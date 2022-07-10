Kurbanlıklar kesiliyor

Yeni Asya Vakfı & Avustralya Nur Vakfı işbirliğiyle organize edilen “Yurt dışı Kurban Kesimi Organizasyonu” Somali, Somaliland, Etiyopya, Sudan ve Sri Lanka’da gerçekleşiyor.

Başta Türkiye, Avrupa ve Avustralya’dan bağışta bulunan hayırseverlerimizin kurbanları İslami usullere göre kesilip muhtaç sahibi ailelere dağıtılmaya başlandı. Avustralya Nur Vakfı yetkilisi Fatih Yargı “Son yıllarda pandemiden dolayı yaşanan ekonomik sıkıntı ve kuraklıktan etkilenen Afrika ülkeleri ve ekonomik iflasın eşiğindeki Sri Lankada kurban kesimi gerçekleştirmemiz bu vacib ibadetin yanısıra az da olsa bir kısım fakir ahaliye gelir sağlanmış oldu. Bunun yanısıra bayramdan bayramada olsa, et yemelerine vesile olunmuş oldu. Buradan tüm kurban bağışçılarımızdan, muvaffak olmamız için dua edenlere, gönüllülerimize ve bu hayırlı teşebbüsümüze katkı sağlayan herkese teşekkürlerimizi iletiyoruz. Allah kurbanlarınızı kabul etsin inşallah.'' ifadelerini kullandı.

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