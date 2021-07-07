Çocuklar Barla’yı çok sevdi

Pandemi süreciyle başlayan derslerle online üzerinden tanışan talebeler kardeşlik bağlarını ilk kez Nur menzili Barla’da kucaklaşarak pekiştirmiş oldu.

YENİ ASYA - İZMİT

İzmit Online çocuk dersleri talebeleri Barla’da buluştu

İzmit Yeni Asya Hanım okuyucularının organizasyonuyla, bir yıldır devam eden online çocuk dersleri kapsamında Barla’da bir ilk gerçekleştirildi. Türkiye’nin dört bir tarafından çocuk, genç ve hanım talebelerin katılımı ile gerçekleştirilen okuma programında uhuvvet muhabbet ve şevk dolu anlar yaşandı. Pandemi süreciyle başlayan derslerle online üzerinden tanışan talebeler kardeşlik bağlarını ilk kez Nur menzili Barla’da kucaklaşarak pekiştirmiş oldu.

Bir çoğu için bir ilk olan Barla okuma programının ilk gecesinde hoşgeldiniz merasimi gerçekleştirildi. Talebelere özel hazırlanan ve balonlarla süslenen alana büyük bir coşkuyla giren talebeleri, sun’î kardan hazırlanan atmosfer ile bir yılı aşkın online da beraber ders okudukları görevli ablaları karşıladı. Öncesinde hiçbir bağı olmayan talebelerin online üzerinden okunan Risale-i Nur dersleri vesilesiyle tanışması ve Barla’da kucaklaşmaları duygu dolu anlar yaşattı.

Üstadımızın, ‘Birimiz şarkta, birimiz garpta, birimiz cenupta, birimiz şimalde, birimiz âhirette, birimiz dünyada olsak, biz yine birbirimizle beraberiz’ sözünün tefekkürüne vesile olan anlar yaşandı.

Hanım, genç ve çocuk talebelerle gerçekleştirilen programda, anneleriyle Isparta’dan misafir gelen talebeler de oldu. Şevk dolu programda çocuklara özel Risale-i Nur dersleri, faaliyetler, oyunlar ve gezi programları düzenlendi.

Sabah namazıyla başlayan ve gün içinde devam eden gezi programlarında ise Nur menzili Barla’da Üstadımızın bulunduğu mekânlar ziyaret edildi. Üstadımızın birinci ve ikinci evi, Karakavak, Kilise, Mus Camii, Çeşnigir Cami, Kabristan, Eğirdir Gölü ve Çam Dağı…

Ziyaret edilen mekânların maneviyatıyla ayrı bir lezzetle tefekkür dolu Risale-i Nur dersleri ve şahsî okumalar yapıldı.

Gidilen mekânlardan tefekkür için ayrı bir menzil olan Çam Dağı’nda, hanımlar ve çocuklarıyla birlikte yapılan uçurtmalar uçuldu. Risale-i Nurlar’ın bu yüksek menzillerde yazıldığını düşünerek tefekkür eden talebeler, programa özel hazırlanan ve hediye edilen ‘Barla Günlüğü’ defterlerine hem notlar aldı hem de hatıra olacak yaprak taş ve kozalak topladı.

Özellikle çocuklarla yapılan ziyaretlere, çevre halkın da ilgisi büyüktü. Hediye vermek isteyen, meyve ve içecek ikram eden, meraklı sorularıyla muhabbet eden…

6-9 yaş ve 10-13 yaş aralıklarında katılım gösteren talebeler ise anlatılanları pür dikkat dinlemeleriyle, hafızaları zorlayan sorularıyla, her yerinde Üstadımızdan bir iz olan Nur menzili Barla’ya olan alâkalarıyla ve gözlerindeki ışıl ışıl parlayan parıltılarıyla Üstadımızın masum çocuklar hakkındaki ifadelerini hatıra getirdi.

“Bunlar istikbâlin Nur Talebeleridir. Bana olan bu alâka ve teveccühlerinin sebebi ise, mâsum ruhları hissediyor ki, Risâle-i Nur onların imdâdına gelmiş. Ben de o Nurun bir tercümanı olmam hasebiyle, gayr-i ihtiyârî, bu fedâkârâne muhabbet ve alâkayı gösteriyorlar.”

Hanımlar için ayrıca düzenlenen programda Risale-i Nur dersleri kapsamında, sabah, ikindi ve akşam dersleri olmak üzere imanî ve içtimaî konularda seminer şeklinde dersler gerçekleştirildi. Özellikle içtimaî meselelere dair, seminerlerde oluşan müzakere ortamında suallere Risale-i Nur’dan cevaplar verildi. Pandemi sürecinde uzak kaldığımız, şahsı maneviyle omuz omuza okunan derslerin özlemi bir nebze giderilmiş oldu.

Çocuklar için yapılan birbirinden özel hazırlanılmış faaliyetler, ilk kez Barla’ya gelen talebeler için unutulmaz birer anı oldu. Su balonlarıyla yapılan su savaşı uhuvvet ve muhabbetin pekiştiği anlara vesile oldu.

