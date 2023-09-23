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23 EYLÜL 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Tıbbın gelişmesinde İbn-i Nefis gerçeği -1

Feyzullah ERGÜN
23 Eylül 2023, Cumartesi
İslâm dininin ilme verdiği değer sonucunda, sistemli hale getirilerek geliştirilen bilim dalları, dünya kültür hareketine yön ve hız kazandırmıştır.

“İlim için çalışan, Allah’a ibadet eder” noktasından hareket edildiğinde Müslüman ilim adamları, varlık aleminin özellikle de insanın yaradılışını mana-i harfî açısından değerlendirmeleriyle, ilimlerin gelişmesine derinlik ve ivme sağladıklarından, bilim dünyasının lokomotif gücü olmuşlardır. Yaradılışın en mükemmel derecesi olan ahsen-i takvimdeki insan organizması, asırlardır araştırılmasına rağmen, derin sırları tam anlamıyla çözülebilmiş değildir. İnsan bilinmezini anlamaya anatomik, fizyolojik ve psikolojik sırlarını çözmeye çalışan ilim adamları, yoğun çalışmalarıyla modern tıbbın oluşmasını sağlayan sağlam temellerin atılmasına destek vermişlerdir. 

İslâm’ın sağladığı huzurlu bilim atmosferinde yetişen araştırmacı ilim adamlarından birisi olan İbn-i Nefis, toplumumuza yeteri kadar tanıtılmamıştır. Hayat hikayesine kısa bir bakışla gözden geçirdikten sonra, ilim yolculuğunun önemli noktalarını açarak, dikkatli nazarlara takdime çalışacağız. 1215 yılında Şam’da dünyaya gelen İbn-i Nefis 1288 yılında Kahire’de vefat etmiştir. Tıp tahsilini Şam’da tamamlayarak, Kahire’ye göç etmiş ve hayatının sonuna kadar hekim, müderris ve reisü-l etıbba olarak yaşamıştır. Hayatını bilimsel araştırmalara vakfettiğinden, evlenmeye de zaman ayıramayarak, birçok eser telif etmiş böylece bilim tarihinde unutulmayacaklar arasına katılmıştır. 

İbn-i Nefis’in dünya bilim tarihindeki en önemli keşfi olan küçük kan dolaşımını, zamanımızın görüşüne en uygun şekilde tarif etmiştir. O günlere kadar Hipokrat, Galen ve İbn-i Sina’nın yanlış anladıkları kan dolaşımını, ilmi nezaket ve hürmet sınırları içinde, en doğru şekilde ortaya koymuştur. İbn-i Nefis’in keşfine bakıldığında: “O tıp dünyasında ilk defa kirli kanı temizlemek için, akciğerlere gönderdikten sonra dokulara pompalamak üzere kalbe geri getiren küçük kan dolaşımı veya onun tabiriyle ‘Akciğer kan dolaşımı’nın nasıl meydana geldiğini anlatmıştır. Ona göre: ‘Kan sağ karıncıkta süzüldüğü zaman, hayat kaynağı olan sol karıncığa geçer. Kanın sağ karıncıktan süzülmesi kaçınılmazdır. Bu iki karıncık arasında geçit bulunmamaktadır. Kalbin yaratılışı gereği, kısmî bir sertliğe sahiptir. Bazı tabiblerin anladığı gibi, bunların ikisi arasında görünen bir geçit yoktur. Aynı şekilde Galenos’un zannettiği gibi de kanın akışını sağlayan bir geçit de, söz konusu değildir. Hatta, bu bilginin tam aksine kalbin gözenekleri kapalı olup, gayet kalın bir dokuya sahiptir. Ancak bu kan temizlendikten sonra, akciğer toplardamarı akciğer torbacıklarına akar. Bu da kaçınılmaz bir durumdur. Burada kan hava ile karışarak, tamamen temizlenir. Sonra da insan hayatını sürdürmek için, burada temizlenen kan akciğer atardamarı aracılığıyla, kalbin sol kulakçığına geçer ve bu durum sürekli tekrarlanır. 

Onun verdiği bu bilgiler bugünkü tıbbın sahip olduğu bilgiler olup, bunun üzerine en ufak bir bilgi eklenmemiştir. Ondan önce hiçbir tabib, kanın akciğer ve kalp arasındaki dolaşımı hakkında, onun verdiği bilgilerden haberdar olmayıp veya bazı tabibler çok sınırlı bilgilerle söz etmişse bile, çok eksik ve hatta yanlış bilgiler vermek suretiyle söz etmişlerdir.” (1) 

SAĞLICAKLA KALIN. 

Dipnot:

1) Prof. Dr. Ahmet AĞIRAKÇA, İslâm Tıp Tarihi, s.261, Akdem Yayınları 2016   

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