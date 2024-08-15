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15 AĞUSTOS 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

Cami bahçesindeki 30 kaplumbağa 'Acıgöllü Kaplumbağa Terbiyecisi'ne emanet

15 Ağustos 2024, Perşembe 11:21
Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde emekli fırın ustası Metin Vural (60), bir caminin bahçesini ve çevresini mesken tutan yaklaşık 30 kaplumbağayı her sabah marulla besliyor.

Bahçeli Mahallesi Mezarlık Camii çevresinde 2017 yılında popülasyonu artmaya başlayan kaplumbağaları fark eden Vural, yaklaşık 7 yıldır hayvanların beslenmesine katkı sunuyor.

Sabahları ilçedeki restoranları dolaşan Vural, topladığı atık marulları cami bahçesinde yolunu gözleyen kaplumbağalara yediriyor.

Kaplumbağalar, yiyecek bırakılmasına alıştıkları için cami bahçesine gelerek günlük besinlerini alıyor.

Vural'ın emeklilik yaşamına renk katan kaplumbağalar, yaz Kur'an kursuna gelen çocukların da eğlencesi haline geldi.

Vural, çok sayıda kaplumbağayı beslemekten keyif aldığını söyledi.

Bu çalışmasını herkesin takdir ettiğini belirten Vural, şöyle konuştu:

"30'a yakın kaplumbağa var. Çiğ köfteci ve restorandaki arkadaşlar marulların dış kısmını atmıyor, bize veriyor. Kaplumbağalar marulu çok seviyor. Onlar yerken biz de oturup keyifle seyrediyor, mutlu oluyoruz. Burada yeşillik olmadığı için aç kalan hayvanları marulla besliyorum. Kışın da duvar başlarına buğday döküp kuşları beslerim. Hayvanların bakımını yapmak hoşuma gidiyor. 'Kaplumbağa Terbiyecisi' tablosu var, arkadaşlar da bizi ona benzetiyor. 'Acıgöllü Kaplumbağa Terbiyecisi' diyorlar. Hayvanları beslemekten mutlu oluyorum. Sevap olduğunu düşünüyorum. Çocuklar da seviyor, yavrularını eve götüren de oluyor ama bakamadıkları için geri getiriyorlar."

Kaplumbağalar cami çevresine renk katıyor

Cami imamı Hasan Hüseyin Tekin, cami çevresinde sürekli kaplumbağalarla karşılaşmanın mümkün olduğunu ifade ederek, "Allah razı olsun, Metin abi zaman zaman yeşillik bulup getiriyor. Bazen çocuklar da dut ağacından yaprak koparıp kaplumbağalara veriyor. Hayvan sevgisi yönünden çocuklar Metin abiyi örnek alıyorlar." diye konuştu.

Camideki yaz kursuna devam eden çocuklardan Nisanur Tekin ise kurs günlerinde teneffüs için arkadaşlarıyla bahçeye çıktıklarında kaplumbağaları izlediklerini, onları seyretmenin bile kendileri için mutluluk kaynağı olduğunu söyledi.

AA

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