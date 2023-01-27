Adana kitap fuarı notları

Yeni Asya Adana Temsilciliği, 14-22 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılan kitap fuarına katıldı. Kitap Fuarına bir çok yayın kuruluşu iştirak etti ve standlarını açt. Eserlerimiz büyük ilgi gördü.

YENİ ASYA - ADANA

Yeni Asya Adana Temsilciliği, 14-22 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılacak kitap fuarına katılmayı değerlendirdi ve iştirak etme kararı aldı.

Yeni Asya Neşriyat, Pazarlama ve Satış birimi ile görüşmelere başladı. Görüşmeler neticesinde Fuardaki yer kiralama, stand yaptırılması, tasarımı ve benzeri konularda karşılıklı görüşmelerle adım adım ilerlendi.

Daha önceki yılların tecrübelerine göre, fuarda sergilenecek kitaplar kategorilerine göre tespit edildi ve Yeni Asya Neşriyat Satış ve Pazarlama biriminden talep edildi. Kitaplar gönderildi teslim alındı ve Fuar başlama tarihinden bir gün önce fuar standında teşhire konuldu. Tüm hazırlıklar tamamlandı. 14 Ocak 2023 tarihinde açılacak Fuar tarihi beklemeye başlandı.

Yeni Asya Temsilciliği, imza günleri için davet edilecek Yeni Asya Neşriyat yazarlarını tespit etti. Yazarlarla irtibat kuruldu. İmza günlerine iştirak edecek Yeni Asya Neşriyat kitap yazarlarının seyahat tarihleri ve ulaşım bilgileri, karşılama, konaklama detayları yazarlara bildirildi.

Kitap Fuarında Yeni Asya standında hizmet edecek arkadaşlarımız tespit edildi ve kendilerine görevleri bildirildi. Fuar ile ilgili Yeni Asya Gazetesinde ve farklı mecralarda ilanlar yapıldı.

14 Ocak 2023 tarihinde fuara resmi olarak kitap dostlarının ziyaretine açıldı. Kitap Fuarına her kategoride bir çok yayın kuruluşu iştirak etti ve standlarını açtılar, neşriyatlarını teşhir ettiler.

Bu yılki fuara iştirak hem yayınevleri, hem de ziyaretçiler bakımından önceki yıllara göre daha zayıf oldu. Bunun ana nedeni de ülkenin içinde bulunduğu ekonomik şartlar olabilir.

YENİ ASYA NEŞRİYAT STANDINDA YAPILAN İMZA GÜNLERİ

Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve Yani Asya Neşriyat yazarı Kazım Güleçyüz 20.01.2023 ve 21.01.2023 tarihlerinde fuara gelen okuyucularıyla sohbet etti ve kitaplarını imzaladı.

Yeni Asya Gazetesi ve Yeni Asya Neşriyat yazarı Sebahattin Yaşar 21.01.2023 ve 22.01.2023 tarihlerinde fuara gelen okuyucularıyla sohbet etti, kitaplarını imzaladı.

Yeni Asya Neşriyat yazarı Mustafa Gengeç 19 ile 22 Ocak 2023 tarihleri arasında fuara gelen okuyucuları ile sohbet etti, kitaplarını imzaladı.

YENİ ASYA NEŞRİYAT STANDINDA YAPILAN FAALİYETLER

Risale-i Nur Külliyatının tamamı, her boyda neşredilen, lügatçeli, lügatçeli olmayan çeşitleri teşhir edildi. Milletimizin hizmetine takdim edildi. Yeni Asya Neşriyatta neşredilen tüm kültür kitapları teşhir edildi.

Bunların yanında vecize baskılı not defterleri, vecize baskılı (magnetler) mıknatıslı küçük metal levhalar, vecize baskılı kitap ayıraçları teşhir edildi. Yeni Asya Neşriyat logolu balonlar çocukları ile gelen ziyaretçilere hediye olarak verildi. Kur’an-ı Kerimler, mealli, mealsiz olarak teşhir edildi. Çok rağbet gördü.

