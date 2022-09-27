Okuyucularımız İstanbul Boğaz Turunda buluştu

Kuzey Marmara Bölgesi Yeni Asya Okuyucuları ve Yeni Asya İstanbul tarafından tertiplenen Boğaz Turunda uhuvvet ve tesanüd tablosu sergilendi.

Geçen Pazar günü İstanbul’da düzenlenen gezi, Unkapanı’ndan başladı. Avrupa Bölgesi okuyucularımızı Unkapanı’ndan alan Masal adlı deniz motoru, daha sonra Üsküdar’a uğradı ve oradan da geziye katılan Anadolu Yakası okuyucularını alarak Boğaz Turu gerçekleştirildi.

İstanbullu okuyucularımızın yanı sıra İzmit başta olmak üzere Marmara Bölgesinin diğer illerinden de geniş bir katılımın olduğu geziye, hanım ve çocukların da ilgisi yoğundu.

Program, Mustafa Başkarcı hocanın Kur’an-ı Kerinden bir bölüm okumasıyla başladı.

YILDA İKİ DEFA YAPILACAK

Okuyucularımıza ‘hoşgeldiniz’ konuşması yapan Dr. Aytekin Coşkun, bu toplantıların yılda iki defa yapılmasının planlandığını, ancak virüs salgını sebebiyle 2 yıldır yapılamadığın hatırlattı.

Dr. Coşkun, “Bundan sonra aksatmadan bu türden programları yapmayı planlıyoruz. Bu buluşmalar, uhuvvet ve tesanüdü tesis ediyor” dedi.

Daha sonra Yeni Asya A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Güneş de kısa bir konuşma yaparak, bu faaliyetlerin artarak devamının faydalı olacağını ifade etti.

Geziye, Mehmet Emin Altıntop tarafından seslendirilen ilahîler ve tasavvuf musikisi ayrı bir renk kattı.

İkramlarla ve sohbetlerle devam eden Boğaz turu, dualarla sona erdi.

SEYHAN ŞENTÜRK - İSTANBUL