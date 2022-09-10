Avustralya Nur Vakfı'ndan Pakistan'da yardım

Avustralya Nur Vakfı Genel Koordinatörü Fatih Yargı, “29 Ağustos tarihinde Avustralya’da, Pakistanlı kardeşlerimiz için başlattığımız yardım kampanyamız tüm hızıyla devam ediyor” dedi.

Melbourne - Yeni Asya

Avustralya Nur Vakfı, Pakistan’da meydana gelen sel felaketinden etkilenen yüzlerce afetzedeye acil gıda yardımında bulundu. Avustralya Nur Vakfı Genel Koordinatörü Fatih Yargı, “29 Ağustos tarihinde Avustralya’da, Pakistanlı kardeşlerimiz için başlattığımız yardım kampanyamız tüm hızıyla devam ediyor. Yardımların ilk bölümü ihtiyaç sahiplerine ulaştı. Dağıtım işleri aralıksız devam edecek” dedi.

Pakistan’da başlayan aşırı yağışlar ülkenin bir çok bölgesinde sel felaketine sebep oldu.

Avustralya Nur Vakfı, her türlü geçim kaynaklarını yitiren afetzedelerin hayata tutunabilmeleri için bölgede kardeş kuruluş Avustralya Barış Organizasyonu partneri aracılığıyla acil gıda ve giyecek yardımında bulundu.

Pişirme imkânı olan ailelere şeker, pirinç, çay, un, yağdan oluşan kumanya paketi dağıtılırken zor durumda olan kişi ve ailelere de sıcak yemek dağıtımına devam ediliyor.

Yakında Avustralya’dan Pakistan’a yiyecek ve giyecek konteyneri göndermeyi planlayan Nur Vakfı; çalışmalar bittiğinde bunun bilgisini kamuoyuna paylaşacak. Yapılan yardımlar için teşekkürlerini ileten Avustralya Nur Vakfı yetkilisi, “Sizlerin büyük desteğiyle ihtiyaç sahibi insanlara ulaşıyoruz” dedi.