Dallas’taki hutbelerde de Türkiye vardı

Dünyanın bir çok yerinde olduğu gibi, Amerika'daki bir çok camide hutbelerin konusu, Türkiye'deki deprem ve orada yakınlarını ve her şeylerin kaybeden kardeşlerimiz oldu.

Gevriye Shamsidden - Dallas / Amerika

ABD Müslüman Örgütleri Konseyi depremzedeler için 100 milyon dolar yardım topladı

New York ve New Jersey'den de Türkiye'ye destek

Amerika'nın Dallas şehrinde kalpler Türkiye için attı. Türkiye için hüzünlendi ve duygulandı. Deprem bölgesindeki kardeşlerimiz için dualar semalara yükseldi. Dünyanın bir çok yerinde olduğu gibi, Amerika'daki bir çok camide Cuma günü (10 Şubat 2023) Hutbelerin konusu Türkiye'deki deprem ve orada yakılarını ve her şeylerini kaybeden kardeşlerimiz içindi.

Cuma namazını müteakip gıyaben, deprem bölgesinde vefat eden kardeşlerimiz için Frisco İslamic Center'de, bir de cenaze namazı kılındı.

Bir Türk olarak bu acı günlerimizde İslam kardeşliğini kıtaların bile bölemediğini görmek, bizi son derece duygulandırdı.

YARDIM SEFERBERLİĞİ

Amerika'daki bir çok İslami kuruluş ve dernekler de yardım toplamak için seferber oldular. Dallas civarındaki bir çok camide Cuma günü bu dernek ve kuruluşlar tarafından bağışlar toplandı.

Para bağışın yanı sıra yiyecek, giyecek, battaniye, çadır ilaç ve benzeri bağışlar Türk Hava Yolları uçaklarıyla belirlenmiş günlerde Dallas hava alanından Türkiye ye ulaştırılacak inşallah.

Helping hand, Islamic Relief, Mercy Without Limits, Turkis Earthquake Relief, Donation Embrace Relief gibi dernekler sadece bunlardan bir kaçı.

Vefat eden bütün kardeşlerimiz için Allah'tan rahmet ve yaralılarımız için acil şifalar diliyoruz. Yakınlarını kaybeden kardeşlerimize de sabrı cemil diliyoruz. Kalplerimiz sizinle, yüreklerimiz sizinle, dualarımız sizin için. Yüce Allah'ım bu günleri bir daha yaşatmasın inşallah. Amin yarabbel alemin.