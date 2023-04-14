"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 NİSAN 2023 CUMA - YIL: 54

Somali’de düğün iftarı verdiler

14 Nisan 2023, Cuma 16:10
AVUSTRALYA NUR VAKFI, RAMAZAN AYINDA DA HAYIRSEVERLERİN KATKILARIYLA AFRİKA ÜLKELERİNDE İFTAR ORGANİZASYONLARI YAPIYOR.

HABER: SEYHAN ŞENTÜRK

Farklı coğrafyalardaki ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştıran Avustralya Nur Vakfı, Ramazan ayında da hayırseverlerin katkılarıyla Afrika ülkelerinde iftar organizasyonları yapıyor.

Avustralya Nur Vakfı Başkanı Fatih Yargı, yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Avustralya Nur Vakfı iftar programları tüm hızıyla devam ediyor. Doğu Afrika’nın muhtelif ülke ve beldelerinde halka açık iftarlarımız fakir halkın yüzünü güldürmekte. Avustralya Nur Vakfı'na ve hayır sahiplerine bol bol dua edilmekte. Bu yıl farklı bir uygulama da başlatmış olduk. İsteyen aileler kurum ve kuruluşlar hatta düğün yemeği vermek isteyenler 400 ailenin yemeğine sponsor olabiliyorlar. Veya her zamanki gibi kaç kişilik iftar vermek isterlerse o kadar kişilik bağışta bulunabiliyorlar. Bu iftarımız da Yeni Asya Gazetesi idaresinden Abdullah Eraçıkbaş ağabeyimizin kızı Asude Firdevs & Mustafa Emara’nın Somali’deki düğün yemeğinden. Allah mesut etsin inşallah. Ne güzel bir uygulama."

Okunma Sayısı: 141
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yarının ekonomisine hazırlıklı olmalıyız

    Samimiyseniz seçimi beklemeyin
    📷

    Somali’de düğün iftarı verdiler

    Goussainville Ulu Cami Derneği iftarı yapıldı
    📷

    Çorum'da Bediüzzaman coşkusu

    6 Şubat'taki depremlerin ardından 153 mahkeme kuruldu

    Bosnalı Sırp lider Srebrenitsa'da yaşanan soykırımı inkar ediyor

    Marmara Bölgesi'nde kuraklığın arkasından gelen rahmet

    1200'e yakın kişinin öldüğü sitenin yapı denetim sorumlusundan açıklama

    Kocaeli'den Ukrayna'daki savaş mağdurlarına yemek tırı

    Tutulmayan sözlere millet niye itibar etsin?

    Yeni palavra sezonu açıldı

    Filistin direnişi baskınları engelledi

    Ekonomide de vaadlerin hepsi lafta kaldı

    Ramazan ayında okumaya ilgi arttı

    Twitter'dan "abonelik" özelliği hakkında açıklama

    Premier Lig'de forma göğsünde bahis firması reklamları yer almayacak

    İstanbul - Bahçelievler’deki 6 katlı bina boşaltıldı

    Salih Uzun: 21 yılda bu millete ne verdiniz?

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Demokrat misyon ve Millet İttifakı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Yeni palavra sezonu açıldı
    Risale-i Nur'dan

    Ramazan’daki dualar, ihlâs ile inşaallah makbuldür
    Süleyman KÖSMENE

    Zekât verirken nelere dikkat edelim?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Cevher İLHAN

    İktidarın sırıtan “seçim vaadleri”
    İbrahim Aktaşcı

    Uçurtmayı vurmasınlar
    Genel

    Tutulmayan sözlere millet niye itibar etsin?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Yerinde sayan siyaset

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.