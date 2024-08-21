Uludağ'da uhuvvet ve hasret buluşması - 1976 yılından bu yana geleneksel hale geldi

1976 yılından beri geleneksel olarak yapılan “Bursa Mezunlar Buluşması” Bursa Uludağ Tuzaklı Köyünde gerçekleşti. Uludağ buluşması, birlik, beraberlik ve kaynaşmaya vesile oldu.

YOĞUN BİR KATILIM OLDU

Bursa Uludağ Tuzaklı köyünde, 1976 yılından beri geleneksel olarak yapılan Bursa mezunları ve aile pikniği büyük bir katılımla coşku içerisinde gerçekleştirildi. Programın sunuculuğunu yapan gazetemiz köşe yazarı Rifat Okyay, bu yapılan pikniğin kırk küsür senedir uhuvvete, birliğe, beraberliğe, dayanışmaya, kaynaşmaya vesile olduğunu ifade ederek pikniğe katılan misafirlere ‘hoş geldiniz’ diyerek programı başlattı.

YAZARLARIMIZ KİTAPLARINI İMZALADI

İlk olarak İzmir’den programa katılan gazetemiz yazarı Süleyman Kösmene tarafından Risale-i Nur dersi yapıdı. Misafirlere meyve ve çay ikramından sonra Ankara’dan programa iştirak eden Ali Vapur tarafından Bediüzzamanın Şahsiyet-i maneviyesi konulu sohbet yapıldı.



Tuzaklı Köyündeki Bursa mezunları ve aile pikniğine yoğun bir katılım oldu.

Öğlen Namazı cemaatle eda edildikten sonra namaz dersi İznik’ten Mehmed Özdemir tarafından yapıldı.



Ankara’dan Bursa’daki programa iştirak eden Ali Vapur’un” Bediüzzaman’ın Şahsiyet-i maneviyesi” konulu sohbeti ilgiyle takip edildi.

Bursa Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneğinin yemek ikramından sonra, gazetemiz yazarları, Kazım Güleçyüz, Süleyman Kösmene, M. Ali Kaya, Ali Vapur ve Rifat Okyay kitaplarını imzaladılar.



Bursa Yeni Asya Derneği Başkanı Dr. Orhan Kaşlıoğlu Risale’i Nur dersi yaptı. Yazaramız Rifat Okyay ise “Gelecek senelerde de hepinizi pikniğimize bekliyoruz” dedi.

İÇTİMAİ KONULU DERS

Dördüncü ve son Risale-i Nur dersi, içtimai konular ağırlıklı olarak Bursa Yeni Asya Derneği Başkanı Dr. Orhan Kaşlıoğlu tarafından yapıldı. Kapanış aşri şerifi ve dua Ramazan Oruç hoca tarafından okundu.



Geleneksel buluşmaya iştirak eden bütün misafirlere teşekkür edildi.

Son olarak iştirak eden bütün misafirlere teşekkür eden Rifat Okyay; “İnşaallah önümüzdeki senelerde de hepinizi pikniğimize bekliyoruz...” diyerek programı sonlandırdı.

HASAN ÖZGÜNDÜZ - BURSA