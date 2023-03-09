"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 MART 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Hamburg’dan Mekke’ye

09 Mart 2023, Perşembe 04:53
Umre niyetiyle Hamburg’dan bisikletle yola çıkan Suriyeli mülteci Gazi Şehade, Mekke eteklerinde vefat etti.

YENİ ASYA / İSTANBUL - EMİNE SULTAN ÇAKIR

Hamburg’un Neu Wulmstorf bölgesinden umre niyetiyle Mescid-i Haram’a doğru bisikletiyle yola çıkan 53 yaşındaki Suriyeli mülteci Gazi Şehade, seyahatinde karşılaştıklarını sosyal medya hesabından paylaşıyordu.

73 günlük yolculuktan sonra Mekke’ye varan Gazi, umresini eda edemeden burada vefat etti. Vefat eden Gazi’nin cenaze namazı Mescid-i Haram’da kılındı ve burada defnedildi.

İhramını giymiş, umreye niyet etmiş

Aslen 1970 Humus, Suriye doğumlu olan Gazi Şehade; geçtiğimiz yılın 22 Ekim günü Hamburg, Almanya’dan Mekke-i Mükerreme’ye doğru bisikletiyle yola çıkmıştı. Facebook hesabında yapılan açıklamaya göre ise Şehade, Miraç gecesine tevafuk eden 17 Şubat 2023 günü vefat etti.

Sosyal medya hesabını yöneten kişi -muhtemelen eşi ya da bir aile ferdi- tarafından yapılan açıklamada şunlar ifade edildi: “Elhamdülillah hedefine vardın ve o temiz topraklara ayak bastın. İhramını giymiş, umreye niyet etmiş, muhabbetullahtan gelen sevinç ile aydınlanmış yüzünü Mekke’ye Mescid-i Haram’a çevirmiştin. Allah ise o anda seni katına, inşallah Naîm Cennetine almayı tercih etti.”

Dört ayda Suudi Arabistan’a ulaştı

Yolculuğu sırasında pek çok zorluklarla karşılaşan Gazi, yaşadıklarını Facebook hesabından paylaşıyordu. Bisikletiyle İtalya’ya gelerek, buradan uçakla Kahire, Mısır’a geçen Gazi, İtalya’da bisikletine el koyulduğu için burada kendisine yeni bir bisiklet aldı.

Kahire’yi dolaşıp, piramitleri ziyaret ettikten sonra yoluna devam ederek dört ay üzerine Cidde, Suudi Arabistan’a vardı. Cidde’den Mekke’ye doğru yola çıktığında ise geçirdiği kalp krizi sebebiyle Mekke eteklerinde vefat etti. Vefat ettiği gece, Miraç gecesine tevafuk etti.

Okunma Sayısı: 184
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Cezayir ile Fas arasında harita gerginliği: ''Ordumuz sınırlarımızı korumaya hazır''

    Freddy Kasırgası tarihin en uzun süren kasırgası olabilir
    📷

    Hamburg’dan Mekke’ye

    AKP’NİN YAPTIKLARI DİNE DE DEMOKRASİYE DE AYKIRI

    Kahramanmaraş - Pazarcık'ta 4 büyüklüğünde deprem

    “Hayatınız gözünüzün önünden geçiyor”

    Hayaller yüzde 5 gerçekler yüzde 55

    KHK’lı aile yurda alınmadı

    Avrupa Ligi'nde son 16 turu ilk maçlarla başlıyor

    Hac kura sonuçları açıklandı

    “Bu sese kulak verin”

    Bakan Özer: "Deprem nedeniyle öğretmenlerimizin zorunlu çalışma yükümlülüklerini 1 yıl erteliyoruz"

    AP binasında PKK terör örgütünün Türkiye karşıtı etkinliğine sert tepki

    Çadır kentin çocuklarına moral

    Kriz, ittifakı güçlendirdi

    Noter ücretlerine yüzde 100 zam

    YSK seçime hazır

    Ekran bağımlılığı beyni değiştiriyor

    İlk anket: Yüzde 56.8

    En Çok Okunanlar

    Ali FERŞADOĞLU

    Hz. Ali’nin adaletini bildiniz mi?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Deprem sonrası AB ile yeni sayfa?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Deprem ve ölüm gerçeği
    Mikail YAPRAK

    Bugünün yöneticilerine Yunus Emre’den mesajlar
    Cevher İLHAN

    Haydi hayırlısıyla…
    Ahmet BATTAL

    Tenkit hakkı bakidir ama tecillidir
    Risale-i Nur'dan

    Şu hayat-ı dünyeviyeyi sabit zannettik!
    Süleyman KÖSMENE

    Bu sarık, bu başla çıkar!
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.