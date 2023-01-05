Hindistan'ın en büyük Camisi - İnşası 100 yıldan fazla sürmüş

Hindistan’ın en büyük camisi konumunda olan Bhopal şehrindeki Taj-ul-Masjid, aynı anda yaklaşık 175 bin kişinin namaz kılmasına imkân sağlayabiliyor.

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Hindistan’ın en büyük camisi olan muhteşem Taj-ul-Masajid’i inşa eden kişinin adı Shah Jahan Begum, bir hanımefendi ve Nawab! (Nevvab: Babür İmparatorluğu’nun bir bölgesini ya da eyaletini vekaleten yöneten idarecilere verilen unvan. Bugün başta Hindistan olmak üzere Güney Asya ülkelerinde soyululuk unvanı olarak da kullanılmaktadır. Sözcüğün kökeni, “bir bölgeyi vekaleten yöneten kişi” anlamına gelen naib terimine dayanmaktadır. / Vikipedi)

Bhopal devleti, 1720’de Paştun paralı askeri Dost Muhammed Khan tarafından kuruldu ve Bhopal’ın ilk Nawab’ıydı. 1818’den 1926’ya kadar, 100 yılı aşkın bir süredir, Bhopal şehri hanedanın kadınları tarafından yönetildi ve Nawab Begum olarak adlandırıldılar. İlki Nawab Qudsia Begum’du.

33 yıl hüküm sürdü

1844’te 6 (evet….altı) yaşında Sultan Nawab Shah Cihan Begum dizginleri devraldı. Bununla birlikte, 16 yılın ilk döneminde tüm kararları annesi alıyordu ve hatta birkaç yıl sonra, İngilizler annesini Nawab Begum olarak tanıdığı için. Ancak Şah Cihan Begüm, genç yaştan itibaren Nawab’ın pozisyonu için yetiştiriliyordu. Shah Jahan Begum, annesinin ölümünden sonraki ikinci görevinde 30 yaşında Nawab Begüm oldu, 33 yıl hüküm sürdü ve muhtemelen bu, Bhopal için altın bir dönemin başlangıcıydı.

Taj-ul-Masajid’in ölçüleri

- Avlu – 99 Metre x 99 Metre

- Kapalı Alan – 63 M x 22 M

- Minare Yüksekliği – 69,5 M

- Merkez Kubbe Yüksekliği – 19 M

- Doğu Kapısı Yüksekliği – 12,20 M

- Kuzey Kapısı – 7,62 M

- Güney Kapısı – 7,62 M

Her biri 4 MX 2,6 M ölçülerinde 120 oda bulunmaktadır.

Okul veya Medrese

Dini okul veya Medrese olan Darul Uloom, Tajul Masajid’de bu cami kompleksinin bir parçasıdır. Bu yüksek dini öğrenim yeri, 1950’de, Tac-ül-mesajid camisi henüz tamamlanmamışken açıldı. Ayrıca, BA derecesine eşdeğer bir derece sağlayan 4 yıllık üniversite düzeyinde bir derece kursu da vardır. Ayrıca mescidin üç duvarı boyunca meskende pansiyon odaları bulunmaktadır.

Nawab Shah Jahani dönemi

Birçok kişi ona Taj-Ul-Mesjid der. Tac-Ul- Mesajid’dir. Buradaki mescit(mescit) mescidin (mescit) çoğuludur. Dolayısıyla bu caminin adı ‘Camiler arasında taç’ olarak tercüme edilir. 1887 yılında Tac ul mescidin inşasına öncülük etti. Daha sonra bahsedeceğimiz büyük planlar vardı. Ancak, yaşamı boyunca tamamlayamadı. Bir sonraki nawab olan kızı Sultan I. Cihan da inşaat işine devam etmeye çalıştı ama başaramadı ve 20. yüzyılın başlarında işler tamamen durdu.

Hindistan bağımsızlığını kazandığında ve Bhopal Princely eyaleti Hindistan Cumhuriyeti ile birleştirildiğinde soğuk hava deposundaydı. En önemli nedenler siyasi ortam ve tabii ki paraydı. Sonunda, 1971’de yerel Müslüman kuruluşlar bu devasa caminin inşaatına yeniden başladılar ve 1985’te tamamladılar. Bu cami, en yavaş inşaat olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeyi hak ediyor.

Süleymaniye Kütüphanesi

Ana caminin hemen dışında ama külliyenin içinde bir kütüphane ve küçük bir müze var. Adını burada bir medresenin kurulmasına vesile olan Süleyman Nadwi’den almıştır. 28 konuda yaklaşık 20.000 kitap bulunmaktadır. Öğrencilerin çalışması için yeterli alan var.