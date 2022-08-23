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24 AĞUSTOS 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Yeniçağa’da muhabbet buluşması

23 Ağustos 2022, Salı 19:09
Batı Karadeniz bölgesinin geleneksel olarak her yıl ağustos ayının üçüncü haftasında düzenlenen Yeniçağa uhuvet, muhabbet, tesanüt, tanışma ve kaynaşma pikniği geçtiğimiz pazar günü Zonguldaklı Yeni Asya Nur talebelerinn organizasyonuyla güzel bir şekilde gerçekleştirildi.

Pikniğe İstanbul’dan Yeni Asya gazetemiz Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Güneş, İzmir’den Hasan Şen ve aileleri, bölgeyi oluşturan Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak, Bartın illerinden ve ilçelerinden çok sayıda erkek ve kadın Yeni Asya okuyucusunun geniş katılımlı iştirakleri ile güzel şekilde gerçekleşti.

Kastamonu Yeni Asya Temsilcisi İbrahim Vapur, Emin Durum ile birlikte pikniğe katılıp aynı zamanda kitap sergisi açtı.

Piknik saat 11:00’de çay simit ve hafif kahvaltı ile başlayan piknik, devamında da Düzce‘den Prof. Dr. Ömer Önbaş’ın Hutbe-i Şamiye’den bir Risale dersi yaptı.

Daha sonra öğlen namazı ve akabinde öğlen yemeği, çay, sohbet, muhabbet, tanışma göl gezisi daha sonra meyve ikramı şeklinde devam etti.

Katılımcıların çok memnun olduklarını bildirmeleri bu tür pikniklerin hizmetlerde ne kadar faydalı ve isabetli olduğunu bir daha gösterdine dikkat çekildi.

Piknik benzeri faaliyetler, şahsı manevinin önemini gösterdiğine işaret edildi. Programa katılanlar, pikniği organize eden ve emeği geçen Zonguldaklı ve Geredeli Yeni Asya okuyucularına teşekkür etti.

Yeniçağa - Şenel Toksöz

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