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8 KASIM 2022 SALI - YIL: 53

Gündoğmuş’da hizmet merkezi açıldı

08 Kasım 2022, Salı
Antalya’nın Gündoğmuş ilçesindeki nur medresesi, çevre il ve ilçelerden Yeni Asya okuyucularının katıldığı bir programda dualarla hizmete açıldı.

NEJAT EREN - ANTALYA

Antalya ilinin 15 ilçesi var. Bunlardan birisi de, Toroslar’ın eteklerinde 1000 metre rakımda çok bakir çam ağaçları başta olmak üzere yüzlerce bitkinin süslediği ve çeşit çeşit ağaçlarla zengin ormanlarıyla meşhur Gündoğmuş ilçesidir. 

Nüfus yoğunluğu fazla olmayan, fakat ecdad yadigârı çok adetler, görenekler ve misafirperverlik gelenekleri bozulmadan devam eden farklı ve güzel bir ilçedir. 


Gündoğmuş’daki mütevazi hizmet merkezimiz 30 Ekim Pazar günü itibari ile açılışı yapıldı.

 

Maddi ve fiziki yönden de büyük gelişmeler ve hamlelerle de dikkati çekmektedir. Balı ve soğuk suları çok meşhurdur. Bu maddi ve fiziki gelişmelerde, iyi bir eğitimci ve aktif bir insan olan belediye başkanı Mehmet Özeren’in büyük katkıları var. 

Antalya ilinin Mersin’den başlayan doğu sınırları, batıda Muğla Fethiye ilçesine kadar devam eder. Ve Türkiye’de en uzun bir kıyı sınır şerididir. Bir uçtan bir uca yaklaşık 600 km’yi bulur.

Bu 15 ilçenin birisi de Antalya’nın 145 km doğusunda, Alanya’nın kuzeyinde; doğrusu:  Konya’nın Hadim, Bozkır, Karaman’ın Ermenek ilçeleri ile çevrili kuzeyinde Akseki ilçesi, batısında da Manavgat ilçeleri vardır.


Yeni hizmet merkezimizde ilk önce Kur’an tilavet edildi. Sonra Risale-i Nur dersi yapıldı.Gündoğmuş Belediyesinin Gölbaşı tesislerinde, belediye başkanı Mehmet Özen’in yemek ikramı oldu.

Ata ocağımız olan bu güzel ve şirin ilçede hizmetleri görev yaptığımız 1977-1980 yıllarında temelini atıp sonra da fasılalı olsa da sürdürmüştük. Bu zamana kadar bir şekilde bu süreç kesintisiz devam etti. Fakat bir hizmet merkezimiz yoktu. Uzun çalışmalar ve gayretlerden sonra elhamdülillah bu hizmet merkezimiz Cenab-ı Hak bize ihsan etti. Bu konuda şahsı manevinin tasarrufuyla yurt içi ve yurt dışından duaları, manevi, maddi katkılarıyla bize destek veren abla, abi ve kardeşlere çok teşekkür ediyoruz. Elhamdülillah bütün dualar, gayretler, arzular, istekler semerelerini verdi. Hazırlıklardan sonra mütevazi hizmet merkezimiz 30 Ekim Pazar günü itibari ile açılışı yapıldı.

Başta, Antalya merkezden Yeni Asya mensupları değerli bütün dava arkadaşımız kardeşlerimiz, Antalya ilçelerinden; Alanya, Gazipaşa, Manavgat, Serik’ten ve bay bayan olarak ailece iştirak ettiler. Mübarek Isparta’dan dava arkadaşlarımızın katılımı vefanın ve “Taşıyla toprağıyla mübarek olan Isparta’nın” maneviyatının gereğini yapmaları ayrı bir şevk kaynağı oldu. Gündoğmuş’taki yeni hizmet merkezimizde ilk önce Kur’an tilavet edildi. Sonra Risale-i Nur dersi yapıldı. Hatıralar ve ileriye dönük planlar zikredildi. 

Daha sonra da Gündoğmuş Belediyesinin Gölbaşı tesislerinde, belediye başkanı Mehmet Özen’in ikramı oldu. Sonra da çevre gezisi ve hatıralar ile program devam etti.

Cenabı Hak inşallah hayırlara vesile kılar ve bu hizmet merkezimiz kıyamete kadar imana, Kur’an’a, İslama ihlasla hizmet eden nice kahraman iman kardeşlerimizi yetişmesine vesile olur.  Hiçbir konuda bizi yalnız bırakmayan, “ŞAHSI MANEVİNİN” değerli mensuplarına çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir zamanda “Sahabe Mesleği” olan bu davaya gönül verenlerin aşk ve şevk dolu hizmetlerinin devam etmesini Rabbimizden niyaz ediyoruz. 

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