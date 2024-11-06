Kâbe’nin kapı örtüsü Edirne’de sergileniyor

Edirne Eski Cami’de, 1988 yılında kullanılan ve Türkiye’ye getirilen saf ipekten Kâbe kapı örtüsü sergilenmeye başladı.

Edirne İl Müftüsü Ercan Aksu, Kâbe örtüsünün her yıl Kurban Bayramı arifesinde yenisiyle değiştirildiğini söyledi.

Eski Cami’de sergilenen örtünün de 1988’de değiştirilen örtülerden olduğunu ifade eden Aksu, “Kâbe örtüsü 8 parçadan oluşmaktadır, bunlardan bir tanesi de Kâbe kapısını oluşturan perdedir. Buna ‘Burka’ deniyor. 70 kilogram ağırlığındaki, saf ipek, 6 metre boyunda 3 metre enindeki bu örtüde başta Fatiha Sûresi olmak üzere kıblenin değişimi ve değişik ayetler bulunmakta. Allah’ın isimleri bulunmaktadır.” dedi.

Bayram sonrasına kadar sergilenecek

Aksu, Kâbe örtüsünün Ramazan Bayramı bitimine dek sergileneceğini anlattı. Aksu, camide aynı zamanda Kâbe taşı da bulunduğuna dikkati çekerek, “Burada hem Kâbe taşının olması, aynı zamanda Kâbe örtüsünün sergilenecek olması ayrı bir heyecan uyandırdı. Bu vesileyle insanlarımızı hem Kâbe taşını hem de Kâbe örtüsünü ziyaret etmeleri için bekliyoruz.” diye konuştu. Ziyaretçilerden Bahar Yenerel ise Lüleburgaz’dan geldiğini, Kâbe örtüsünü görünce çok şaşırdığını ve heyecanlandığını ifade etti.