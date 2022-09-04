985 bin genç işsiz... 2.7 milyon genç ne okuyor, ne çalışıyor!

​2022 yılı ikinci çeyrek verilerine göre, Türkiye’de yaşayan 12 milyon 38 bin gençten 5 milyon 179 bini iş gücü piyasasında ve bunların 4 milyon 194 bini çalışırken 985 bini işsiz. Gençler arasında işsizlik oranı yüzde 19 seviyesinde.

Ekonomide, hukukta, demokraside... Bu tablo ile mi en üst lige çıktık?

Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 16.3, kadınlarda ise yüzde 24.3… Hem okula gitmeyip hem de istihdam piyasasında olmayan 2 milyon 736 bin genç ile işsiz 985 bin genç sayısı toplandığında 2022 yılı sonu itibariyle 3 milyon 721 gencin çalışmadığı görülüyor. Bu Türkiye’de neredeyse her 4 gençten birinin boşta olduğu anlamına geliyor.

2.7 milyon genç ne okuyor, ne çalışıyor

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 2021 yılı Haziran ayı itibariyle Türkiye’de 15-24 yaş arasındaki nüfus 12 milyon 38 bine ulaştı. Bu kişilerin 2 milyon 736 bini ise ne eğitimde ne de iş piyasasında yer alıyor. Bu gençlerin 122 bini okuma yazma bilmiyor. 1 milyon 106 bini lise altı bir okuldan, 634 bini ise liseden mezun. Sene başında bu sayının 574 bin olduğu dikkate alındığında lise mezunu olup boşta gezenlerin her geçen gün çoğaldığı görülüyor. Mesleki veya teknik lise diplomalı 500 bin genç ve yükseköğretim mezunu 373 bin genç de ne eğitimde ne de istihdamda… Boşta olan gençlerin 935 bini erkek, 1 milyon 801 bini ise kadınlardan oluşuyor.

Ya enflasyon rakamları

TÜİK Temmuz ayı enflasyonunu açıkladı. Enflasyon rakamları son dönemde yakından takip ediliyor. TÜİK verilerine göre, enflasyon temmuz ayında TÜFE’de yüzde 2,37 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 79,60’a yükseldi. Ancak Enflasyon Araştırma Grubu’nun (ENAG), açıkladığı verilere göre ise yıllık enflasyon yüzde 176.04 oldu. Yılın başından itibaren enflasyon artışı ise yüzde 80.35 olarak gerçekleşti. Üretici enflasyonunda da rakamalar yüzde 150’lilerin üzerinde yer alıyor. Netice olarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dediği gibi, rakamlar hiç de en üst lige çıkmış bir ülke olduğumuza işaret etmiyor.