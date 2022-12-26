Gazetemizde muhabbet buluşması - İstanbul okuyucularından kahvaltılı buluşma

İstanbul Yeni Asya okuyucuları tarafından tertiplenen kahvaltılı buluşma geçtiğimiz pazar günü Gazetemiz Güneşli tesislerinde gerçekleştirildi.

SEYHAN ŞENTÜRK - İSTANBUL Uhuvvet, kaynaşma, tanışma gayesi taşıyan buluşmaya İstanbul’un dört bir yanından gelen okuyucularımız büyük ilgi gösterdi. Erken saatlerde yapılan kahvaltı sonrasında 50 senelik Yeni Asya Gönüllüsü Ağabeyler toplululukla hizmet hatıralarını paylaştı. İstanbul Günleri konulu seminer Daha sonra Romancı-Yazar İslam Yaşar, “Bediüzzaman’ın İstanbul Günleri” konulu bir seminer verdi. Büyük alaka gören seminerde İslam Yaşar, Üstadın İstanbul hayatı ve hatıralarını dönemlere ayırarak anlattı. Seminer öncesi ve sonrasında İslam Yaşar ve Yeni Asya Gazetesi Genel Yönetmeni Kâzım Güleçyüz kitaplarını imzalayarak okuyucularıyla sohbet etti. Bu tür kaynaşma faaliyetlerinin önümüzdeki günlerde de devam edeceği bilgisi verildi. Program, Yeni Asya YouTube kanalında yayınlandı. Tekrarını izlemek isteyenler bu adresten takip edebilecek. *** İstanbul YENİ ASYA TV - (https://www.youtube.com/İstanbulYeniAsya) ***

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