Barla Yeni Asya Sosyal Tesisleri ise programda talebelere ve hanımlara özel hazırlanan neşriyat bölümü, içecek ve yiyecek standı hizmetleriyle nesli cedidi çok güzel ağırladı. Ayrıca İzmit Hanımlar Neşriyat Komisyonu’nun hazırladığı neşriyat standında programa özel hazırlanan aziz, sıddık, sebatkâr.. başlıklı hatıra defterleri, çocuk ve genç talebelere özel hazırlanan Barla günlükleri, özel tasarım stikerlar ve kitap ayraçları alıcılarıyla buluştu.

Program sonunda Barla Yeni Asya Tesisleri’nde düzenlenen sertifika töreninde zoom üzerinden yapılan özel canlı yayınla talebelere ve görevli ablalarına sertifikaları ve hediyeleri verildi. Talebelerin coşkusuyla hep bir ağızdan söylenen ‘Yeni Asya marşı’ törende unutulmaz anlar yaşattı. Hazırlanan sinevizyon gösterisi ve Isparta hanı okuyucularından Nurten Keskin Yanmaz Ablamızın programa özel yazdığı şiir Nur menzili Barla’da geçen bir haftanın müessir bir özeti oldu. Her biri Türkiye’nin farklı illerinden katılan talebelerin program sonundaki heyecan, şevk ve gayretleri özellikle çocuk hizmetlerinin bu zamanda ne kadar ehemmiyetli olduğunu bir kez daha bizlere göstermiş oldu.

Yaklaşık bir hafta süren Barla Okuma programı hakkında katılımcıların yorumları ise şöyle:

Kocaeli’nden Nurten Geçmiş (52): Nur kardeşlerim, Barla okuma programımızı Allah’ın izniyle hitama erdirdik. Kendi adıma tatlı bir yorgunlukla beraber şahs-ı manevinin hissedildiği istifadeli bir program olduğunu düşünüyorum. Rabbim tekrarını nasip etsin inşaallah. İzmit Hanım okuyucuları adına, program hazırlıklarında maddî manevî destekleriyle İzmit Yeni Asya okuyucularına, bütün katılımcılara kardeşane ihlâsla hizmet eden başta Yeni Asya Tesisleri çalışanları ve Demirdöğmez ailesine, misafirperverliği ve ikramlarıyla Isparta Hanımlar cemaatine teşekkürü borç biliyoruz, Allah hepsinden ebeden razı olsun hizmetlerini kabul eylesin amin.

Ordu’dan Nurcan Organ (47): Rabbime hamdolsun ki ailemle bu nurlu beldelerden programa dahil olduk. Birçok abla ve kardeşimle yüz yüze tanışmanın güzelliği de ayrı bir anlam kattı. Ayrıca nesli atiye verilen emeklerin ve atılan tohumların neşvü nemasına bizzat şahit olduk. Programa emeği geçen abla ve kardeşlerimizden Allah ebeden razı olsun.

Afyon’dan Cemile Karavil (66): Ben bir kaç sefer Barla’ya gittim. Özlem hissettim, ama bu sefer aklım orda kaldı. Organize eden kızlarımdan Allah razı olsun. Çok güzel geçti. Aklım Barla’da kaldığı için ne yazacağımı bilemiyorum. Çok teşekkür ediyorum. En kısa zamanda gelemeyen kardeşlerimle gitmek nasip olsun.

Kocaeli’den Filiz Nazır (46): Barla’ya ilk gidişimdi. Heyecan ve merakı bir arada yaşadım. Mekândaki maneviyattan dolayı sürur ve hüzün gözyaşım hiç dinmedi. Şu an da memleketimdeyim, ama aklım kalbim ruhum Barla’da.

Gebze’den Nuran Bayraktar: Herşey çok güzeldi oradaki birliktelik, maneviyat içimizi huzurla ve ümitle doldurdu. Şu zamanda büyük bir sınavdan geçerken böylesi güzel bir kamp bizi çok mutlu etti, huzurla gidip geldik hamdolsun.

