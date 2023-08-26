"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 AĞUSTOS 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Sağlıklı beslenmenin engelleri -7

Feyzullah ERGÜN
26 Ağustos 2023, Cumartesi
Sağlıklı ve dengeli beslenme uygulanmasının zamanımızda gittikçe zorlaştığı, bu olumsuz yaşam tarzının bizlere çeşitli hastalıklar şekline dönüşerek yansıdığı yaşanan bir gerçek haline geldiği de bilinmektedir.

Sağklıklı beslenmenin bilinen en ideal uygulama alanı olan evlerin, her geçen gün bu temel amaçtan uzaklaştırıldığı da izlenmektedir. Şefkatli annelerin, kendi özgür mutfaklarında, eş ve çocuklarına yemek hazırlamaları ve bir arada mutlu aile ortamında birlikte yemeleri azalmaktadır. Aileyi bir araya getirecek bir sofralar yerine, piyasa ekonomisinin sunduğu ambalajlı ve bilinmeyen kimyasal katkı maddeleriyle hazırlanan, besleyici değeri çok düşük gıdalarla beslenme ihtiyacının giderildiği sanılmaktadır.

Beslenme ihtiyacı giderek karışık bir problem halini aldığından, insan sağlığının her geçen gün yıkıma uğramasıyla hastanın bakım ve tedavileri ekonomileri çökertecek duruma getirmiştir. İnsan enerjisinin ürettiği fizik ve entelektüel güçler verimsizleşeceğinden meydana gelebilecek kayıpların hesabı da, yapılmadığından zararın derinliği bile hayal edilememektedir. Beslenme sorununun çözümünde, mutfakların hakimi olan annelere büyük görevler düşmektedir. Şarküteri ürünleri, teknolojik üretimlerle market raflarında yerini aldığından, kolay bir tercihle ulaşılabilmektedir. Bazı çalışan ev hanımlarının hayali ise, “mümkün olabilse, yemeklerin yerini alabilecek kapsüller yapılabilirse, rahat bir nefes alabilecektik” noktasına gelmiştir. Öyle görünüyor ki, gıda teknolojisi bu talepleri karşılama çalışmalarını hızlandıracaktır.

Geleneksel bakış açısıyla değerlendirildiğinde, besin değeri yüksek olan bazı gıdaların ev şartlarında zevkle hazırlanabileceği unutulmaya yüz tutmuştur. Bir örnek verilecek olursa, poşetlere konup satılan ve karton bir bardakta sunulan çorbalardan “tahıllarla yoğurdun karıştırılması ve ekşileştirilmesiyle hazırlanan ve içine bölgelere göre çeşitli lezzet maddeleri katılan tarhana her bakımdan mükemmel ve dengeli bir besin maddesidir.” (1) Bu ayrıntıları bilen bir anne, kendisinin ve beslenmelerinden sorumlu olduğu aile fertlerinin sağlıklarını korurken, bir taraftan da önemli bir tasarruf sağlayabilecektir.

Gıda maddelerinin sağlığa ve özellikle gelişme çağındaki genç kuşakların en verimli gelişme potansiyellerine sağlayacağı destekler, stratejik değer taşımaktadır. Bilimsel hayat standartları noktasından değerlendirildiğinde “Çok tahıl tükettiği halde sağlık problemlerini çözümlemiş, milli gelirini arttırmış, nüfus artışını yavaşlatabilmiş ve bu düzen içinde kalkınmış bir tek ülke göstermek mümkün değildir. Tüketilen et miktarı arttıkça insanların milli gelirden aldıkları pay artmakta ve bunun tam aksine olarak tüketilen tahıl miktarı artmakta ve bunun tam aksine olarak tüketilen tahıl miktarı yükseldikçe kişi başına milli gelir azalmaktadır. Ekonomileri kuvvetli ileri ülkeler, bunu iyi bildikleri için, ürettikleri tahılı hayvanlara yedirerek et, süt ve yumurta gibi cevherlere çevirip öylece tüketiyorlar.” (2)

Bu gerçekler çerçevesinde durumu değerlerlendiremeyenler, üretilebilen tahılların tümünü tükettikten sonra, gerekli ihtiyaçlarını karşılamak üzere başka kaynaklara yönelerek, tahıl çeşitleri tüketmeye devam ederek, gelişme ve verim sıralamasında bir yükseliş gösteremeyek, yerlerinde saymaya devam edeceklerdir. Bu engelleri aşabilmenin tek yolu da geniş çaplı bir eğitimle olabilecektir.

SAĞLICAKLA KALIN.

Dipnotlar:

1) Koçtürk age. s. 170

2) Age. s.182

Okunma Sayısı: 136
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Myanmar ordusu yargılanmalı

    Muayene ücretlerine yüzde 50 zam geldi

    Okul servislerinde kısa mesafe 10 bin lira

    Ekran çocuklara zararlı

    Danimarka Maslahatgüzarı 6. kez Dışişleri'ne çağrıldı

    Avrupa Birliği, Ben-Gvir’in ırkçı sözlerini "şiddetle" kınadı

    Fukuşima'daki radyoaktif atık suyun tahliyesi 30-40 yıl sürebilir

    Rize'de 8 ev tedbir amacıyla boşaltıldı

    KPSS sonuçları açıklandı

    Keyfî yasak yine AYM’den döndü

    Gıda fiyatları iki katını geçti

    Düştü mü, düşürüldü mü?

    Bu çocuklar nasıl okuyacak?

    Okul masrafları yüzde 100 zamlandı

    Filistin, basına yansıyan 'işgal' planını kınadı

    Müslüman olan Güney Afrikalı rahip: İslam ailesinin bir üyesi olmaktan büyük şeref duyuyorum

    Çanakkale - Biga'da ağaçlık alanda yangın çıktı

    Beşiktaş, Dinamo Kiev'le karşılaşacak

    Ukrayna Kırım’da hata yaptı

    En Çok Okunanlar

    Ahmet BATTAL

    Aceleye ne gerek vardı?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Polat ve Nutku’yu yad ederken
    Ali FERŞADOĞLU

    “Benim şeyhim müceddiddir!”
    Cevher İLHAN

    “Hani nas var’dı!?”
    Sebahattin YAŞAR

    Hacdan sonra (H.S.)
    Mehmet ÇETİN

    Bir tefekkür çalışması
    Risale-i Nur'dan

    Lisan-ı halin ile de Kur’ân’ı oku!
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ali Ünal

    “Bilinmez” olarak yaşamak ve ölmek…
    H. Muharrem OKUR

    Risale-i Nurlar ile Tedavi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.