahin, bizim şartlarımız altındaki beslenmede kalsiyumdan zengin, hayli yararlı besinlerdir.” (1)

Sağlıklı ve dengeli, ihtiyaca uygun miktarı aşmadan beslenmek, vücut sağlığını korumak için en mükemmel yoldur. Organizmanın fizyolojik fonksiyonlarını ve metabolizmasını olumsuz etkileyebilecek katkı maddelerini, iyice tanıdıktan sonra, sakınma ve korunma yollarının da, prensip haline getirilmesi hayatî önem taşımaktadır. Sağlığın korunmasında ve hastalıkların tedavisinde, beslenme şekli ve besinlerin içerikleri, korunma ve tedavi sonuçlarına ilaçlar kadar etki ettiği, bazen daha çok savunma mekanizmasını güçlendirdikleri görülmektedir.

Sağlıklı ve dengeli beslenmenin en önemli engelini, bilgi eksikliğinin yanında, kaliteli besine ekonomik yetersizlikler nedeniyle ulaşılamaması teşkil eder. Sağlıklı nesillerin yetişmesi ve yüksek verim kapasitesine ulaşılabilmesi için, sağlıklı beslenme kurallarına uyulmasının şart olduğu da unutulmamalıdır.

SAĞLICAKLA KALIN.

Dipnot:

1) Koçtürk, Age. s.127

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