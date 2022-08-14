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14 AĞUSTOS 2022 PAZAR - YIL: 53

Tıbb-ı Nebevî’den şifa kaynakları - 7

Feyzullah ERGÜN
14 Ağustos 2022, Pazar
İnsan sağlığını korunması yolunda yapılan faydalı buluşların en önemlilerinden birisi olan sirke, çağlar boyunca şifalı bir gıda olarak tüketilmiştir.

İlaç olarak da, neredeyse her derde deva kabul edilen, en eski bir halk ilacıdır. Tıbb-ı Nebevî’de övülen güzel bir katık, evlerin sağlık, bereket kaynağı ve dar geçimden emin kılındığı şifalı bir gıdadır. Evde hazırlanan organik kaynaklı sirke, fonksiyonel bir gıda olduğundan, ihtiva ettiği aktif etken maddeler, klinik ve laboratuvar araştırmalarıyla besin değeri ve koruyucu sağlık alanında sağladığı destekler, Tıbb-ı Nebevîdeki hakikatleri bilimsel olarak da teyit etmektedir. Etkili bir dezenfeksiyon sağlayan sirkenin, enfeksiyon hastalıklarına karşı organizmaya güçlü destek ve direnç kazandırdığı bilinen bir gerçektir.

İnsan organizmasındaki metabolizma fonksiyonlarına düzenli bir destek sağlayan sirkenin değerini kısaca özetleyen hekîmlerin üstadı İBN-İ SİNA, el-Kanun fi’t Tıb adlı eserinde: BÜTÜN KİRLİ VE ZARARLI SULARI SİRKE TERBİYE EDİP, DÜZELTİR” diyerek, hayatî bir noktaya işaret etmiştir. Ayrıca sirke, bal, zeytinyağı üçlüsüyle hazırlanan çeşitli bitki karışımlarından elde edilen devaların, değişik hastalıkların tedavisinde başarıyla uygulandığını da, detaylarıyla belirtmektedir. Özellikle SİRKE-BAL karışımından elde edilen SEKENCEBİN, boğaz hastalıklarında mucize etkili bir şifa kaynağıdır.

İlerleyen tıbbî araştırmalar, Tıbb-ı Nebevî doğrultusunda yetişip, gelişen İbn-i Sina’nın fikirlerini desteklemektedir. Enfeksiyon hastalıklarına neden olan mikro-organizmaların etkilerini yok eden bir dezenfektan olarak, sirke ile ilgili yapılan bir araştırma: “İnfection Control and Hospital Epidemiology adlı dergide, 2000 yılının başında yayınlanan bir makalede, ev dezenfeksiyonları ile ilgili bir çalışmada, insanda patojen olabilen yani hastalık oluşturma potansiyeline sahip mikroplara karşı, etkili doğal kaynaklı ürünlerden bahsedilmiş ve sirke de bunların başında geliyor. Üstelik sirke, çoğu antibiyotiğe dirençli, en çetin iki mikrop olan Stafilokok Aureus ve E. Coli’ye karşı belirli oranda etkili bulunmuş… Sirke, gerek sağlıklı insanlarda gerekse ŞEKER HASTALARINDA kan şekerini dengelemeye yardımcı oluyor. Başka bir araştırmada, İNSÜLİN tedavisi almayan Tip-2 diyabetli hastalarda, yatmadan önce sirke tüketiminin tüm gece ve ertesi sabah kan şekerlerini dengelediği gösterildi. Yemeklerle birlikte tüketilen sirkenin ise, yemek ardından oluşan kan şekeri yükselmelerini engellediği ve pankreastan insülin salınımını desteklediğini gösteren birçok bilimsel çalışma var. Çalışma sahipleri, makalede şu yorumu yapmışlar: “Sirke, diyabet ilaçlarına benzer bir etki ile kan şekerini dengeleyici etki gösteriyor. Tüm bu bilimsel çalışmalar sirkenin, KANSERİN yanı sıra şeker hastalığı veya insülin direnci problemi olan hastalarda da oldukça güvenli ve ucuz bir besin yardımcısı olabileceğini gösteriyor. Yapılan birçok klinik çalışma, sirkenin yalnızca kan şekerinin değil, kandaki yüksek kolesterol ve fazla yağ oranının düşmesine yardımcı olduğunu da saptadı. Tüm bu bilimsel veriler ışığında; özellikle de yüksek tansiyon, şeker ve kalp problemleri yaşayan kanser hastalarının, beslenmelerinde sirkeye yer açmalarında fayda olduğunu görüyoruz, üstelik hiçbir zararı yok, YETER Kİ DOĞAL OLSUN! (Devamı haftaya)

SAĞLICAKLA KALIN.

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