"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 OCAK 2023 PERŞEMBE - YIL: 53

Hindistan'ın en büyük Camisi - İnşası 100 yıldan fazla sürmüş

05 Ocak 2023, Perşembe 02:55
Hindistan’ın en büyük camisi konumunda olan Bhopal şehrindeki Taj-ul-Masjid, aynı anda yaklaşık 175 bin kişinin namaz kılmasına imkân sağlayabiliyor.

Derleme Haber - YENİ ASYA

Hindistan’ın en büyük camisi olan muhteşem Taj-ul-Masajid’i inşa eden kişinin adı Shah Jahan Begum, bir hanımefendi ve Nawab! (Nevvab: Babür İmparatorluğu’nun bir bölgesini ya da eyaletini vekaleten yöneten idarecilere verilen unvan. Bugün başta Hindistan olmak üzere Güney Asya ülkelerinde soyululuk unvanı olarak da kullanılmaktadır. Sözcüğün kökeni, “bir bölgeyi vekaleten yöneten kişi” anlamına gelen naib terimine dayanmaktadır. / Vikipedi)

Bhopal devleti, 1720’de Paştun paralı askeri Dost Muhammed Khan tarafından kuruldu ve Bhopal’ın ilk Nawab’ıydı. 1818’den 1926’ya kadar, 100 yılı aşkın bir süredir, Bhopal şehri hanedanın kadınları tarafından yönetildi ve Nawab Begum olarak adlandırıldılar. İlki Nawab Qudsia Begum’du.

33 yıl hüküm sürdü 

1844’te 6 (evet….altı) yaşında Sultan Nawab Shah Cihan Begum dizginleri devraldı. Bununla birlikte, 16 yılın ilk döneminde tüm kararları annesi alıyordu ve hatta birkaç yıl sonra, İngilizler annesini Nawab Begum olarak tanıdığı için. Ancak Şah Cihan Begüm, genç yaştan itibaren Nawab’ın pozisyonu için yetiştiriliyordu. Shah Jahan Begum, annesinin ölümünden sonraki ikinci görevinde 30 yaşında Nawab Begüm oldu, 33 yıl hüküm sürdü ve muhtemelen bu, Bhopal için altın bir dönemin başlangıcıydı.

Taj-ul-Masajid’in ölçüleri

- Avlu – 99 Metre x 99 Metre

- Kapalı Alan – 63 M x 22 M

- Minare Yüksekliği – 69,5 M

- Merkez Kubbe Yüksekliği – 19 M

- Doğu Kapısı Yüksekliği – 12,20 M

- Kuzey Kapısı – 7,62 M

- Güney Kapısı – 7,62 M

Her biri 4 MX 2,6 M ölçülerinde 120 oda bulunmaktadır.

Okul veya Medrese

Dini okul veya Medrese olan Darul Uloom, Tajul Masajid’de bu cami kompleksinin bir parçasıdır. Bu yüksek dini öğrenim yeri, 1950’de, Tac-ül-mesajid camisi henüz tamamlanmamışken açıldı. Ayrıca, BA derecesine eşdeğer bir derece sağlayan 4 yıllık üniversite düzeyinde bir derece kursu da vardır. Ayrıca mescidin üç duvarı boyunca meskende pansiyon odaları bulunmaktadır.

Nawab Shah Jahani dönemi

Birçok kişi ona Taj-Ul-Mesjid der. Tac-Ul- Mesajid’dir. Buradaki mescit(mescit) mescidin (mescit) çoğuludur. Dolayısıyla bu caminin adı ‘Camiler arasında taç’ olarak tercüme edilir. 1887 yılında Tac ul mescidin inşasına öncülük etti. Daha sonra bahsedeceğimiz büyük planlar vardı. Ancak, yaşamı boyunca tamamlayamadı. Bir sonraki nawab olan kızı Sultan I. Cihan da inşaat işine devam etmeye çalıştı ama başaramadı ve 20. yüzyılın başlarında işler tamamen durdu.

Hindistan bağımsızlığını kazandığında ve Bhopal Princely eyaleti Hindistan Cumhuriyeti ile birleştirildiğinde soğuk hava deposundaydı. En önemli nedenler siyasi ortam ve tabii ki paraydı. Sonunda, 1971’de yerel Müslüman kuruluşlar bu devasa caminin inşaatına yeniden başladılar ve 1985’te tamamladılar. Bu cami, en yavaş inşaat olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeyi hak ediyor.

Süleymaniye Kütüphanesi

Ana caminin hemen dışında ama külliyenin içinde bir kütüphane ve küçük bir müze var. Adını burada bir medresenin kurulmasına vesile olan Süleyman Nadwi’den almıştır. 28 konuda yaklaşık 20.000 kitap bulunmaktadır. Öğrencilerin çalışması için yeterli alan var. 

Okunma Sayısı: 179
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    📷

    Hindistan'ın en büyük Camisi - İnşası 100 yıldan fazla sürmüş

    Göreviniz memuru temsil mi, AKP’nin şubesi olmak mı?

    Memur ve emeklinin zam hüsranı

    Gerçek enflasyona göre zam yapılmalı

    Sinan Ateş cinayetiyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama

    Hanım okuyucular buluştu

    Sicili bozuk BİK’e yetki vermek yanlış

    Tek adama diz çöktürdünüz

    6’lı Masa ilk turda açık ara kazanmalı

    Çavuşoğlu: Mescid-i Aksa'ya yönelik provokatif eylem kabul edilmez

    Türkiye-Rusya-Esed rejimi arasındaki görüşme hakkında ABD’den ilk değerlendirme

    Mescid-i Aksa baskın düzenleyen küstah provokatör Ben-Gvir'e bir tepki de ABD'den

    'Rus senaryosunu bozmalıyız'

    Ankara'da ekmek 5 lira oluyor

    ABD: Kuzey Kore'nin nükleer saldırılarına karşı Güney Kore'yi savunmaya kararlıyız

    Ukrayna altyapısı 700 milyar dolar zarar gördü

    Hac kayıtları başlıyor

    Konya'da askeri araç tıra arkadan çarptı: 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı

    ABD’liler 2023 beklentilerinde karamsar

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “AKP’den istifalar artacak”
    Cevher İLHAN

    İktidarın yeni seçim kumpası
    Ali FERŞADOĞLU

    Bu dehşetli bir hezeyan değil mi?!
    Ahmet BATTAL

    Adrese teslim akademik kadro ilanları
    M. Latif SALİHOĞLU

    “Tamam mı, devam mı?” seçimi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Fecr-i Kâzip ve Fecr-i Sadık ne zaman?
    Mikail YAPRAK

    “Neme lâzım” diyenler, bir de “nene lâzım” derlerse...
    Genel

    Göreviniz memuru temsil mi, AKP’nin şubesi olmak mı?
    Faruk ÇAKIR

    Hani ilaç sıkıntısı yoktu?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.