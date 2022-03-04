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4 MART 2022 CUMA - YIL: 53

Sen de hayalleri memuriyete sıkıştırılmış Y ve Z kuşağından mısın?

Furkan Alyakut
04 Mart 2022, Cuma
Ahmet Battal’ın notu: Muhterem Okuyucular, iki hafta önce açıkladığımız “Gençleştirme Projesi” çerçevesinde bundan böyle Cuma günleri bu köşede genç hukukçu kardeşimiz Furkan Alyakut’u okuyacaksınız.

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Araştırmacılar ve popüler medya, 1980’lerin başlarından 1990’ların sonlarına kadarki dönemi Y kuşağının, 1990’ların sonlarından 2010’ların başlarına kadar kısmı da Z kuşağının üyelerinin doğum aralığı olarak kabul ederler. 

Türkiye nüfusunun neredeyse beşte ikisi bu kuşaklara mensup bireylerden oluşur. Bu yazıyı okuyan siz değerli okuyucuların da beşte ikisine tekabül edebiliyordur umarız.

Oldukça “arada kalmış” iki kuşaktan bahsediyoruz. Bir yandan internet, mobil cihazlar ve sosyal medya ile büyüyen ve ufkunu genişleten, diğer yandan büyük hayalleri olan, ama onlara ulaşmak için gerekli imkânları bir türlü elde edememiş, hep uzaktan izlemekle yetinmiş ve asla sahip olamayacağına inandırılmış iki kuşak. 

Bizler, eski kuşakların yaşamış olduğu sıkıntıları duymaktan sıkılmış, küçülen ve neredeyse her birimizin fihristini cebinde taşıdığı dünyaya imrenen bir jenerasyonuz.  

Kurduğu hayaller “aman oku da memur ol” baskısı dayatılarak bir çırpıda silinen ve memuriyet kafasına sıkıştırılan o güzelim gençlik.

Ses edip hakkını aramaya, hayallerini gerçekleştirmeye çalıştığında da genellikle çevredekiler kulaklarını kapamakta maalesef.

Bu kuşağa, bundan fazlasını başaramayacağı, hayal kuramayacağı öğretildi, hatta dayatıldı. Buna karşılık Y kuşağına veya Z kuşağına mensup Yeni Asya okuyucuları olan bizler bu genel dayatmalardan çok az etkilendik, biz fazlasıyla okuduk, fazlasıyla hayal kurduk. 

En önemlisi de Yeni Asya’yı sahiplenen biz gençlerin sesine kulak tıkayan değil, şükür ki sesimize ses olan ve önümüzü açan büyüklerimiz var. 

Zira bu hizmette tecrübelilere olduğu kadar genç kardeşlerimize de iş düşüyor. İster X kuşağı ister Y kuşağı isterse de Z kuşağı olmak üzere hangisinden olursanız olun hepinizi Yeni Asya Gazetesi’nin “vazifeye omuz verme” teklifine icabet etmeye dâvet ve rica ediyoruz. Biz de bu dâvete uyduk ve başladık. 

Misafir umduğunu değil bulduğunu yazarmış.

Akıl Misafiri köşesine şimdilik haftada bir biz de misafir olacağız inşallah. 

Bismillah her hayrın başıdır. O halde Bismillah diyelim ve bu “gençleştirme projesi”nin hayırlara vesile olmasını Allah’tan niyaz edelim. 

Selâm ve duâ ile…

Okunma Sayısı: 199
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