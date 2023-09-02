Sağlıklı beslenmenin engelleri -8

Sağlıklı ve dengeli beslenmenin önde gelen engellerinden birisi de, kontrolsüz iç göç nedeniyle büyük şehirlere akın edilmesiyle yaşanmaktadır.

Bu sosyolojik değişimin oluşturduğu aşırı fiyat yükselmeleri, toplumun bütün kesimlerine zor günler yaşatmaktadır. Plânlı bir üretim yapılamadan ve tüketicilere en uygun yollarla ulaştırılamayan besin maddeleri, insanların sağlığına destek olamayacaktır. Üreticilerin emek ve beklentileri yanında, yaşanacak ekonomik kayıplarla artacak olan israf çöplükleriyle birlikte, insanların psikolojik dengelerinin de sarsıntı geçireceği unutulmamalıdır.

Üzülerek izlediğimiz hazin bir tabloda, üreticinin 10 liraya alıcı bulamadığı kirazın, büyükşehir manav ve marketlerinde 80 liraya satıldığını gözlemledik. Bu hayatî probleme çözüm bulabilmek için, başta yetkililer olmak üzere, bütün insanların gayrete gelmesi, kaçınılmaz bir insanlık görevidir. Aksi halde, merhametten uzaklaşan bu israfların sonucunda, İlâhî tokatlar herkese isabet edebilecektir.

Sağlıklı besin kaynaklarına ulaşmadaki en büyük engelin tarım zehirleri (pestisitler) olduğunu bilmeyen kimse kalmamıştır. Kolaylıkla ulaşılabilen bu maddeler, sadece bol ürün ve hızlı geliştirme amacıyla uygulandığından, insan organizması ve toprak florasında (topraktaki canlılar dünyası) yıkımlara neden olmaktadır. Birçok sebze ve meyveden alınan kimyasal madde tadı, tüketimi engellemekte, böylece hastalıkların artmasına kaynak geliştirilmektedir.

Bir ziraat profesörüyle yaptığımız bir sohbette, konu pestisitlere gelince, köyde yaşanan bir hatırasını üzülerek anlatmıştı. “Uygulama için gittiğimiz bir köyde, üreticilere kullanacakları tarım kimyasallarını ve miktarlarını anlattık. Oradan ayrılırken, arkadan köylülerin “Bunlar da bir şey bilmiyor.” dediklerini duyduk.” Bu ibretli duyumlardan çıkarabileceğimiz önemli ipuçlarıyla, hastalıkların artmasında, gıda üreticilerinin çok büyük rolleri ortaya çıkmaktadır. Tarım kimyasallarının satışı ve kullanımı yakından izlenmelidir. Ana rahmindeki hayattan başlayarak bebeklerin ve gelişme dönemlerindeki çocukların ve erişkinlerin, kronik hastalıklarla yaşam kalitelerinin bozulmasına neden olacağı gibi, zorlu hayat yolculuğunda beli bükülmüş yaşlıların tükenmekte olan güçlerine de, beklenmeyen yükler yükleyecektir.

Sağlıklı ve dengeli beslenmede önemli bir engel olan düğün, bayram, mevlit gibi toplantılarda yapılan ikramlardan lokum, şeker, lokma gibi şeker kaynaklı olanların tüketimi kontrolsüz arttığından, sağlığı olumsuz etkiler hale gelmiştir. AB ülkelerinde diyabet, obezite ve metabolizma hastalıklarında, Türkiye gittikçe yükselen oranlarda ilk sırada yer almaktadır. Bu yükselişi durdurmanın yolu, sağlıklı beslenme programlarıyla, MEB, Tarım ve Sağlık Bakanlıklarının ortak çalışmalarıyla, görsel ve uygulamalı derslerle, beslenme eğimi verebilecek öğretmenlerin rehberliğinde sağlıklı hedeflere ulaşılabilecektir.

SAĞLICAKLA KALIN.