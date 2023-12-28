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28 ARALIK 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Maltepe’de yeni hizmet binasının açılışı yapıldı - Hayırlı hizmetlere vesile olsun

28 Aralık 2023, Perşembe 09:44
Ankara Maltepe mevkiinde Uzun yıllardır Risale-i Nur hizmetlerine ev sahipliği yapan yeni binanın açılışı çevre illerden gelen misafirlerle yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Tehlikeler karşısında durabilecek tek cemaat Risale-i Nur cemaatidir

Ankara Maltepe mevkiinde bulunan ve Risale-i Nur hizmetlerinde uzun yıllar kullanılan bina geçtiğimiz cumartesi açıldı.


Hizmet binasının açılışına katılan misafirler hatıraları ilgiyle takip ettiler.

Çevre illerden gelenlerin de olduğu toplantıda hizmet binası yoğun bir katılıma sahne oldu. 


 Son Şahitlerden Hasan Okur Ağabey programın açılış duasını yaptı.

Yeni Asya gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Atik böylesi önemli bir günde davet edilmekten son derece memnun olduğunu ifade etti.


Yeni Asya gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Atik

Ortadoğu’da yaşanan hadiselere de temas eden İzzet Atik “20 bin insanın hayatını kaybettiği bir savaşta Yeni Asya kadar tutarlı bir duruş gösteren neredeyse yok. Bu bütün hadiseler için geçerli. Bugün beşeriyeti anarşiye sevkeden, insanlığı hedef alan tehlikeler karşısında durabilecek tek cemaat Risale-i Nur cemaatidir” diye konuştu. Hizmet binasının bu fikirlerin insanlığa ulaştırılması noktasın çok önemli vazifeler yapacağını söyleyen Atik, “Gençlerin, yeni arkadaşların buralara gelmeleri için çok daha fazla çalışmamız gerekiyor” dedi.


Programın sunuculuğunu Bilal Sürücü üstlendi.

Bu bina 33 yıl boyunca hizmet verdi

Açılış programının sunuş konuşmasını yapan Ali Vapurlu, “İçinde bulunduğumuz helaket ve felaket asrının manevi tahribatını tamir ile mükellef ve muvazzaf olan, asrımızın Büyük İslam Âlimi ve Müceddidi olan Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin asrın idrakına uygun bir şekilde telif ettiği Kur’an tefsiri olan Risale-i Nurların okunduğu ve müzakere edildiği mekanların açılması günümüzde de önemli bir zaruret olarak görülmektedir. Biz de bu ihtiyaç ve zarureti bir ölçüde karşılayabilmek adına, geçtiğimiz senelerde yapımına başlayıp, bugün itibariyle yapımı tamamlanan merkez binamızın açılışını yapıyoruz” dedi. 


Programda konuşan Ali Vapurlu, “Geçtiğimiz senelerde yapımına başlayıp, bugün yapımı tamamlanan merkez binamız daha önce 33 yıl boyunca hizmetlerde aktif olarak kullanıldı” dedi.

Binanın daha önce 33 yıl boyunca hizmetlerde aktif olarak kullanıldığından bahseden Vapurlu, Bu sayede açılışını yaptığımız bu bina, o günden bugüne kadar binlerce talebenin yetişmesine ev sahipliği yaparak önemli hizmetlerin yapılmasına vesile oldu” diye konuştu. 


Açılışa katılan misafirlere ikramlarda bulunuldu.

ULUS-27’NİN HİKAYESİ

Ali Vapurlu ayrıca Risale-i Nur camiası tarafından yakından bilinen Ankara Hacı Bayram mevkiindeki Ulus-27 dershanesi hakkında da bilgi verdi. Ulus-27’nin Risale-i Nur hizmetlerinde kullanılma serencamının bir rüya ile başladığını söyleyen Vapurlu şunları söyledi: ” Binanın mülkiyetini elinde bulunduran Hafız Ali Uğurlu ağabeyin kızı bir gece rüyasında; Peygamberimizi, babasını ve Bediüzzaman hazretlerini görüyor. Peygamberimiz (asm), Bediüzzaman Hazretlerini işaret ederek, ‘Bu binayı, bu zatın hizmetine ver!’ diyor. Rüyadan uyanan kızı da ilk otobüsle Ankara’ya gelerek mülkiyetini hizmete veriyor. Ve o gün bir emr-i manevi ile Üstadın hizmetine tahsis edilen Ulus-27, bugün Yeni Asya’nın camiasının Ankara hizmetlerinde faal bir şekilde kullanılmaktadır. Buradan da anlaşılıyor ki Üstadımızın takip ettiği meslek ve meşrep anlayış ve yaklaşımına en mutabık tarz-ı hareket, bugün içinde bulunduğumuz Yeni Asya camiası tarafından temsil edilmektedir.”  


BU BİNADA BİNLERCE TALEBE YETİŞTİ - Ankara Maltepe’deki yeni hizmet binasında 33 yıl boyunca Anadolunun çeşitli illerinden gelen binlerce talebenin yetişmesine evsahipliği yaptı.


Son Şahitler’den Hasan Okur Ağabey (ortada) ile hatıra fotoğraf çektirildi.

HAYRETTİN HUYUT’UN SUNUMU

Program Son Şahitlerden Hasan Okur’un açılış duası ve Yeni Asya Medya Grup Yönetim Kurulu üyesi Hayrettin Huyut’un hizmet binasının açılış sürecini konu alan sunumu ve video gösterisi ile sona erdi. 


Yeni Asya Medya Grup Yönetim Kurulu üyesi Hayrettin Huyut misafirlere hizmet binasının açılış sürecini konu alan bir sunum gerçekleştirdi.

Açılış programına Yeni Asya Medya grup Yönetim Kurulu üyeleri Orhan Kaşlıoğlu, Mehmet Pekel, İntizam Seyda Durgun, Ömer Güney, Hasan Güneş, Ali Demir ve İbrahim İriboz da katıldı.

ANKARA - MEHMET KARA - YASİR ÖZER

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  • süleyman ALIÇ

    28.12.2023 11:16:45

    Rabbim bu iman ve kuran hizmet merkezini Uhuvvetimiz, Muhabbetimiz, İttihadımız ve Hizmetlerimizin inkişafına gençlerimizin imanının kuvvetlenmesine vesile eylesin amin. maddi ve manevi emeği geçenlerden de Allah ebediyen razı olsun

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