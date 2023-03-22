İzmir Kitap Fuarı'ndan Hatıralar... - 'Risalelerden istifade için Medrese-i Yusufiye’ye girmişiz'

Abdülbasir Şeker, “Standımıza yaklaşan bir aile cezaevlerine gönderdiğiniz Risale-i Nur’lardan çok istifade etmekle birlikte şunu da anladık ki, biz Risale-i Nur’ları hiç okumamış ve anlayamamışız. Demek Risale-i Nur’lardan istifade etmek için Medrese-i Yusufiye’ye girmişiz’ dedi.” hatırasıyla cezaevi hizmetlerine dikkat çekti.

SALİH SÜTÇÜOĞLU - YENİ ASYA - İZMİR

11-19 Mart 2023 tarihleri arasında Fuar İzmir’de 300 civarında yayınevinin katıldığı TÜYAP Kitap Fuarı geçen pazar günü sona erdi. Fuar, İzmirli kitapseverlerin büyük ilgisine mazhar oldu. Fuar müddetince yazarların imza günleri ve fuar alanındaki salonlarda düzenlenen söyleşiler çok güzel hatıralar bıraktı.

İzmir’deki okullardan öğrenciler gruplar halinde fuarı ziyaret ederken, İzmir Büyükşehir Belediyesinin fuar alanı içinde yaptırdığı mescid de dikkat çekiciydi. Bu konudaki hassasiyetlerinden dolayı belediye ve fuar yetkilileri tebrik aldı.



ÖĞRENCİLER YENİ ASYA STANDINDA - İzmir’deki okullardan öğrenciler gruplar halinde fuarı ziyaret etti. Yeni Asya Neşriyat Standına gelen çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

Yeni Asya Neşriyat standını ziyaret edenlere genç kardeşlerimiz; Ömer Faruk Bilir, Aydın Argın, Abdülbasir Şeker, Hüseyin Tetik, İbrahim Yasir Teğiş yakın alaka gösterirken, Kur’an-ı Kerim, Risale-i Nurlar, çocuk kitapları en çok ilgi gören eserler arasında yer aldı.

GÜZEL HATIRALAR

Fuar süresince gazetemizi dağıtan Ömer Öçalan, fuarı değerlendirirken, “Maşallah cıvıl cıvıl binlerce talebe fuarda. Öğretmenlerine, ‘Hoca hanım size bir Yeni Asya vereyim” dedim, şöyle bir baktı, ‘Sonra alırım’ dedi. Dedim, ‘Hoca hanım senin okuman lâzım. Milletin bu gür sesini tanıman lâzım” deyince, ‘Ben Yeni Asya’nın böyle olduğunu bilmiyordum’ deyip çantasına koydu.” ifadelerini kullandı.

İlahiyatçı, gazetemiz yazarı Süleyman Kösmene ise, “Standımıza iki hanım geldi. Fuarı dolaşmışlar. Bizim oraya gelince, çok duygulandıklarını söylediler ve ‘Biz burada manevi bir hava hissediyoruz’ dediler. Kitaplar aldılar. Biz yönlendirince, Bornova Yeni Asya irtibat büromuz olan Asya Giyim Mağazasına da uğrayacağız” sözlerini sarf etti.

Abdülbasir Şeker de “Fuarda standımıza gelen bir aile, Kur’an-ı Kerim ve Risale-i Nur almak için geldiklerini söylediler. Yardımcı olurken ‘Deprem Bize Ne diyor?’ broşürünü uzattığımızda ‘Biz de depremzede bir aileyiz, Gaziantep’den Aydın’daki akrabaların yanına geldik. Kitap Fuarına da enkaz altında bıraktığımız eserleri yeniden almak için geldik’ dediler. Biz de kendilerine Risale-i Nur’lardan ve muhtelif eserlerden hediye ettik. Teşekkür ederek ayrıldılar” şeklinde hatırasını nakletti.

Risale-i Nur’lar ab-ı hayat gibi geldi

Şeker, başka bir hatıra olarak da, “Standımıza yaklaşan bir aile ‘Yeni Asya’nın bu süreçte dik durması ve hakikatleri ifade etmesi takdire şayan bir duruş. Teşekkür etmek istiyoruz ve ayrıca cezaevlerine gönderdiğiniz Risale-i Nur’ları kelime kelime satır satır okuduk ve çok istifade etmekle birlikte şunu da anladık ki, biz Risale-i Nur’ları hiç okumamış ve anlayamamışız. Demek Risale-i Nur’lardan istifade etmek için Medrese-i Yusufiye’ye girmişiz’ dedi. Epey sohbet ettik” sözleriyle dikkat çeken cümleleri aktardı.



Fuarda Mescit Unutulmadı - İzmir Büyükşehir Belediyesinin fuar alanı içinde yaptırdığı mescid de dikkat çekiciydi. Bu konudaki hassasiyetlerinden dolayı belediye ve fuar yetkilileri gelen misafirlerden tebrik aldı.

Şeker, yine “Standımızda bir müşteriye ‘Çizgilerle Peygamber Efendimizin Hayatı’ kitabını anlatıyordum. Yan taraftan bize kulak misafiri olan başka bir müşterinin dikkatini çekmiş ki, anlattığım kişi almadı, ama kulak misafiri olan diğer müşteri aldı” şeklinde bir hatırasını anlatttıktan sonra, “Cezaevinden yeni çıktığını söyleyen bir kitap dostu da, ‘Gönderdiğiniz Risale-i Nur’lar bizlere Ab-ı hayat gibi geldi. Çok istifade ettik ve her namazdan sonra sebep olanlara dualar ettik. Bana gönderdiğiniz Risale-i Nur’ları koğuşta arkadaşlara bıraktım’ dedikten sonra ücreti mukabilinde bizden bir külliyat satın aldı” cümleleriyle cezaevinde yapılan hizmetlerin önemini ortaya koydu. Bu arada, fuar boyunca standa gelenlere yüzlerce kitap ve broşür hediye edildi.