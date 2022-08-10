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10 AĞUSTOS 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Gönül dostları hasret giderdi - Kargı pikniğinde uhuvvet buluşması

10 Ağustos 2022, Çarşamba
Kargı Yaylası pikniğinde uhuvvet, muhabbet, irtibat, birlik ve beraberlik havası teneffüs edildi. Piknik, Hasan Karaman Hocanın okuduğu Kur’an-ı Kerim ile başladı.

ÇORUM - YENİ ASYA - ERDOĞAN DİNÇ

Risale-i Nurun intişarında ve yüzlerce Risale-i Nur kahramanlarının yetişmesine medar olan Çorum Kargı ilçesinde 50 yıla yakındır yapılan Kargı Yaylası pikniğin bu sene de 3 yıl aradan sonra gerçekleştirildi.  Hafta sonu Ankara, Amasya Kırıkkale, Çankırı, Kastamonu, Yozgat, Tokat ve Samsun il ve ilçelerinden katılan gönül dostları Kargı Yaylası pikniğinde buluştu. Piknikte uhuvvet, kardeşlere kuvvet vermek ve almak ve hakikî bir tesanüdle kudsî hizmete sebatkârane devam etmek için fikir alışverişi gerçekleşti.


Kargı pikniği Hasan Karaman Hocanın okuduğu Kur’an-ı Kerim ile başladı. Gazetemiz Yönetim kurulu eski üyelerinden eğitimci, şair Mehmet Kovancı açış konuşmasında; Kargı Yayla Pikniğinin elli yıla yakın burada yapıldığını söyledi.

Bu piknik 50 yıldır yapılıyor

Piknik, Hasan Karaman Hocanın okuduğu Kur’an-ı Kerim ile başladı. Gazetemiz Yönetim kurulu eski üyelerinden eğitimci, şair Mehmet Kovancı açış konuşmasında; Kargı Yayla Pikniğinin elli yıla yakın burada yapıldığını, bu pikniğe hem Üstadımızın bazı talebeleri hem gazetemizin yönetim kurulu başkan ve üyeleri, hem de başta merhum Şaban Döğen, Halil Uslu olmak üzere yazarlarımızın geldiklerini ve bu mekânların “tefekkür bahçeleri” olduğunu ifade etti. Mehmet Kovancı, ayrıca bu piknik için yazdığı şiirini okuyarak sözü konuşmacı misafirlere bıraktı.


Piknikte uhuvvet, kardeşlere kuvvet vermek ve hakikî bir tesanüdle kudsî hizmete sebatkârane devam etmek için fikir alışverişi gerçekleşti.

 

MÜJDELER PAYLAŞILDI

Yazarlarımızdan eğitimci Abdülbaki Çimiç Üstad Bediüzzamanın en büyük ideali ve hedefi olan İttihad-ı İslâmın tahakkuku için verdiği müjdeleri paylaştı. Yıllarca Risale-i Nur’un intişarına vesile olan saff-i evvel Nur Talebelerinin yanı sıra özellikle Kargı’da ilk defa Risale-i Nur’a takipsizlik kararı veren merhum savcı Abdullah Battal ve hâkim Vehbi Sabuncuoğlu da teşekkür edilerek hayırla yâd edildiler.

YENİ ASYA NEŞRİYAT STANDI AÇILDI

Kastamonu Yeni Asya Temsilcimiz İbrahim Vapur hem Risale-i Nur Külliyatı hem de Yeni Asya Neşriyat için stand açtı. Pikniğe katılanlar hem tefekkür ettiler hem de İç Anadolunun illerinden gelenlerle sohbet ve muhabbet etme imkânı buldular.

Yeni Asya Çorum Temsilciliği, bu pikniğe katılarak uhuvet, muhabbet, ittifak, ittihad ve şevkimize vesile olan, ayrıca katılamayıp da gönlü orada olan tüm davetlilere binlerce selam ve muhabbetlerini takdim etti. Kargı Yayla Pikniği’nde Üstad Bediüzzaman’ın “Yaşasın sıdk! Ölsün yeis! Muhabbet devam etsin! Şûra kuvvet bulsun!” mesajları makes bulmuş oldu.

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