Ankara’dan Noktanur Acar (34): Barla mübarek ve nurlu bir belde. İnsan, Barla’da Risale-i Nur’la muhatap olurken herbir satırı adeta yaşıyor. Okuma programlarının bizlere kattığı müzakereli ders zeminleri ile Risale-i Nur’u müzakere suretinde ders yapmanın lezzetini İzmitli kardeşlerin organize ettiği bu nuranî mecliste ziyadesiyle hissettik. Kardeşlerin bu programı organize etme konusundaki şevk ve gayretleri, inikas sırrıyla, bizlerdeki hizmet aşk ve şevkini arttırdı. O coşku, şevk ve gayretle de evlerimize döndük. Bu programı diğer programlardan farklı kılan anne ve çocuk programı olmasıydı. Çocukların Risale-i Nur’u okuma, derslere yetişme gayretleri takdire şayandı. Ablalarının Risale-i Nur’dan aldıkları şefkat dersiyle o yavruların kalplerine Nur tohumlarını şefkatle ve ciddiyetle serpme gayretleri bin takdir ve tebriğe şayandı. Masumları ve Barla’daki bu nuranî kalabalığın şevk, faaliyet, gayreti ve coşkusundan yükselen sesleri, hava zerreleri ile semaya yükseltiliyor. Mele-i âlânın sakinlerinin bu nuranî ve coşkulu kalabalığı alkışladığını bütün ruhu canımızla hissettik. “Ben eminim ki gök zemine gıpta eder ki zeminde halisen lillah bir iki adam bir iki nefes oturmuş Rablerini anarlar” hakikati sırrınca semanın Barla’ya gıpta ettiği bu nuranî meclisi barla ağırlamıştı ve böylesi nurlu dakikaları misafirlerine tam hissettirmişti. Bu güzel programı şevk, gayret ve ciddiyetle hazırlayan başta İzmit hanımlar heyeti ve arkasındaki, görünmeyen nuranî ellere çocuk hizmetinde şevkle çalışan çocuk ekibi; Berfin, Nurefşan, Elifnur, Kevser, Tuğba; onlara destek olan Şeyma, Zeynep Nisa ve diğer gayretli kardeşlerimi tebrik ediyor, bin barekallah diyorum. Selâm ve duâ ile.

Ankara’dan Nuriye Akçınar (41): Her şey çok güzeldi. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Bir daha bir daha istiyoruz. Birbirimize şifa olduk adeta. Allah bizi bu yolda büyütsün, yürütsün, çürütsün inşallah.

Eskişehir’den Nevriye Memecan (50): Sevgili kardeşlerim, bu organizasyondan Allah’ın izniyle ben de çok mutlu oldum. Rabbim devamını nasip etsin. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Tekrar görüşmek üzere.

Kocaeli’nden Nuriye Abut: Birkaç yıldır gidememiştik, gözümüzde tütüyordu Barla. Bugüne nasip olacakmış. İtiraf ediyorum meşverette programın proje ve organizasyonu hakkında konuşurken bile pandemiden ötürü gidemeyiz ki düşüncesi vardı. Sonra bir cesaret ile iyi ki de bugüne nasip oldu. Her şey çok güzeldi, herkes çok samimî ve içtendi. Özellikle genç kardeşlerimi gönülden tebrik ediyorum. Bu konuda uzmanlaştıklarını bi kere daha ispatladılar. Çocuklarımızın safiyeti, masumiyeti, memnuniyeti ve neşesi dahi tablonun en muhteşem parçasıydı. Programa katılan ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Barla programı yapmayı düşünen her ile tavsiye ediyorum kesinlikle denemelisiniz. Önemli etkili ve güzel bir hizmet oldu.

İstanbul’dan Hacer Özkan (35): İzmitli ablalarım, sizleri tanıdım, çok mutlu oldum. Bana eski günleri hissettirdiniz. Rabbim ihlâsınızı bozmasın. Anne çocuk programı olmasından dolayı çok daha güzeldi. Bütün mahallerde yaygınlaşarak devam etmesi temennisiyle bütün abla ve kardeşlerden Allah razı olsun.

Kocaeli’den Seher Şen (38): İlk gidişimdi ve ev sahibi bizdik. Güzel tevafuklar yaşadım. Allah ebeden razı olsun sizleri tanıdığıma çok memnun oldum.

İzmit’ten Nurhayat Gür (38): Benim için de çok istifadeli, unutulmayacak bir program oldu. Barla’daki ilk okuma programımda ev sahipliği yapmak da ayrı bir lezzet ve tecrübe oldu benim için. Rabbim gelenlerden, hizmetin her alanında büyük, küçük demeden hizmet etmeye çalışan kardeşlerimden, özellikle bu genç yaşta hizmet aşkıyla çalışan miniklerin ablalarından Rabbim ebeden razı olsun.

Mersin’den Fikriye Çiçekana (36): Bilâkis bizden yana çok memnuniyet, yeni dostluklar, çocuklarımızın en ince hissiyatına kadar özel düşünülmüş sürprizler, bütün zerrelerimizle Nurlar’ı hissedeceğimiz şahane dersler, gezilerle taçlandırılmış Barla’nın harika havası... Misafirperverliğine minnettar olduğumuz tesisimiz ve emektar ilgili abla ve abilerimiz... Bize bu yolu ilgisi ve sabrı ile online derslerle açan canım Berfin kardeşim ve onunla birlikte hizmet eden kıymetli ablalar… Online dersler aracılığı ile upuzak bölgelere bile çocuklarımıza Nurlar’ı sevdiren bu güzel hizmetin hadimleri, baştacımızsınız. İzmit cemaatini tanıdığım için çok mutluyum.

Bursa’dan Zemzem Şimşek: Bu organizeyi hazırlayanlardan Allah razı olsun. Ruhuma ilâç oldu. Allah bir daha nasip etsin inşallah.

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