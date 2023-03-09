Hamburg’dan Mekke’ye

Umre niyetiyle Hamburg’dan bisikletle yola çıkan Suriyeli mülteci Gazi Şehade, Mekke eteklerinde vefat etti.

YENİ ASYA / İSTANBUL - EMİNE SULTAN ÇAKIR

Hamburg’un Neu Wulmstorf bölgesinden umre niyetiyle Mescid-i Haram’a doğru bisikletiyle yola çıkan 53 yaşındaki Suriyeli mülteci Gazi Şehade, seyahatinde karşılaştıklarını sosyal medya hesabından paylaşıyordu.

73 günlük yolculuktan sonra Mekke’ye varan Gazi, umresini eda edemeden burada vefat etti. Vefat eden Gazi’nin cenaze namazı Mescid-i Haram’da kılındı ve burada defnedildi.

İhramını giymiş, umreye niyet etmiş

Aslen 1970 Humus, Suriye doğumlu olan Gazi Şehade; geçtiğimiz yılın 22 Ekim günü Hamburg, Almanya’dan Mekke-i Mükerreme’ye doğru bisikletiyle yola çıkmıştı. Facebook hesabında yapılan açıklamaya göre ise Şehade, Miraç gecesine tevafuk eden 17 Şubat 2023 günü vefat etti.

Sosyal medya hesabını yöneten kişi -muhtemelen eşi ya da bir aile ferdi- tarafından yapılan açıklamada şunlar ifade edildi: “Elhamdülillah hedefine vardın ve o temiz topraklara ayak bastın. İhramını giymiş, umreye niyet etmiş, muhabbetullahtan gelen sevinç ile aydınlanmış yüzünü Mekke’ye Mescid-i Haram’a çevirmiştin. Allah ise o anda seni katına, inşallah Naîm Cennetine almayı tercih etti.”

Dört ayda Suudi Arabistan’a ulaştı

Yolculuğu sırasında pek çok zorluklarla karşılaşan Gazi, yaşadıklarını Facebook hesabından paylaşıyordu. Bisikletiyle İtalya’ya gelerek, buradan uçakla Kahire, Mısır’a geçen Gazi, İtalya’da bisikletine el koyulduğu için burada kendisine yeni bir bisiklet aldı.

Kahire’yi dolaşıp, piramitleri ziyaret ettikten sonra yoluna devam ederek dört ay üzerine Cidde, Suudi Arabistan’a vardı. Cidde’den Mekke’ye doğru yola çıktığında ise geçirdiği kalp krizi sebebiyle Mekke eteklerinde vefat etti. Vefat ettiği gece, Miraç gecesine tevafuk etti.