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10 EYLÜL 2023 PAZAR - YIL: 54

Sağlıklı beslenmenin engelleri -9

Feyzullah ERGÜN
10 Eylül 2023, Pazar
Sağlıklı ve dengeli beslenme konusunda bilinçlenmiş toplumlarda, özellikle yemekleri hazırlayan kimseler besinlerdeki yapıtaşlarının her zaman aynı besleyici değeri taşımadığını, hızla değişime uğradıklarından başta vitamin ve mineral kayıplarını önlemede, daha dikkatli davranmaktadırlar.

Ekonomik şartlarda karşılaşılan güçlükler, taze ve sağlıklı besin kaynaklarına ulaşmayı engellediği de, göz önüne alındığında, organizmanın kaliteli beslenme problemleri daha da önem kazanmaktadır. Unutulmamalıdır ki, beslenmelerine değer veren toplumların insanları, aynı ölçüde daha sağlıklı, güçlü, kuvvetli ve başarılı olacakları fizyolojik bir gerçektir. 

Sağlıklı beslenmeyi engelleyen faktörler, her geçen gün artmakta ve içinden çıkılmaz bir hale getirilmektedir. Fıtrî gelişimini normal şartlar altında tamamlamış taze besinlere göre, kartlaşmış veya bayatlamış olanların besin değerlerinde önemli kayıplar yaşandığı gerçeği, kolaylıkla gözden kaçabilmektedir. “Çeşitli besin maddelerinde yapılan etüdler, olgunlaşma ve yaşlanmanın besleyici değeri etkilediğini göstermiştir. Kart bir sığırın etiyle genç bir dana eti arasında hem lezzet hem de besleyici değer yönünden farklar vardır. Soğanlar üzerindeki incelemeler kartlaşmış soğanlarla, körpe soğanların besleyici değerlerinin eşit olmadığını göstermiş bulunuyor. Biberler, çilekler olgunlaşma derecesi ilerledikçe bazı vitaminler bakımından daha zengin besin maddeleri haline gelmektedirler. Aynı şeyi domatesler için de söyleyebiliriz.” (1)

Toplumun beslenmesinde yüksek oranlarda tüketilen ekmeğin, üretim ve tüketimi, sağlık standartlarının dışında gerçekleşmektedir. Değirmende öğütülürken buğdayın kepeğinin alınması ve rüşeymin una katılmamasıyla, kabuk kısımlarda bol miktarda bulunan B1 vitamini ile önemli besin yapıtaşlarının kaybına sebep olduğundan, bu çeşit ekmeklerle beslenen insanlarda vitamin yetersizliğine bağlı hastalıklar görülebilmektedir. Ayrıca değişik amaçlarla karıştırılan kimyasal emülgatörlerin, sindirim sistemini ve metabolizmayı olumsuz etkiledikleri, herkes tarafından bilinmektedir. Bugünün yaşam şartlarında uzun süre kullanılan besinlerin, besleyici değer bakımından eksik kaldığı, olumsuz gelişen sağlık istatistiklerinin toplumun halini yansıtmasıyla ortaya çıkarılmıştır.

Teknoloji çağında yaşayan insan topluluklarının büyük çoğunluğu, taze ve güvenilir besinlere hasret kalarak yaşamaktadır. Bir iki kuşak önceki insanların tükettiği gıdaların içeriği ve besin değerleri, günümüzdeki gıdaların yapısına artık benzememektedir. Besleyici değerlerinden büyük kısmını kaybettikleri, bazen de fayda yerine zarar verdikleri bilinmektedir. Aşağıdaki basit örnekler yardımıyla anlaşılacağı gibi, “Yapılan araştırmalarla öğrenildiğine göre, yeşil fasulyeler saplarından koparıldıktan sonra 48 saat buzdolabında muhafaza edildikleri takdirde, ihtiva ettikleri vitamin-C’nin %60 kadarını kaybederler. Bir ay bekletilen soğanın ihtiva ettiği vitamin-C’nin %20sini, ikinci ayın sonunda ise %36sını ve üçüncü ayın sonunda ise %45 kadarını kaybettikleri görülmüştür. Dört aylık bir saklama devresinden sonra patatesler ihtiva ettikleri vitamin-C’nin %40-57 kadarını kaybederler.” (2)

Besinlere yaratılıştan yüklenen hayatî cevherlerin tahrip edilerek, yok edilmelerine engel olmaya çalışıldığında, sağlıklı ve dengeli beslenmeye doğru yol alınabileceği, hastalıklara karşı da direnç kazanılacağı unutulmamalıdır.

SAĞLICAKLA KALIN.

Dipnotlar:

1) Koçtürk, s.205

2) Age. s.210

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