"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 OCAK 2021 PAZARTESİ - YIL: 51

50 bin İdlibli sivilin yaşadığı 110 çadır kampı sular altında!

18 Ocak 2021, Pazartesi 15:00
Suriye'nin İdlib ilinde gece yarısı başlayan ve hala devam den şiddetli sağanak, sınır hattında yaklaşık 50 bin sivilin yaşadığı 110 çadır kampı sular altında bıraktı.

Gece boyu süren sağanak, Suriye'nin Türkiye sınır hattında zorla yerinden edilen sivillerin sığındığı çadır kamp sakinlerini olumsuz etkiledi.

Esed rejiminin saldırılarından kaçarak İdlib'in Keferarouk Kampı'nda yerleşen Ali Hammade, yaptığı açıklamada, 9 yıldır her kış mevsiminde aynı çileyi çektiklerini dile getirdi.

Hammade, "Evimizi, arazimizi geride bıraktık, çadırımızı kurmak için tarım arazisi kiraladık. Bize kimse destek olmuyor." ifadesini kullandı.

Çadırların içine giren yağmur suyunu tahliye etmeye çalıştıklarını belirten Hammade, "Yağmur yağmaya devam ediyor, bizim gidecek yerimiz yok, çadırlarımız sular altında." diye konuştu.

"Elbisemiz kalmadı, altında ısınacağımız battaniyemiz yok"

Eşi şeker hastası, 5 çocuk annesi diğer bir kamp sakini Nisrin Kaddour da çadırın içine giren yağmur suyu yüzünden çadırı ailesiyle terk etmek zorunda kaldığını söyledi.

Kaddour, "Tüm eşyalarımız sular altında kaldı, elbisemiz kalmadı. Altında ısınacağımız battaniyemiz yok, çocuklarım hastalandı." dedi.

Gidecek yerleri olmadığını vurgulayan Kaddour, sivil toplum kuruluşlarına ve hayırseverlere "yardım" çağrısında bulundu.

Yerinden edilen sivillere ilişkin veri çalışması yürüten Suriye Müdahale Koordinatörlüğü Müdürü Muhammed Hallaj, İdlib ve Halep kırsalındaki şiddetli yağışlar sonucunda son 48 saatte 108'den fazla çadır kampın zarar gördüğünü kaydetti.

AA

Okunma Sayısı: 204
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ABD Kongre binası yerleşkesine giriş çıkışlar durduruldu

    'Telefonun çalışıp çalışmadığını kontrol için 112'yi arıyorlar'
    📷

    50 bin İdlibli sivilin yaşadığı 110 çadır kampı sular altında!

    Gültekin Uysal'dan Mahir Ünal'a cevap

    Büyük tartışmalarla geçen 4 yıl

    Dünya genelindeki vaka sayısı 100 milyona yaklaştı
    📷

    Belgesel tadında beslenme saati

    'İsrail'e derhal müdahalede bulunulmalıdır'

    Endonezya'da bilanço ağırlaşıyor

    İstanbul'daki barajlarda son durum?

    Sokak kısıtlamasında 24 bin kişi hakkında işlem yapıldı

    İsrail, Gazze Şeridi'ne saldırdı

    'Bir rüya benim için de gerçekleşiyor'

    'Üretmeden tüketen bir ülke olduk'

    Sokakta kimse kalmasın

    Seçim bölünmeyi bitirsin

    Basın kartı ayrımcılığı sürüyor

    'Her yere adliye kurun, daha çok mutlu olun!'

    2 milyon esnaf, 446 bin şirket battı

    27 milyon kişi aşılanırsa yasak kalkabilir

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    M. Latif SALİHOĞLU

    Meclis’in hafife alınması hayra alâmet değil
    Süleyman KÖSMENE

    Zekâtın kazası olur mu?
    Risale-i Nur'dan

    Vazifeyi yapıp, Allah’ın işine karışmamalı
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Bu nasıl talebelik?
    Mehmet KARA

    CHS hani uçuracaktı?
    Şükrü BULUT

    Dünyayı kadınlar mı; yoksa erkekler mi idare edecek?
    Genel

    Gültekin Uysal'dan Mahir Ünal'a cevap
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Bediüzzaman’ın Ferah Tiyatrosu’ndaki konuşması
    Yeni Asya'dan Size

    Yurt dışı yayın hizmetleri

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.