"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 EYLÜL 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Sağlıklı beslenmenin engelleri -8

Feyzullah ERGÜN
02 Eylül 2023, Cumartesi
Sağlıklı ve dengeli beslenmenin önde gelen engellerinden birisi de, kontrolsüz iç göç nedeniyle büyük şehirlere akın edilmesiyle yaşanmaktadır.

Bu sosyolojik değişimin oluşturduğu aşırı fiyat yükselmeleri, toplumun bütün kesimlerine zor günler yaşatmaktadır. Plânlı bir üretim yapılamadan ve tüketicilere en uygun yollarla ulaştırılamayan besin maddeleri, insanların sağlığına destek olamayacaktır. Üreticilerin emek ve beklentileri yanında, yaşanacak ekonomik kayıplarla artacak olan israf çöplükleriyle birlikte, insanların psikolojik dengelerinin de sarsıntı geçireceği unutulmamalıdır.

Üzülerek izlediğimiz hazin bir tabloda, üreticinin 10 liraya alıcı bulamadığı kirazın, büyükşehir manav ve marketlerinde 80 liraya satıldığını gözlemledik. Bu hayatî probleme çözüm bulabilmek için, başta yetkililer olmak üzere, bütün insanların gayrete gelmesi, kaçınılmaz bir insanlık görevidir. Aksi halde, merhametten uzaklaşan bu israfların sonucunda, İlâhî tokatlar herkese isabet edebilecektir.

Sağlıklı besin kaynaklarına ulaşmadaki en büyük engelin tarım zehirleri (pestisitler) olduğunu bilmeyen kimse kalmamıştır. Kolaylıkla ulaşılabilen bu maddeler, sadece bol ürün ve hızlı geliştirme amacıyla uygulandığından, insan organizması ve toprak florasında (topraktaki canlılar dünyası) yıkımlara neden olmaktadır. Birçok sebze ve meyveden alınan kimyasal madde tadı, tüketimi engellemekte, böylece hastalıkların artmasına kaynak geliştirilmektedir. 

Bir ziraat profesörüyle yaptığımız bir sohbette, konu pestisitlere gelince, köyde yaşanan bir hatırasını üzülerek anlatmıştı. “Uygulama için gittiğimiz bir köyde, üreticilere kullanacakları tarım kimyasallarını ve miktarlarını anlattık. Oradan ayrılırken, arkadan köylülerin “Bunlar da bir şey bilmiyor.” dediklerini duyduk.” Bu ibretli duyumlardan çıkarabileceğimiz önemli ipuçlarıyla, hastalıkların artmasında, gıda üreticilerinin çok büyük rolleri ortaya çıkmaktadır. Tarım kimyasallarının satışı ve kullanımı yakından izlenmelidir. Ana rahmindeki hayattan başlayarak bebeklerin ve gelişme dönemlerindeki çocukların ve erişkinlerin, kronik hastalıklarla yaşam kalitelerinin bozulmasına neden olacağı gibi, zorlu hayat yolculuğunda beli bükülmüş yaşlıların tükenmekte olan güçlerine de, beklenmeyen yükler yükleyecektir.

Sağlıklı ve dengeli beslenmede önemli bir engel olan düğün, bayram, mevlit gibi toplantılarda yapılan ikramlardan lokum, şeker, lokma gibi şeker kaynaklı olanların tüketimi kontrolsüz arttığından, sağlığı olumsuz etkiler hale gelmiştir. AB ülkelerinde diyabet, obezite ve metabolizma hastalıklarında, Türkiye gittikçe yükselen oranlarda ilk sırada yer almaktadır. Bu yükselişi durdurmanın yolu, sağlıklı beslenme programlarıyla, MEB, Tarım ve Sağlık Bakanlıklarının ortak çalışmalarıyla, görsel ve uygulamalı derslerle, beslenme eğimi verebilecek öğretmenlerin rehberliğinde sağlıklı hedeflere ulaşılabilecektir.

SAĞLICAKLA KALIN.

Okunma Sayısı: 134
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    New York'ta ezan coşkusu

    Risale-i Nur milyonların İmanını kurtardı

    Trabzonspor, Kasımpaşa'yı 5 golle yendi

    Memura çifte darbe

    Golü hep memur, işçi, emekli yiyor

    Askeri hükümetler krizleri derinleştiriyor

    İş bekleyenler arttı

    Üretici ile market arasında fark % 450

    Evsizlerin sayısında patlama yaşanıyor

    Çanta aldım, içini dolduramıyorum

    Yunanistan'daki yangın Edirne'den de görüldü

    Fransa Genelkurmayı: Nijer'deki varlıklarımıza zarar verecek gerilimlere karşılık vermeye hazırız

    Temsilcilerimiz, Avrupa elemelerini 20 galibiyetle tamamladı

    Bazı uyuşmazlıklarında zorunlu arabuluculuk dönemi başladı

    3 ayda 216 kişi boğuldu

    Pakistan'dan BM'ye çağrı

    Burkina Faso, Nijer'e asker gönderecek

    Yunanistan'daki yangınlar iki haftadır devam ediyor

    9500 sivilin öldüğü Ukrayna'da yakın gelecekte barış mümkün görünmüyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ayetlerdeki yolsuzluk uyarıları
    Genel

    Risale-i Nur milyonların İmanını kurtardı
    Ahmet BATTAL

    Seksen ikinci mesul kim
    Faruk ÇAKIR

    New York’tan gelen haber
    Cevher İLHAN

    “Yandaş medya” afallaması!
    Sebahattin YAŞAR

    Çıkmış sorular
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Sosyal hayatın gereği kimliklerimiz...
    Risale-i Nur'dan

    Şeref ve zafer orduya, kusurlar başa verilir
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.