Akıllı telefon gençlerde depresyon riskini artırıyor

İki yeni çalışma, gençlerde problemli akıllı telefon kullanımının anksiyete, depresyon ve uykusuzlukla bağlantılı olduğunu ortaya koydu.

İngiltere’deki okullarda yapılan iki yeni araştırma, “problemli akıllı telefon kullanımı” bildiren gençlerin anksiyete, depresyon veya uykusuzluk yaşama olasılığının daha yüksek olduğunu ortaya koydu. King’s College London’daki araştırmacılar, bir araştırmada yaşları 16 ila 18 arasında değişen 657 gencin, diğer araştırmada ise yaşları 13 ila 16 arasında değişen 69 çocuğun yanıtlarını dört hafta boyunca topladı. Araştırmacılardan Nicola Kalk Associated Press’e (AP) verdiği demeçte, “problemli akıllı telefon kullanımı, belli bir kullanım şeklini açıklamak için kullanılır ve diğer davranışsal bağımlılıklardaki problemli davranış yapısına atıfta bulunur” dedi.

Okunma Sayısı: 307

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.