Sağlıklı beslenmenin engelleri -7

Sağlıklı ve dengeli beslenme uygulanmasının zamanımızda gittikçe zorlaştığı, bu olumsuz yaşam tarzının bizlere çeşitli hastalıklar şekline dönüşerek yansıdığı yaşanan bir gerçek haline geldiği de bilinmektedir.

Sağklıklı beslenmenin bilinen en ideal uygulama alanı olan evlerin, her geçen gün bu temel amaçtan uzaklaştırıldığı da izlenmektedir. Şefkatli annelerin, kendi özgür mutfaklarında, eş ve çocuklarına yemek hazırlamaları ve bir arada mutlu aile ortamında birlikte yemeleri azalmaktadır. Aileyi bir araya getirecek bir sofralar yerine, piyasa ekonomisinin sunduğu ambalajlı ve bilinmeyen kimyasal katkı maddeleriyle hazırlanan, besleyici değeri çok düşük gıdalarla beslenme ihtiyacının giderildiği sanılmaktadır.

Beslenme ihtiyacı giderek karışık bir problem halini aldığından, insan sağlığının her geçen gün yıkıma uğramasıyla hastanın bakım ve tedavileri ekonomileri çökertecek duruma getirmiştir. İnsan enerjisinin ürettiği fizik ve entelektüel güçler verimsizleşeceğinden meydana gelebilecek kayıpların hesabı da, yapılmadığından zararın derinliği bile hayal edilememektedir. Beslenme sorununun çözümünde, mutfakların hakimi olan annelere büyük görevler düşmektedir. Şarküteri ürünleri, teknolojik üretimlerle market raflarında yerini aldığından, kolay bir tercihle ulaşılabilmektedir. Bazı çalışan ev hanımlarının hayali ise, “mümkün olabilse, yemeklerin yerini alabilecek kapsüller yapılabilirse, rahat bir nefes alabilecektik” noktasına gelmiştir. Öyle görünüyor ki, gıda teknolojisi bu talepleri karşılama çalışmalarını hızlandıracaktır.

Geleneksel bakış açısıyla değerlendirildiğinde, besin değeri yüksek olan bazı gıdaların ev şartlarında zevkle hazırlanabileceği unutulmaya yüz tutmuştur. Bir örnek verilecek olursa, poşetlere konup satılan ve karton bir bardakta sunulan çorbalardan “tahıllarla yoğurdun karıştırılması ve ekşileştirilmesiyle hazırlanan ve içine bölgelere göre çeşitli lezzet maddeleri katılan tarhana her bakımdan mükemmel ve dengeli bir besin maddesidir.” (1) Bu ayrıntıları bilen bir anne, kendisinin ve beslenmelerinden sorumlu olduğu aile fertlerinin sağlıklarını korurken, bir taraftan da önemli bir tasarruf sağlayabilecektir.

Gıda maddelerinin sağlığa ve özellikle gelişme çağındaki genç kuşakların en verimli gelişme potansiyellerine sağlayacağı destekler, stratejik değer taşımaktadır. Bilimsel hayat standartları noktasından değerlendirildiğinde “Çok tahıl tükettiği halde sağlık problemlerini çözümlemiş, milli gelirini arttırmış, nüfus artışını yavaşlatabilmiş ve bu düzen içinde kalkınmış bir tek ülke göstermek mümkün değildir. Tüketilen et miktarı arttıkça insanların milli gelirden aldıkları pay artmakta ve bunun tam aksine olarak tüketilen tahıl miktarı artmakta ve bunun tam aksine olarak tüketilen tahıl miktarı yükseldikçe kişi başına milli gelir azalmaktadır. Ekonomileri kuvvetli ileri ülkeler, bunu iyi bildikleri için, ürettikleri tahılı hayvanlara yedirerek et, süt ve yumurta gibi cevherlere çevirip öylece tüketiyorlar.” (2)

Bu gerçekler çerçevesinde durumu değerlerlendiremeyenler, üretilebilen tahılların tümünü tükettikten sonra, gerekli ihtiyaçlarını karşılamak üzere başka kaynaklara yönelerek, tahıl çeşitleri tüketmeye devam ederek, gelişme ve verim sıralamasında bir yükseliş gösteremeyek, yerlerinde saymaya devam edeceklerdir. Bu engelleri aşabilmenin tek yolu da geniş çaplı bir eğitimle olabilecektir.

SAĞLICAKLA KALIN.

Dipnotlar:

1) Koçtürk age. s. 170

2) Age. s.182