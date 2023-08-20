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20 AĞUSTOS 2023 PAZAR - YIL: 54

Sağlıklı beslenmenin engelleri - 6

Feyzullah ERGÜN
20 Ağustos 2023, Pazar
İnsan topluluklarının sağlıklı bir hayat yaşayabilmesi, sağlıklı beslenme problemine verecekleri değer ölçüsünde gerçekleşecektir.

Dünya genelinde olduğu gibi ülkemiz insanlarında da sağlıklı besin kaynaklarına ulaşılması gittikçe zorlaşmaktadır. Bilgi yetersizliğinden kaynaklanan ve önem verilmeden sağlanmaya çalışılan beslenme şekli, organizmanın çöküşüne hız kazandıracaktır. Toplumun omurgası olan genç kuşakların, besleyici değeri olmayan ve organizmaya son derece zararlı yükler binderecek olan, abur cubur denilen yiyecek ve içeceklerle, genç vücutlarını hastalıklara karşı dirençsiz hale getirerek, gençliğin sağlayacağı enerji ve başarıları engelleyeceklerdir.

Sağlıklı ve dengeli beslenmelerine önem verilmesi gereken ve toplumun değerli kesimini meydana getiren ileri yaş grubundaki insanlardır. Özellikle kalp-damar sisteminin korunmasına dikkat edilmelidir. Bunun için de, margarin yağ ve şekerden uzak durmaları gerekirken liften zengin sebze ağırlıklı bir beslenme şekli uygulanması prensip edinilmelidir. Her yaşa en uygun yağın zeytin yağı unutulmamalıdır. Çoğu zaman lezzet ön plana alındığından Cenab-ı Hakk’ın (cc) Kur’an-ı Hakim’de övdüğü mucize nimeti olan zeytin yağının gerçek değeri bilinmiyor.

Sağlıklı ve dengeli beslenme konusundaki bilgi yetersizliği, besin değerleri düşük olan turfanda türü veya rafine edilmiş gıdaların tercih edilmesine neden olduğu gibi ucuz ve besleyici süt ürünleri, yumurta, balık türü besinlere yeterince ilgi duyulmamaktadır. Yoğurt, yumurta, pahalı peynirler yerine lor peyniri yeri ve bütçelere uygun olan balık türleriyle hayvansal protein kaynaklarından ihtiyaçlar israf edilmeden karşılanabilmelidir. Protein ihtiyacının karşılanmasında pratik bir uygulamadan faydalanabiliriz. “Et bulunamadığı zaman bu ihtiyaç aynı miktarda 100 gr kılçıksız balık veya 100 gr et yerine 2.5 yumurta hesabıyla karşılanabilmektedir.” (1) Sağlıksız gıdalarla besslenme problemi, yeterli bilgi donanımıyla karışıklıktan kurtarılmaya çalışılmasıyla çözülebilir. Bu kurallara uyulmadığında besin ve beslenme problemi kişisel ve toplumsal yönleriyle çok şeyler kaybetmemize neden olabileceğinden titizlikle uygulanması gerekir.

Protein eksikliğinin neden olduğu toplum sağlığını olumsuz etkileyen metabolizma kaynaklı uygarlık hastalıklarının artmasına ve nesillerin heba edilmesinde en önemli etkendir. Geniş çapta önüne geçilebilmesi için başta Japonya olmak üzere bazı ülkelerin uyguladığı balıkçılığın güçlendirilmesiyle ve teknolojinin ulaştırma imkanlarının gelişmesi sonucu güçlü çalışmalar yapılabilir. Tarım Bakanlığı, üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye’de sahillerde avlanan balıkların soğuk hava depolarında dondurularak, soğuk zincir uygulamasıyla Anadolu’nun her yerine ulaştırma çalışmalarını uzman kadrolarla gerçekleştirebilir. Yapılacak olumlu bilgilendirmelerle, halkın protein ihtiyacının karşılanmasında çok önemli hayati kazanımlar sağlanabilir. Denizlerdeki sonsuz nimet hazinelerinden faydalanmamız, her yaş grubundaki insanlara maddi manevi yararlar sağlayacağı unutulmamalıdır.

SAĞLICAKLA KALIN.

Dipnotlar:

1) Koçtürk, age s.163

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