YENİ ASYA KİTAP STANDINDA YAŞANANLAR

Yeni Asya Kitap standı her yaş grubu, ve her kesimden bayan, erkek, gençler ve çocuklar tarafından ziyaret edildi.Ziyaretçiler memnuniyetlerini bildirdiler. Kitap ihtiyaçlarını aldılar.

Bazı ziyaretçiler, Yeni Asyanın duruşu ile ilgili özellikle teşekkür etmek için geldiklerini belirttiler.

İyi ki Yeni Asya var, Allah razı olsun diye memnuniyetleri belirttiler.

Bazı ziyaretçiler Risale-i Nurlarla ilgili sorular sordular. İlgili arkaşlarımız gerekli izahatları yaptılar.

Bazı ziyaretçiler, dini konularda sorular sordular, sorularının cevaplarını açıklayacak kitaplar tavsiye edildi. aldılar.

Yeni Asya standına, Yeni Asya Okuyucuları da çok yoğun teveccüh gösterdi. İlk gün Aksaray Yeni Asya Okuyucuları grup halinde Yeni Asya Standını ziyaret ettiler. Daha sonraki günlerde Yeni Asya Mersin okuyucuları gruplar halinde Yeni Asya Standını ziyaret ettiler. Çevre illerden gelen Yeni Asya Okuyucuları ve Adana okuyucuları fuar standında bir araya geldiler, hasret giderdiler.

Yeni Asya Neşriyat, misyonuna yakışır bir şekilde fuarı ve faaliyetlerini tamamladı.

Kitap Fuarına iştirak için karar alma aşamasından, icra edilmesine ve neticelenmesine kadar, maddi manevi iştirak eden, dua eden, fiili olarak hizmet eden, ziyaret eden tüm Yeni Asya Okuyucularına ve kitap dostlarına sonsuz teşekkürler.

HANIM OKUYUCULARININ DESTEKLERİ

Yeni Asya Adana Hanım Okuyucularının Fuar Standına destekleri altın harflerle tarihe not edildi.

Yeni Asya Adana Hanım Okuyucuları kendi aralarında organize olmuşlar ve Yeni Asya Standına destek olmaya karar vermişler. Yeni Asya Standında teşhir edilen vecizeli not defterlerini, vecizeli kitap ayraçlarını, vecizeli magnetleri, çocuklara hediye edilen balonları hazırlayıp fuar başlama tarihinde standa getirip hediye ettiler. Buna ek olarak fuar süresince fuarda görev yapan arkadaşlarımıza her gün yemek hazırlayıp getirdiler, ikram ettiler.

FUAR SONRASI TAVSİYELER

Yazı dünyasında kağıt baskılı kitaplar ve yayınlar esas olmakla beraber, dijital dünya ve mecralar ön plana çıktı. Kağıt baskılar yeni nesil tarafından adeta dikkate alınmıyor ve alınmayacak gibi.

Yeni nesile ulaşabilmek için mutlaka dijital mecralarda projeler üretmek mecburiyeti var ve kaçınılmaz.

Bu fuarda 4-18 yaş grubunun toplumun her kesiminden gençlerin muhafakazar ailelerin, muhafazakar olmayan ailelerin, maddi durumu iyi olan, orta olan ve maddi durumu iyi olmayan ailelerin çocuklarının dijital mecraları takip ettiğini ve etkilendiğini müşahade ettik.

Bu mecraları sadece para kazanmak için kullananların, aynı zamanda bu yaş gruplarını bilinçli veya bilinçsiz yanlışa götürdüklerini müşahade ettik.

Yine bu mecralarda farklı ülkelerde başlayan ve gençlerin hevesatlarını okşayan, hoşuna giden dünya genelinde hızla yayılan manevi değerlerden uzak akımların, gençler tarafından sıkı bir şekilde takip edildiği müşahede ettik.

Bu konularda, gençleri müspet yönlere yönlendirecek projeler hazırlayıp hayata geçirmenin ve gençlerin istifadesine sunmanın acil olarak yapılmasını tavsiye ediyoruz.