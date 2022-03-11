"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 MART 2022 CUMA - YIL: 53

Avrupa ikidir! Ukrayna ve Bosna

Furkan Alyakut
11 Mart 2022, Cuma
Biri müsbet ve diğeri menfi olmak üzere aslında iki Avrupa’nın var olduğu Risale-i Nurlar’da açıklanmıştır.

Bu ikiliği Ukrayna-Rusya ve Bosna Hersek-Sırbistan savaşları vesilesiyle başka bir açıdan gözlemleme fırsatımız oldu. 

Belirtilmelidir ki savaşın iyisi, barışın da kötüsü yoktur. Bu bakımdan her savaş mağduruna el uzatmak insanlık vazifelerinden biridir ve asıl yapılması gerekendir.

Ancak 2022 Ukrayna-Rusya ve 1992-1995 Bosna Hersek–Sırbistan savaşları mukayese edildiğinde Avrupa’nın tutumunda müspet ve menfi açıdan tutarsızlıklar göze çarpmaktadır. 

2022 Ukrayna-Rusya savaşında aslî vazifelerini yerine getiren ve iki milyonu aşkın Ukraynalı savaş mağduruna kucak açmakla kalmayıp Rusya’ya tarihte görülmemiş türden yaptırım uygulayan Avrupa, otuz sene önce köşe başındaki Bosna Hersek’te yaşanan soykırıma bizzat “Bosna bizim meselemiz olamaz” ifadeleri ile cevap vermiştir. Bu ikisi aynı Avrupa değildir ve olamaz. 

Bir tarafta iki harbi umumî dâhil iki yüz yedi yıllık tarafsızlığını Ukrayna işgalinde bozan İsviçre’nin tutumu, diğer tarafta silâhlı Sırplara karşı silâhsızlandırılan Bosna Hersek’te yüz bin insanın hayatına mal olan Birleşmiş Milletler’in tutumu… 

Şu günlerde Müsbet Avrupa’nın insanlık vazifesinin gereğini yerine getirerek Ukrayna için bütün imkânları sağlaması ve savaşın son bulması adına tarihî yaptırım kararlarını almasını izledikçe; BM Bosna Barış Gücü’nün yirmi bin silâhsızlandırılmış siville dolu Srebrenitsa’yı tek bir emirle Radko Mladiç’e teslim etmesini, NATO’ya bağlı uçakların karargâhtan havalandığı halde İtalya üzerindeyken yeni bir emirle geri dönmesini ve Saraybosna’nın kurşunlu yaralarının otuz yıl geçmesine rağmen kapatılmamasının faturasını Menfi Avrupa’ya kesmek mecburidir. 

Evet, Avrupa ikidir. Birisi adalet ve hakkaniyete hizmet eden bilimlerin izinden giden ve İsevilik din-i hakikisinden aldığı feyizle Ukrayna’ya her anlamda destek olan müsbet Avrupa; diğeri medeniyetin seyyiatını mehasin zannederek beşeri dalalete sevk eden ve mesela Bosna Hersek’e müdahale edilmesini sırf Müslüman diye engelleyen, en azından yardım elini uzatmayan ve sükût ikrardan gelir ilkesi gereğince sessiz kalışıyla zulme taraf olan menfi Avrupa. 

“Biliniz ki, bizim muradımız, medeniyetin mehasini ve beşere menfaati bulunan iyiliklerdir. Yoksa, medeniyetin günahları, seyyiatları değil. Medeniyetin günahları, iyiliklerine galebe edip, seyyiatı hasenatına racih gelmekle, beşer iki harb-i umumî ile iki dehşetli tokat yiyip, o günahkâr medeniyeti zir ü zeber edip, öyle bir kustu ki, yeryüzünü kanla bulaştırdı. İnşallah istikbaldeki İslâmiyetin kuvvetiyle, medeniyetin mehasini galebe edecek, zemin yüzünü pisliklerden temizleyecek, sulh-u umumiyi de temin edecektir.” 

Birinci Avrupa’nın öne çıkıp İkinci Avrupa’ya karşı galip geldiği, yeryüzünün daimî sulh-u umumiye yaklaştığı vakitlerin bir an önce gelmesi ümidiyle: 

“Ümitvar olunuz. Şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sâdâ İslâm’ın sâdâsı olacaktır!” 

Okunma Sayısı: 181
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    IFRC: Ukrayna'da 18 milyon kişi insani yardıma muhtaç hale gelebilir

    Dün: Çocuk katili terör devleti - Bugün: İşbirliğine hazırız

    Galatasaray, İspanya'dan beraberlikle döndü

    150 kişinin Müslüman olmasına vesile oldu: 'Huzur arıyordum, Müslüman olmaya karar verdim'

    Hangi il ve ilçelerde eğitime ara verildi?

    İnsanlar artık tane ile alıyor

    Erdoğan - Biden görüşmesine ilişkin Beyaz Saray'dan açıklama

    One minute’den bugüne ne değişti?

    Bu davet Filistin’e ihanet

    Ukrayna'da hastaneye saldırı 'savaş suçu' sayılabilir

    Savaşın uzaması pandemiden daha kötü

    2 gram tuzdan fazlası zarar

    Erdoğan - Biden görüşmesinde hangi konular gündeme geldi?

    Son 24 saatte 140 kişi salgın sebebiyle vefat etti

    Temenni ettiklerimizden gittikçe uzaklaşıyoruz

    İstanbul yeniden kara teslim

    Kontak kapattılar

    Antalya’da sonuç çıkmadı

    Cenazede yine ateş açtılar

    Almanya ve Fransa liderleri Putin'den ateşkes talep etti

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    AKP iktidarının 20. yılında ekonomi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    ‘Zaman her şeyin ilâcıdır’ doğru mu?
    Genel

    Dün: Çocuk katili terör devleti - Bugün: İşbirliğine hazırız
    Yasir Özer

    Ölüm zamansız mı?
    M. Latif SALİHOĞLU

    İstanbul’u işgal plânı
    Risale-i Nur'dan

    Nurlar’ı, ekmek ve ilâç gibi dağıtacaklar
    Cevher İLHAN

    Türkiye “İsrail cephesi’ne itiliyor!
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    İbrahim ERSOYLU

    Despot rejimler ve tepkisizlik

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.