Somali’de düğün iftarı verdiler

AVUSTRALYA NUR VAKFI, RAMAZAN AYINDA DA HAYIRSEVERLERİN KATKILARIYLA AFRİKA ÜLKELERİNDE İFTAR ORGANİZASYONLARI YAPIYOR.

HABER: SEYHAN ŞENTÜRK

Farklı coğrafyalardaki ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştıran Avustralya Nur Vakfı, Ramazan ayında da hayırseverlerin katkılarıyla Afrika ülkelerinde iftar organizasyonları yapıyor.

Avustralya Nur Vakfı Başkanı Fatih Yargı, yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Avustralya Nur Vakfı iftar programları tüm hızıyla devam ediyor. Doğu Afrika’nın muhtelif ülke ve beldelerinde halka açık iftarlarımız fakir halkın yüzünü güldürmekte. Avustralya Nur Vakfı'na ve hayır sahiplerine bol bol dua edilmekte. Bu yıl farklı bir uygulama da başlatmış olduk. İsteyen aileler kurum ve kuruluşlar hatta düğün yemeği vermek isteyenler 400 ailenin yemeğine sponsor olabiliyorlar. Veya her zamanki gibi kaç kişilik iftar vermek isterlerse o kadar kişilik bağışta bulunabiliyorlar. Bu iftarımız da Yeni Asya Gazetesi idaresinden Abdullah Eraçıkbaş ağabeyimizin kızı Asude Firdevs & Mustafa Emara’nın Somali’deki düğün yemeğinden. Allah mesut etsin inşallah. Ne güzel bir uygulama."