Bediüzzaman’ın “Tıp hem fendir, hem sanattır” sözünden yola çıkarak gerçekleştirilen Risale-i Nur ve Tıp Kongresi’nin masa çalışmaları Konya’da yapıldı.

Türkiye çapında bir ilk olan Risale-i Nur ve Tıp Kongresi’nin masa çalışmaları, alanlarında uzman kişilerin sunumlarıyla gerçekleşti. Konya Dedeman Otel’de sabah 9’dan başlayıp bütün gün devam eden oturumlarda Risale-i Nur’un bakış açısıyla tıp alanlarında uzman kişiler tarafından Risale-i Nur ve Ruh Sağlığı; Risale-i Nur ve Beden Sağlığı; Risale-i Nur ve Hekimlik; İman Hakikatleri ve Tıp; Risale-i Nur ve Yaratılış; Risale-i Nur, Kadın, Ruh ve Beden Sağlığı başlıkları altında değerlendirildi. Her masanın kendi konusunu Bediüzzaman Said Nursî’nin yayımları ve Tıp Bilimi çerçevesinde ele aldıkları oturumların sonucunda orijinal çalışmalar ortaya konuldu. Masalarda nelerin konuşulduğu hakkında oturum başkanlarından aldığımız bildirimler ise şu şekilde:

Prof. Dr. Nurettin Abut: Psikiyatri, hipnoterapi, farklı alanlardaki tıp uzmanları, akademik alanda eğitimci olan katılımcılar var. Birçok rahatsızlığın temelinde ruh sağlığı bozukluğu olduğu ifade ediyor. Ama bunun Risale-i Nur’daki karşılığı çok daha farklı, çünkü bir insanın bedeninde ruhun sağlıklı yaşaması için yaratılışında yerleştirilmiş duygular hâkim.

1. MASA

Bu duygulara ise sınır konulmamış. Menfaatlerini elde edebilmek, zararlardan kendisini koruyabilmesi için kullanacağı duygular bunlar. Ve sınırlandırılmaların da Kur’ân ışığında, Peygamber Efendimiz’in (asm) sözleriyle sağlandığını görüyoruz. Risale-i Nur da bu sınırlandırmaları eserlerinde nefis bir şekilde şerh etmiş. Sadece halk arasında bilinen duygular bilinmeyen ruh cevheriyle birlikte burada ortaya çıkartıldı. Uzmanlıklar farklı olunca birilerinin sözlerine kendi alanından ‘şöyle de yorumlanmalı’ manasına gelebilecek değerlendirmelerinin olması oturumumuzu zenginleştirdi.

Prof. Dr. Hakkı Polat: Bu masada sağlığın korunması sağlığın korunmasında da anne karnından başlayarak helâl olan gıdalarla beslenmenin, helâl olanı da israf etmeden beslenmenin nasıl olabileceğini beslenmeyle kişinin karakteri arasında ilişkiler olduğu üzerinde duruldu.

2. MASA

Prof. Dr. Sedat Koçak: Risale-i Nur ve hekimlik masasında hekimliğin, tabipliğin Risale’de nasıl ele alındığı sorusuna cevaplar aradık. Hekimin asıl görevi nedir, mesleğin esası ve hakikati nedir? Bediüzzaman Hazretleri hekimlere nasıl vazifeler yüklemiştir, hasta-hekim ilişkisi nasıl olmalıdır, tıp fenninin hakikatinde ne tür hikmetler vardır, hekimlik ve mahremiyet kavramı nasıl olmalıdır?” hususlarını değerlendirerek bize bakan yönleriyle sonuçlar çıkardık.

3. MASA

Prof. Dr. Hüdai İpek: İmanî meselelerin tıptaki çözümleriyle alâkalı konuşmalarımız oldu. Meselâ vehme Risale-i Nur’da nasıl bir tedavi sunulmuş, Tıp bu konuda neler öneriyor? Bunların kıyaslanarak bağlantılı oldukları noktaları belirleyip nasıl mutabakatların sağlandıklarına baktık. Çünkü her yöne bakan Risalelerin, Tıp’a da bakan yönleri var ve bizler bu uyuşmaları gün içerisindeki tartışmalarımızla ortaya çıkarmaya çalıştık.

4. MASA

Prof. Dr. Hüseyin Uzun: Risale-i Nur ve yaratılış doğrultusunda enzimlerle, mikroplarla, insan vücuduyla ilgili anne sütü, gözyaşı ve ses sistemiyle ilgili bildiriler sunuldu. Cenab-ı Hakk’ın küçük şeylerle uğraşması büyüklüğü ve azametine yakışır mı? şeklindeki yaklaşımına karşı en büyük şeylerdeki mükemmeliyetin en küçük şeyde de aynen tecelli ettiği verilen örneklerle gösterildi. Bütün kâinatta zerreden Şemse kadar her şeyin Cenab-ı Hak tarafından yaratıldığını, idare edildiğini, her şeyin O’nun kontrolü altında olduğunu gösteren hususlar dile getirildi. Özellikle dikkati nazara sunulan nokta; insanlar eğer ki hür bir şekilde düşünemezlerse bilim de üretemezler ve bilime de katkı sağlayıp bilimin yaratıcıyla bağlantısını kurma konusunda sıkıntı çekildiğini dile getirdik.

5. MASA

Yasemin Yaşar: İlk sunumumuzdan itibaren farklı kavramlar ve alanlarla masa başlığına katkılar oldu. Tıp, sanat ve Risale-i Nur bağlantısı Bediüzzaman’ın “Tıp hem fendir, hem sanattır.” sözünden yola çıkarak sunuda bulunduk. İbadetlerin ruh sağlığına etkilerini değerlendirirken; ritim, uyku ve yeme bozukluklarının insan ruhuna nasıl tesirleri olduğuyla ilgi bir çalışma dinledik. Varoluş ve psikiyatri, Risale-i Nur’da duygu analizleri, tıp ilmine imanî bakış açısı, Risale-i Nur ve koruyucu hekimlik, evrensel bir gerçeklik olan ölümün kişinin ruh sağlığı üzerine etkisi alt başlıkları hâlindeki incelemeleri katılımcılardan dinledik. Her sunu arkasından katılımlarla gerçekleşen analizlerle ve soru-cevaplarla da çalışmalar zenginleştirildi.

6. MASA

KonTv ve Euronurtv’den canlı yayın

Bugün saat 13.30’da başlayacak olan panel KonTV ve EuronurTV’den naklen yayınlanacak.

Haber: Lütfiye Kef - Sevde Yeni

Fotoğraf: Erhan Akkaya