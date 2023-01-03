3,5 ayda hafız oldu

Şanlıurfa’dan İstanbul’a hafız olmak için gelen 17 yaşındaki Halil Çiftçi, Kur’an-ı Kerim’in tamamını 3,5 ayda ezberledi.

İstanbul Bayrampaşa Müftülüğüne bağlı hizmet veren Yeşil Camii Kuran Kursu, hafız yetiştirmeye devam ediyor. Yaklaşık 200 hafızlık öğrencisi bulunan kursun öğrencilerinden 17 yaşındaki Halil Çiftçi, Kur’an-ı Kerim’in tamamını 3,5 ayda ezberledi. Şanlıurfa’dan İstanbul’a hafız olmak için gelen Çiftçi, hafız olması dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, 10 yaşında Arapça İslami ilimler okumaya başladığını ve bundan da icazet aldığını söyledi.

İçinde hep bir “hafızlık aşkı” olduğunu belirten Çiftçi, “Kendi imkanlarımla hafızlığa başladım fakat bir hocaya dinletmeden sağlıklı bir şekilde bitiremeyeceğimi anladım. Bunun üzerine Yeşil Cami’ye geldim. Ethem Hocam bana müfredat ezberlerini verdi ve onları tamamladım. Daha sonra da hafızlığı bitirmek nasip oldu.” ifadelerini kullandı. Çiftçi, ezberini sağlamlaştırıp Diyanet İşleri Başkanlığının sınavına girerek icazet almayı istediğini kaydetti.