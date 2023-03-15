Kocaeli, 23 Mart özel sayımızdan 10 bin adet dağıtacak - 'Yeni Asya’yı daha çok tanıtacağız'

23 Mart, Bediüzzaman Hazretlerinin vefat yıldönümüdür. O günde Kocaeli olarak 10.000 adet Yeni Asya özel sayısı dağıtımı hedefliyoruz.

Haber - Ahmet Cemil ÇÖKREN

23 Mart, Bediüzzaman Hazretlerinin vefat yıldönümüdür. O günde Kocaeli olarak 10.000 adet Yeni Asya özel sayısı dağıtımı hedefliyoruz. Özellikle 21 Şubattaki gazetemizin yıldönümünde hazırlanan ‘özel sayı’ için de gazetemizi ve yazarlarımızı tebrik ediyoruz.

Kocaeli olarak 21 Şubat özel sayısından tanıtım maksadıyla 5000 adet dağıttık. Çok güzel dönüşler oldu.

Gazetemizi dağıtan ağabeylerimizin izlenimlerini aktarıyorum:

Mustafa Yılmaz: “54. Neşriyat hizmetimizin hayırlara vesile olması temennisiyle. Değerli madenler az olur, az oluncada herkes faydalanamaz.

“Risale-i Nur hazinesinden edepli, ediplerin her eve bir inci misali gazete ulaşsın parolasıyla dağıtım vazifesini tamamladık. Her zaman olduğu gibi “Yeni Asya ise alayım” diyen çok oluyor. “Yeni Asya gazetesini hiç duymadım” diyenlere de bu vesileyle tanıtmış oluyoruz. Hatta bu zamanda böyle yayın yapabilen bir gazete var mı? diyenler oluyor. Onlara, “Abone olmaya da bekleriz” diyoruz.

“Denizli ilinden ilçemize tayin olan bir memur kardeşimiz çocuklarına yararlı olacak vasıfda bir yayın diyerek gazetemize abone oldu.

Cem Cevdet Özdemir: “Doğru İslamı ve Müslümanlığı, insanca ve Müslümanca nasıl yaşanır, öğrenmeyi isteyen bu gazeteden istifade eder. 20-30 yıl sonra anlaşılacak doğruların manşetlerini bugünden atan gazetemi, Yeni Asya’mı okuyor ve dağıtıyorum.

Mustafa Emül: “Eğer sen insanlara iyi davranırsan onlar da sana aynı tepkiyi verir. Birkaç kişi gazeteyi kimin dağıttığını sordu. Ben de ‘Nur talebeleri’ cevabını verdim. Herkes gayet güleryüzlü karşıladı. Yeni Asya’yı seven bir esnafımız “müşterilerimize verebilir miyiz?” dedi. Biz de “Tabiki” dedik.

Ahmet Yalçın: “Gazete dağıtımı sırasında ruh haleti çok önemli çünkü enerjiniz insanlara sirayet ediyor insanlar sizi pozitif enerjiniz ile tanıyor. İnsanlar tedirgin ve ne olduğunu ve kimin gazetesi olduğunu anlamaya çalışarak ve ürkmüş olarak meraklı bir şekilde soruyorlar, “Bu kimin, nedir?” diye. Kısaca anlatmak, hemen insanların anlamasına tanımasına yetiyor güler yüzle ve memnuniyetle kabul ediyorlar. Sıradan bir gazete değil, bir cazibesi var, farkı var.

“Şuna eminim bu tür tanıtım ve dağıtım hizmetlerinde bizim fark etmediğimiz ve görmediğimiz çok manevi değişimler etkileşimler oluyor. Bazen bir önceki yıllarda yaptığımız tanıtımlar sırasında aynı kişiye denk gelebiliyoruz; ben bu gazeteyi almıştım diyyorlar.

“Yalnız dikkatimi çekti, insanlar gazeteyi eline aldıklarında, sanki aradığını bulmuş gibi inceliyorlar.

“Fakat toplumda bir korku da var. Bilgi eksikliği var. Zihinlerin istikametli yolu görebilmelerini engelleyen faktörler var. Vazifemizi yapmaktan ve Risalei Nur’un okunup anlaşılmasına çalışmaktan başka bir çare görünmüyor.”

Tüm bu izlenimlerin şevke medar olmasını diliyorum. Cenab-ı Hak, 23 Mart Bediüzzaman Hazretleri’nin vefatının 63. yıldönümünde daha şevkle dağıtmayı bizlere nasip eylesin.