Sağlıklı beslenmenin engelleri - 5

İnsan organizmasının verimli ve dayanıklı fonksiyonlarla, hayatın zorluklarına karşı direnç kazanabilmesi için. Sağlıklı ve dengeli beslenmesi, yaşam ve hizmet kalitesini yükseltecektir.

Beslenmeye gerekli önem verilmeden, adeta eline ne geçerse yiyip, onunla yetinerek geçiştirmeye çalışılmasıyla gerçekleştirilecek bir beslenme şeklinde, hayatî fonksiyonlar uzun ömürlü olamayacak ve bunun sonucunda organizmanın hastalıklarla yıpranması sürpriz olmayacaktır. Unutulmamalıdır ki, insanın beslenmesinde, gıdaların besleyici değeri, besinlerin tad ve lezzet faktöründen çok daha önemli olduğu gerçeği, sağlıklı geçebilecek hayatın temel prensiplerindendir.

Halkımızın büyük çoğunluğu, tahıl kaynaklı un ve nişasta ürünleri (makarna, pasta, börek, vs.) ile beslendiğinden, bu besinlerin organizmada şeker ve yağa dönüşerek depolandığı, gereğinden fazla kullanıldığı zaman da, vücudun şişmanlamasına neden olacakları bilinmektedir. Halkın beslenme programı temelden değiştirilemedikten sonra, ekonomik nedenlerin yanında, lezzet düşkünlüğü alışkanlıklarıyla, sağlıksız ve dengesiz beslenmenin önüne geçilemeyeceği açıkça görülebilmektedir. Bu gıdaların yağ, şeker ve nişastadan zengin olmaları, tek yönlü beslenmeye yol açacaktır. Unutulmamalıdır ki: “Birçok hastalıkta beslenme şekli, tedavinin sonuçlarına ilaçlar kadar ve bazen daha da çok etki yapar.” (1)

İnsanın temel ihtiyacı olan sağlıklı beslenmenin gerçekleştirilememesi durumunda, özellikle gelişme çağındaki nesillerin eğitim ve öğretim durumlarının verimsiz ve başarısız sonuçların nedeni olacağı da, bilimsel bir gerçektir. Aslına bakıldığında, sağlıklı nesillerin yetişmesi, hayatın başlangıç dönemi olan ana rahmindeki gelişme dönemde (intra-uterin hayat), “Gebeliğin beşinci ayını izleyen ikinci devredeki ihtiyaç, tipik değişmelere neden olur. Bebeğin anne ve babadan aldığı kalıtsal niteliklerin şekillenmesi ve sağlıklı bir şekilde gelişmesi, çoğunlukla annenin iyi bir şekilde beslenmesine bağlıdır. Gebelik süresince iyi beslenemeyen, hele protein ve diğer hayatî besin yapıtaşlarından yoksun kalan annelerden doğma çocukların iyi gelişmedikleri, sakat ve özürlü oldukları çok görülmüş ve denemelerle gösterilmiş bir olaydır.” (2) Çocuk ve gençlerin sağlıklı olmaları ve sağlıklı büyümeleri hedeflendiğinde, sağlıklı beslenme yöntemine özen gösterilmelidir. Zira “Çocukları nasıl beslerseniz, çocuklara neler sunarsanız çocuklar odur ve öyle bir yaşam biçimi edinerek yaşayacak ve yaşlanacaktır.” (3)

Sağlıklı beslenme yönünden en kritik dönemlerden biri de, yaşlılık dönemidir. Birçok hastalığın baş gösterdiği bu çağda: “Gençlik ve erginlik çağını iyi şartlar altında geçirmiş ve bundan dolayı sağlam bir bünyeye sahip olan insan, yaşlandığı halde hasta olmayabilir. Bu gibi şahıslarda, organların çalışmalarında bir yavaşlama varsa da, belirli bir aksama görülmez. Sağlıklı ihtiyarlar dediğimiz bu insanların, zamanın onlara kazandırdığı bilgi ve deneylerden faydalanabilmek için, beslenmelerine çok dikkat etmek gerekir. Gençler gibi, yaşlıların da hayvansal protein kaynaklarına, amino-asit dengesini kurma bakımından ihtiyaçları vardır ve bu ihtiyaçtan hiçbir zaman vazgeçilemez. (...) Çünkü yaşlılıkta sindirim organları, yorulmuş ve zayıflamışlardır. İç salgı bezleri artık görevlerini aksatırlar.” (4)

SAĞLICAKLA KALIN.

Dipnotlar:

1) Koçtürk, s.140

2) Age. s.145

3) Prof. Dr. Canan E. KARATAY, Beslenme tuzaklarından kurtuluş rehberi, s.116, Hayykitap 2018

4) Koçtürk, s.149